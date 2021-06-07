Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и другие анонсы Apple с WWDC 2021 Статьи редакции
Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.
iOS 15
- FaceTime получит поддержку пространственного звука Spatial audio, режим шумоподавления CrystalClear, портретный режим, который фокусируется на говорящем.
- Появится веб-версия FaceTime и функция создания ссылок на звонки — как в Zoom. Теперь сервис видеозвонков от Apple будет доступен вне своей экосистемы.
- Функция SharePlay в FaceTime: во время звонков можно вместе смотреть видео, слушать музыку и делиться изображением экрана. API поддерживает не только Apple TV, но и другие видеосервисы партнеров — Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+ и другие.
- В «Сообщениях» появится поддержка шеринга из сервисов Apple, а также добавление коллажей и наборов фото.
- Новые уведомления. Если их будет много — iOS автоматически сгруппирует их в Summary, выбрав самое важное.
- Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях». Контакты будут видеть, что у собеседника включен режим «не беспокоить», можно будет принудительно прислать ему сообщение c уведомлением — как в Slack.
- Новые режимы Focus — «работа», «личное», «отдых» — в зависимости от выбранного профиля, iOS будет присылать только уведомления из конкретных тематических приложений. Это позволит сосредоточиться на работе в рабочее время, отдохнуть дома или общаться только с важными собеседниками в ночное время, считает Apple. Включаются сразу на всех устройствах.
- В Spotlight появился поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам.
- «Камера» научилась определять текст на снимках, распознавать его на семи языках (русского нет) и копировать. Например, так можно быстро позвонить по распознанному номеру или перейти на сайт организации.
- В Wallet появится поддержка других документов, например, водительского удостоверения в США. Оно сможет работать в качестве ключа для квартиры или номера гостиницы.
- В «Воспоминаниях» в «Фото» теперь можно добавить музыку из Apple Music и делиться с другими пользователями. iOS будет подстраивать монтаж под «настроение» песни.
- Редизайн приложения «Погода». Теперь в нём есть полноэкранное отображение карты осадков, качество воздуха и другой информации.
- В «Картах» появится интерактивный глобус, расписание транспорта и новые детальные карты — но не для России.
- Появится голосовой поиск в Safari.
- Режим свайпов на клавиатуре получит поддержку русского языка.
- Safari на iOS получит редизайн — адресная строка переехала вниз, скрывается при скролле, а перейти на другую вкладку можно свайпом по адресной строке.
- iOS 15 поддерживают все устройства на iOS 14.
macOS Monterey
- Система получит новые функции FaceTime и режимы Focus и SharePlay.
- Universal Control — теперь можно использовать одну мышь и клавиатуру между Mac и iPad. Или пользоваться тачпадом MacBook на iPad.
- Например, Universal Control позволяет бесшовно переносить файлы с Mac на рядом стоящий iPad и наоборот — взять картинку с iPad и перенести её в Final Cut на Mac. С одного тачпада можно управлять сразу тремя устройствами — например, iMac, iPad и MacBook.
- Поддержка AirPlay. Можно использовать iMac как динамики для Apple Music, запущенном на iPhone.
- Поддержка приложения «Команды» для автоматизации действий. Сервис Automator сохранится, но Apple будет постепенно переводить пользователей на «Команды».
- Режим энергосбережения, как на iOS.
- Редизайн Safari: вкладки объединены с адресной строкой и могут группироваться. Цвет вкладки будет подстраиваться под цвета открытой страницы.
- Новая стартовая страница.
- Поддержка расширений в Safari.
- Поддержка macOS Monterey:
Обновления для AirPods
- Функция «слухового аппарата», усиливающая голос собеседника.
- Важные сообщения Siri будет зачитывать в наушниках, если это разрешено приложению.
- «Локатор» сможет искать AirPods — по аналогии с маячком AirTag.
- Наушники будут уведомлять пользователя, если тот отошёл дальше, чем на 150 метров.
- Доступна поддержка Dolby Atmos в Apple Music — уже в iOS 14.
iPadOS 15
- Появится галерея виджетов и «Библиотека приложений» с iOS 14.
- Виджеты переработаны, их можно размещать на рабочем столе, а не только центре уведомлений — как в iOS 14.
- Новый виджет — «Локатор».
- Обновленный режим мультизадачности. Можно запустить до трёх полноценных приложений на экране и переключаться между открытыми через «нижнюю полку» — как на macOS или Windows. Открытые приложения можно объединять в «рабочие столы».
- Новая системная функция — «быстрые заметки», в которых можно хранить короткие заметки, ссылки и другую информацию. «Быстрые заметки» хранятся в отдельной библиотеке.
- Появится «Переводчик» с обновлённой функцией — автоматическими переводом при определении речи.
- Приложение Swift Playgrounds позволит создавать приложения для iOS на iPhone и iPad.
Приватность
- Функция Intelligent Tracking Prevention в Safari и «Почте» теперь скрывает IP-адрес пользователя.
- В «Почте» появится блокировка отслеживающих пикселей в письмах.
- В «Настройках» появится новая вкладка — App Privacy Report. На ней показано куда отправляло данные конкретное приложение.
- Siri теперь может выполнять команды без интернета: открыть фото, календарь, включить авиарежим, установить таймер и другие системные функции.
- Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство.
- Новая функция восстановления — Apple сможет отправлять коды безопасности семье или друзьям, если пользователь потерял своё устройство.
iCloud+
- Новая подписка от Apple: она позволяет создавать одноразовые почтовые ящики для регистрации и позволяет «избавиться от слежки», шифруя весь трафик между пользователем и сервером через два независимых ретранслятора с помощью функции Private Relay. Это очень похоже на VPN от Apple.
- Стоимость — «столько же, сколько обычный сервис», пока без подробностей.
Здоровье
- iOS теперь может определить потерю равновесия и предупредить человека о возможном падении или потери сознания.
- В приложении «Здоровье» можно хранить результаты анализов.
- Теперь своими данными о здоровье можно поделиться с близким человеком — чтобы тот понимал, всё ли в порядке и мог прийти на помощь в случае ухудшения здоровья.
watchOS 9
- Обновление приложений для музыки, медитаций, фото и отслеживания сна.
- Появилось отслеживание дыхания во сне.
- Добавлено приложение для «спокойного мышления» Mindfulness.
- В сервисе Fitness+ появились коллаборации с Леди Гагой и другими знаменитостями.
- Новые циферблаты. Например, можно сделать 3D-портрет из портретных фото и поставить в качестве циферблата.
- Поддержка Focus.
- Поддержка gif.
HomeKit
- HomePod mini сможет передавать звук с Apple TV 4K.
- В 2021 году HomePod Mini получит поддержку Lossless-музыки из Apple Music.
- Siri теперь поддерживают сторонние устройства. Первым производителем устройств с Siri стал Ecobee.
Технологии для разработчиков
- Поддержка новых API для шумоподавления, SharePlay и режима Focus, а также API Object Capture для создания 3D-объекта с помощью нескольких фото и переноса его в AR-приложения.
- Обновление языка Swift: поддержка параллелизма.
- App Store теперь поддерживает A/B-тестирование страниц и In-App Events — «события» внутри приложений и игр внутри магазина.
- Xcode Cloud — облачная разработка приложений для экосистемы Apple. Приложение компилируется в облаке — над ним могут одновременно работать несколько разработчиков, освобождая ресурсы компьютера.Релиз в 2022 году, бета в 2021. Стоимость сервиса пока не объявлена.
- Поддержка TestFlight на Mac.
Все показанные обновления ОС появятся осенью. Первые беты для разработчиков — сегодня, публичные беты в июле.
чето провал какой-то, имею все устройства и пока не появилось не 1 причины прям вот сразу бежать и обновляться
По слухам это должно было быть едва ли не самое глобальное обновление за последние 5 лет.
Даже не знаю: все эти "инновации" ребят из Эпл это эмэйзинг или инкредибле?
Принудительные уведомления можно будет отключить?)
какие принудительные уведомления?
Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях». Контакты будут видеть, что у собеседника включен режим «не беспокоить», можно будет принудительно прислать ему сообщение c уведомлением — как в Slack.
спасибо. пропустил этот момент. В любом случае — зачем? Они на то и принудительные, что срочные и случайно не ткнешь.
Никуя не эмейзинг
Не макбуков, ни значимых апдейтов софта которых все "по слухам" ждали.
Тим слив.
А где новый 16' макбук? Подстава какая-то =(
Это же WWDC, она больше про софт. Да и про MBP16 были слухи, что "late 2021", осенью короче.
Понравились: новый Safari, совместный просмотр фильмов и возможность открывать дверь в дом виртуальным ключом из Wallet.
Удивился, что iPhone 6s получит iOS 15. Устройству 6 лет.
Понятно, айпаду 16 гигов через пару лет пригодятся
Остальные IDE, надеюсь, тоже завезут
На русском Swift Playgrounds бы сделали (для ребенка надо). Никто аналогов не встречал?
Навигация для CarPlay тоже понравилась. Жаль, раскачают до наших краёв не скоро.
Крайне интересно, как Shortcuts будут соседствовать с Automator и не убьют ли последний под шумок. Учитывая, насколько тесно Automator интегрирован с AppleScript и JXA, которые управляют приложениями и сервисами, это может стать потенциально проблемой. Или в Купертино решили поддерживать два конкурирующих решения сразу? Но это не их стиль.
Скорее всего, убьют. На конференции сказали, что со старта будет возможность конвертации команд из Automator в Shortcuts.