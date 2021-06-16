Компания впервые сообщила, что в конце 2020 года привлекла $100 млн.

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В 2020 году поисковую систему DuckDuckGo пользователи скачали 50 млн раз — это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, рассказала компания в отчёте.

DuckDuckGo обещает пользователям особую конфиденциальность в интернете, потому что не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках. Поисковая система работает во всех основных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge и других), а также на iOS и Android.

Поисковый трафик за год увеличился на 55%. С начала 2021 года DuckDuckGo стала второй по популярности системой на мобильных устройствах в США, Канаде, Австралии и Нидерландах, по данным Wikipedia и StatCounter. Однако по сравнению с Google, доля которой в США превышает 94%, трафик DuckDuckGo всё ещё небольшой: в США доля 3,09%, в Канаде — 1,72%, в Австралии — 1,86%, в Нидерландах — 1,92%.

Мы не собираем данные пользователей, поэтому мы не можем сказать наверняка, сколько их у нас. Но, основываясь на оценках доли рынка, количестве загрузок и национальных опросах, мы полагаем, что у DuckDuckGo от 70 до 100 млн пользователей. DuckDuckGo

В компании рассказали, что DuckDuckGo приносит прибыль с 2014 года, в 2020 году выручка превысила $100 млн, о прибыли не сообщается.

В отчёте компания впервые сообщила о том, что в конце 2020 года привлекла более $100 млн от внешних инвесторов, в том числе от OMERS Ventures, Thrive, GP Bullhound, Impact America Fund, Тима Бернерса-Ли и других.

В 2021 году поисковая система начала рекламную кампанию на билбордах, радио и телевидении в США, а после проведёт её в Европе и других странах мира.