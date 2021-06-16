DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах в 2021 году Статьи редакции
Компания впервые сообщила, что в конце 2020 года привлекла $100 млн.
В 2020 году поисковую систему DuckDuckGo пользователи скачали 50 млн раз — это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, рассказала компания в отчёте.
DuckDuckGo обещает пользователям особую конфиденциальность в интернете, потому что не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках. Поисковая система работает во всех основных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge и других), а также на iOS и Android.
Поисковый трафик за год увеличился на 55%. С начала 2021 года DuckDuckGo стала второй по популярности системой на мобильных устройствах в США, Канаде, Австралии и Нидерландах, по данным Wikipedia и StatCounter. Однако по сравнению с Google, доля которой в США превышает 94%, трафик DuckDuckGo всё ещё небольшой: в США доля 3,09%, в Канаде — 1,72%, в Австралии — 1,86%, в Нидерландах — 1,92%.
В компании рассказали, что DuckDuckGo приносит прибыль с 2014 года, в 2020 году выручка превысила $100 млн, о прибыли не сообщается.
В отчёте компания впервые сообщила о том, что в конце 2020 года привлекла более $100 млн от внешних инвесторов, в том числе от OMERS Ventures, Thrive, GP Bullhound, Impact America Fund, Тима Бернерса-Ли и других.
В 2021 году поисковая система начала рекламную кампанию на билбордах, радио и телевидении в США, а после проведёт её в Европе и других странах мира.
Через несколько недель в DuckDuckGo появятся новые функции конфиденциальности: бета-версия сервиса DuckDuckGo Email Protection для конфиденциальности электронной почты, блокировка отслеживания в приложениях на Android и новое мобильное приложение, которое можно использовать как браузер.
Удобно в DDG искать пиратки американских сериалов - там не настолько жёстко отфильтрован поиск, как в Гугле.
Там в отличии от гугла очень много контента не роскомнадзорнуто
Попробуй украинский яндекс - yandex.ua - свободный от РКНа и его украинского аналога
Чужой файл
какого аналога?
Чужой файл
Поисковики не фильтруют. Решения о блокировке принимаются Верховной Радой (аналогом Госдумы), то есть случаи едичиные.
Бывает еще суды блокируют, но на них всем плевать (почти всегда, бездумные решения, отменяемые следующей инстанцией).
Кроме российских политических СМИ и сайтов топовых холдингов, ничего не блокируется.
Все логично. Идёт тренд на приватность. Но как только они станут большие к ним придёт гос машина, фильтрация выдачи и так далее. Не ясно пока как эту парадигму развития обходить.
Абсолютли. Это как ТГ, который всё прятал-прятал ключи шифрования, а теперь все фед.каналы в Телеге. 😀
Сомневаюсь, что сейчас так легко пользователя в ТГ вычислить, если он сам этого не захочет.
Ключей-то не давали. Повод для разблокировки был другой.
Товааарищ майор, ну хорош уже, перелогиньтесь.
Как можно вычислить, если два человека пользуются секретным чатом на своих устройствах? О чем вы оба?
Сомневаюсь, что при облачном пароле и использовании секретных чатов возможно выдернуть переписку.
Облачный пароль в облаке, а значит не у вас, это уже дырка.
установить что 2 человека общаются в чем-то приватном можно сопоставив их трафик.
от ректального термокриптоанализатора нет защиты :)
Так речь же шла о ключах, которые доступ к переписке дадут.
Те, кто использует виртуальный номер, облачный пароль и секретный чат с собеседником, могут не страшиться того, что к их переписке у кого-то будет доступ.
Да даже если не секретный чат, то я ни разу не видел, чтобы в УД фигурировала инфа из тележки. Информация о том, что два конкретных пользователя что-то друг другу писали никак не может быть использована.
Ну ни одного кейса, где переписка, которую вытянули из Телеги, фигурировала бы в качестве доказательства я, конечно, не увижу.
Сотрудники ПО даж запросов сервису не направляют (по причине полного игнора).
На всех юридических событиях находится спикер, который всем рассказывает «как же все взломано и легко раскрывается», и вообще, из телеги, знаете ли, вообще проще всего достать. Но правда примеров не приведём. Такое ощущение, что сами себя утешают.
Чужой файл
Вопрос, какие сотрудники. Следователи может и не направляют. А вот оперативники скорее всего направляют т.к. оперативную информацию можно просто не разглашать (и не сливать источник)
В российских реалиях второго будет достаточно.
Чужой файл
Та кому нафиг нужны те секретные чаты? Все интересное в непуличных группах (и немного в каналах).
А сервер тоже открыт?
Все самое интересное (ну или почти все, что тоже достаточно много) обсуждается в закрытых группах, а не секретных чатах. Информации оттуда будет вполне достаточно.
В России уже вычисляют, достаточно никнейма. Если интересно - гуглите insider telegram
Судебный огонь
Зачем ставить никнейм, если волнуют вопросы анонимности и приватности?
Тренд на приватность нужен для того, чтобы убедить наивных людей в том, что приватность существует.
Заходишь весь такой в приватный поисковик. Находишь нужный сайт. Переходишь на него. А на том сайте стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь. И на следующем сайте вы видите рекламу кроссовок, потому что только что читали статью про кроссы.
В чем приватность? Или я что-то не понимаю.
Смысл в том, что у вас исключается одно звено, которое пытается использовать ваши данные
Приватность в принципе редко решается одним инструментом, это дело комплексное
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стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь
Это можно отключить с помощью браузера.
Яндекс браузер даст порезать яндекс трекеры? А гуглхром гугловые?
трекер еще ладно, из порезать можно
но почти все бесплатные расширения в браузере тоже стучат
не раз замечал, что при разработке заходишь по адресу, который никто не знает, а потом в логах видишь, что начинают боты на него заходить
похоже уже реально надо в тор браузере сидеть, везде слежка
Заходишь весь такой в приватный поисковик. Находишь нужный сайт. Переходишь на него. А на том сайте стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь. И на следующем сайте вы видите рекламу кроссовок, потому что только что читали статью про кроссы.
В чем приватность? Или я что-то не понимаю
На утку перешел с год назад.
Удобство - не подсовывает, как, большие поисковики, свои промо ссылки в первых позициях. Но минус, что-то более-менее специаизированное все таки ищет плохо ( или как они там откупают этот поиск). В таких случаях искать нужно не через них
Там же внутри яндекс стоял недавно?
Централизованный сервис не может быть безопасным. Нужен децентрализованный поисковик.
Децентрализованный тоже шляпа )) это как Tor который как бы секурный а по факту любой может запустить пару сотен нод и отследить любого юзера через какое то время
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Чето на сказочку похоже. Как они без финансирования построили и поддерживали сложный технический продукт с кучей серверов? Это ж громадные бабки. Получается даже бинг обошли? Чето слабо верится, откуда у них бабло?
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chfgjfjhgjh
На утку перешел с год назад.
Удобство - не подсовывает, как, большие поисковики, свои промо ссылки в первых позициях. Но минус, что-то более-менее специаизированное все таки ищет плохо ( или как они там откупают
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