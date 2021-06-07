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Евгений Делюкин

Вкратце: iOS 15, macOS Monterey, iCloud+ и другие анонсы Apple с WWDC 2021 Статьи редакции

Коротко о главных событиях с конференции для разработчиков WWDC.

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iOS 15

  • FaceTime получит поддержку пространственного звука Spatial audio, режим шумоподавления CrystalClear, портретный режим, который фокусируется на говорящем.
  • Появится веб-версия FaceTime и функция создания ссылок на звонки — как в Zoom. Теперь сервис видеозвонков от Apple будет доступен вне своей экосистемы.
  • Функция SharePlay в FaceTime: во время звонков можно вместе смотреть видео, слушать музыку и делиться изображением экрана. API поддерживает не только Apple TV, но и другие видеосервисы партнеров — Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+ и другие.
  • В «Сообщениях» появится поддержка шеринга из сервисов Apple, а также добавление коллажей и наборов фото.
  • Новые уведомления. Если их будет много — iOS автоматически сгруппирует их в Summary, выбрав самое важное.
  • Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях». Контакты будут видеть, что у собеседника включен режим «не беспокоить», можно будет принудительно прислать ему сообщение c уведомлением — как в Slack.
  • Новые режимы Focus — «работа», «личное», «отдых» — в зависимости от выбранного профиля, iOS будет присылать только уведомления из конкретных тематических приложений. Это позволит сосредоточиться на работе в рабочее время, отдохнуть дома или общаться только с важными собеседниками в ночное время, считает Apple. Включаются сразу на всех устройствах.
  • В Spotlight появился поиск и выдача по фото, знаменитостям и контактам.
  • «Камера» научилась определять текст на снимках, распознавать его на семи языках (русского нет) и копировать. Например, так можно быстро позвонить по распознанному номеру или перейти на сайт организации.
  • В Wallet появится поддержка других документов, например, водительского удостоверения в США. Оно сможет работать в качестве ключа для квартиры или номера гостиницы.
  • В «Воспоминаниях» в «Фото» теперь можно добавить музыку из Apple Music и делиться с другими пользователями. iOS будет подстраивать монтаж под «настроение» песни.
Карточки в поиске Spotlight 
  • Редизайн приложения «Погода». Теперь в нём есть полноэкранное отображение карты осадков, качество воздуха и другой информации.
  • В «Картах» появится интерактивный глобус, расписание транспорта и новые детальные карты — но не для России.
  • Появится голосовой поиск в Safari.
  • Режим свайпов на клавиатуре получит поддержку русского языка.
  • Safari на iOS получит редизайн — адресная строка переехала вниз, скрывается при скролле, а перейти на другую вкладку можно свайпом по адресной строке.
  • iOS 15 поддерживают все устройства на iOS 14.

macOS Monterey

  • Система получит новые функции FaceTime и режимы Focus и SharePlay.
  • Universal Control — теперь можно использовать одну мышь и клавиатуру между Mac и iPad. Или пользоваться тачпадом MacBook на iPad.
  • Например, Universal Control позволяет бесшовно переносить файлы с Mac на рядом стоящий iPad и наоборот — взять картинку с iPad и перенести её в Final Cut на Mac. С одного тачпада можно управлять сразу тремя устройствами — например, iMac, iPad и MacBook.
  • Поддержка AirPlay. Можно использовать iMac как динамики для Apple Music, запущенном на iPhone.
  • Поддержка приложения «Команды» для автоматизации действий. Сервис Automator сохранится, но Apple будет постепенно переводить пользователей на «Команды».
  • Режим энергосбережения, как на iOS.
  • Редизайн Safari: вкладки объединены с адресной строкой и могут группироваться. Цвет вкладки будет подстраиваться под цвета открытой страницы.
  • Новая стартовая страница.
  • Поддержка расширений в Safari.
  • Поддержка macOS Monterey:

Обновления для AirPods

  • Функция «слухового аппарата», усиливающая голос собеседника.
  • Важные сообщения Siri будет зачитывать в наушниках, если это разрешено приложению.
  • «Локатор» сможет искать AirPods — по аналогии с маячком AirTag.
  • Наушники будут уведомлять пользователя, если тот отошёл дальше, чем на 150 метров.
  • Доступна поддержка Dolby Atmos в Apple Music — уже в iOS 14.

iPadOS 15

  • Появится галерея виджетов и «Библиотека приложений» с iOS 14.
  • Виджеты переработаны, их можно размещать на рабочем столе, а не только центре уведомлений — как в iOS 14.
  • Новый виджет — «Локатор».
  • Обновленный режим мультизадачности. Можно запустить до трёх полноценных приложений на экране и переключаться между открытыми через «нижнюю полку» — как на macOS или Windows. Открытые приложения можно объединять в «рабочие столы».
  • Новая системная функция — «быстрые заметки», в которых можно хранить короткие заметки, ссылки и другую информацию. «Быстрые заметки» хранятся в отдельной библиотеке.
  • Появится «Переводчик» с обновлённой функцией — автоматическими переводом при определении речи.
  • Приложение Swift Playgrounds позволит создавать приложения для iOS на iPhone и iPad.

Приватность

  • Функция Intelligent Tracking Prevention в Safari и «Почте» теперь скрывает IP-адрес пользователя.
  • В «Почте» появится блокировка отслеживающих пикселей в письмах.
  • В «Настройках» появится новая вкладка — App Privacy Report. На ней показано куда отправляло данные конкретное приложение.
  • Siri теперь может выполнять команды без интернета: открыть фото, календарь, включить авиарежим, установить таймер и другие системные функции.
  • Программа «цифрового наследства»: пользователь может оставить свой аккаунт в наследство.
  • Новая функция восстановления — Apple сможет отправлять коды безопасности семье или друзьям, если пользователь потерял своё устройство.

iCloud+

  • Новая подписка от Apple: она позволяет создавать одноразовые почтовые ящики для регистрации и позволяет «избавиться от слежки», шифруя весь трафик между пользователем и сервером через два независимых ретранслятора с помощью функции Private Relay. Это очень похоже на VPN от Apple.
  • Стоимость — «столько же, сколько обычный сервис», пока без подробностей.

Здоровье

  • iOS теперь может определить потерю равновесия и предупредить человека о возможном падении или потери сознания.
  • В приложении «Здоровье» можно хранить результаты анализов.
  • Теперь своими данными о здоровье можно поделиться с близким человеком — чтобы тот понимал, всё ли в порядке и мог прийти на помощь в случае ухудшения здоровья.

watchOS 9

  • Обновление приложений для музыки, медитаций, фото и отслеживания сна.
  • Появилось отслеживание дыхания во сне.
  • Добавлено приложение для «спокойного мышления» Mindfulness.
  • В сервисе Fitness+ появились коллаборации с Леди Гагой и другими знаменитостями.
  • Новые циферблаты. Например, можно сделать 3D-портрет из портретных фото и поставить в качестве циферблата.
  • Поддержка Focus.
  • Поддержка gif.

HomeKit

  • HomePod mini сможет передавать звук с Apple TV 4K.
  • В 2021 году HomePod Mini получит поддержку Lossless-музыки из Apple Music.
  • Siri теперь поддерживают сторонние устройства. Первым производителем устройств с Siri стал Ecobee.

Технологии для разработчиков

  • Поддержка новых API для шумоподавления, SharePlay и режима Focus, а также API Object Capture для создания 3D-объекта с помощью нескольких фото и переноса его в AR-приложения.
  • Обновление языка Swift: поддержка параллелизма.
  • App Store теперь поддерживает A/B-тестирование страниц и In-App Events — «события» внутри приложений и игр внутри магазина.
  • Xcode Cloud — облачная разработка приложений для экосистемы Apple. Приложение компилируется в облаке — над ним могут одновременно работать несколько разработчиков, освобождая ресурсы компьютера.Релиз в 2022 году, бета в 2021. Стоимость сервиса пока не объявлена.
  • Поддержка TestFlight на Mac.

Все показанные обновления ОС появятся осенью. Первые беты для разработчиков — сегодня, публичные беты в июле.

Запись трансляции

#apple #wwdc2021 #ios #macos #icloud

28 28 комментариев
2
33
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28 комментариев
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Никита Николич

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чето провал какой-то, имею все устройства и пока не появилось не 1 причины прям вот сразу бежать и обновляться

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Максим Мостовой

Никита
3

Слуховой аппарат это очень круто

Ответить

Sergey Fomkin

Никита
–1

Чего ждали именно вы?

Ответить

Bekzat Sadykov

6

Главное сказали бы уже: сколько новых эмодзи будет добавлено?

Ответить

Siergiej Kosicki

3

По слухам это должно было быть едва ли не самое глобальное обновление за последние 5 лет.
Даже не знаю: все эти "инновации" ребят из Эпл это эмэйзинг или инкредибле?

Ответить

Aks _9825

Siergiej
–1

Ит зе РЕВОЛУЩЕН фром Эпл

Ответить

Evgeny Tulikov

Aks
–1

Это просто рэвалюшн

Как-то разочаровала презентация. Ждал большего

Ответить

Андрей Деревянко

3

Принудительные уведомления можно будет отключить?)

Ответить

Mark Rapida Gromov

Андрей
–1

какие принудительные уведомления?

Ответить

Андрей Деревянко

Mark
1

Режим «Не беспокоить» будет отображаться в «Сообщениях». Контакты будут видеть, что у собеседника включен режим «не беспокоить», можно будет принудительно прислать ему сообщение c уведомлением — как в Slack. 

Ответить

Mark Rapida

Андрей
0

спасибо. пропустил этот момент. В любом случае — зачем? Они на то и принудительные, что срочные и случайно не ткнешь.

Ответить

Alexander Usupov

0

Никуя не эмейзинг

Не макбуков, ни значимых апдейтов софта которых все "по слухам" ждали.

Тим слив.

Ответить

Павел Молянов

0

А где новый 16' макбук? Подстава какая-то =(

Ответить

Павел Евграфович

Павел
1

Это же  WWDC, она больше про софт. Да и про MBP16 были слухи, что "late 2021", осенью короче.

Ответить

Ivan Susanin

Павел
0

😭 ну все, последняя надежда на “one more thing…” растаяла

Ответить

Balyn Omavel

Павел
0

Не так быстро

Ответить

Роман Сенин

1

Минорные обновления

Ответить

int3lligent

1

Понравились: новый Safari, совместный просмотр фильмов и возможность открывать дверь в дом виртуальным ключом из Wallet.

Удивился, что iPhone 6s получит iOS 15. Устройству 6 лет.

Ответить

Степан Марципан

–1

Походу нового железа не предвидится

Ответить

Расиль Шакиров

0

Ммм…..ааааа…..мммм

Ответить

Ka Vi

0

Приехали.

Ответить

Andre Macareno

0

Понятно, айпаду 16 гигов через пару лет пригодятся

Остальные IDE, надеюсь, тоже завезут

Ответить

РосСпам

0

На русском Swift Playgrounds бы сделали (для ребенка надо). Никто аналогов не встречал? 

Ответить

int3lligent

0

Навигация для CarPlay тоже понравилась. Жаль, раскачают до наших краёв не скоро.

Ответить

зайчатки разума

0

А что там с Apple Lossless? 

Ответить

Павел Евграфович

0

Крайне интересно, как Shortcuts будут соседствовать с Automator и не убьют ли последний под шумок. Учитывая, насколько тесно Automator интегрирован с AppleScript и JXA, которые управляют приложениями и сервисами, это может стать потенциально проблемой. Или в Купертино решили поддерживать два конкурирующих решения сразу? Но это не их стиль.

Ответить

int3lligent

Павел
0

Скорее всего, убьют. На конференции сказали, что со старта будет возможность конвертации команд из Automator в Shortcuts.

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Владислав Белоусов

0

Свайпы на клавиатуре!!!

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