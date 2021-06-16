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Сервисы
Маша Цепелева

DuckDuckGo заявил, что стал вторым по популярности поисковиком на смартфонах в США, Канаде и других странах в 2021 году Статьи редакции

Компания впервые сообщила, что в конце 2020 года привлекла $100 млн.

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3098 просмотров

В 2020 году поисковую систему DuckDuckGo пользователи скачали 50 млн раз — это больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, рассказала компания в отчёте.

DuckDuckGo обещает пользователям особую конфиденциальность в интернете, потому что не собирает и не хранит данные о поисковых запросах, просмотрах страниц и покупках. Поисковая система работает во всех основных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge и других), а также на iOS и Android.

Поисковый трафик за год увеличился на 55%. С начала 2021 года DuckDuckGo стала второй по популярности системой на мобильных устройствах в США, Канаде, Австралии и Нидерландах, по данным Wikipedia и StatCounter. Однако по сравнению с Google, доля которой в США превышает 94%, трафик DuckDuckGo всё ещё небольшой: в США доля 3,09%, в Канаде — 1,72%, в Австралии — 1,86%, в Нидерландах — 1,92%.

Мы не собираем данные пользователей, поэтому мы не можем сказать наверняка, сколько их у нас. Но, основываясь на оценках доли рынка, количестве загрузок и национальных опросах, мы полагаем, что у DuckDuckGo от 70 до 100 млн пользователей.

DuckDuckGo

В компании рассказали, что DuckDuckGo приносит прибыль с 2014 года, в 2020 году выручка превысила $100 млн, о прибыли не сообщается.

В отчёте компания впервые сообщила о том, что в конце 2020 года привлекла более $100 млн от внешних инвесторов, в том числе от OMERS Ventures, Thrive, GP Bullhound, Impact America Fund, Тима Бернерса-Ли и других.

В 2021 году поисковая система начала рекламную кампанию на билбордах, радио и телевидении в США, а после проведёт её в Европе и других странах мира.

Через несколько недель в DuckDuckGo появятся новые функции конфиденциальности: бета-версия сервиса DuckDuckGo Email Protection для конфиденциальности электронной почты, блокировка отслеживания в приложениях на Android и новое мобильное приложение, которое можно использовать как браузер.

#новость #duckduckgo

50 50 комментариев
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50 комментариев
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Valentin Dombrovsky

13

Удобно в DDG искать пиратки американских сериалов - там не настолько жёстко отфильтрован поиск, как в Гугле. 

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MEGAtraXXXer666

Valentin
17

Там в отличии от гугла очень много контента не роскомнадзорнуто

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AlexSandro

MEGAtraXXXer666
2

Тс-с-с... Они же читают...

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Александр Борродач

Valentin
1

Попробуй украинский яндекс - yandex.ua - свободный от РКНа и его украинского аналога

Ответить

Чужой файл

Александр
0

какого аналога?

Ответить

Александр

Чужой
0

В юрисдикции Украины нет интернет-цензора? Никакие сайты не блокируют, поисковики не фильтруют?

Ответить

Чужой файл

Алексан…
2

Поисковики не фильтруют. Решения о блокировке принимаются Верховной Радой (аналогом Госдумы), то есть случаи едичиные. 
Бывает еще суды блокируют, но на них всем плевать (почти всегда, бездумные решения, отменяемые следующей инстанцией).

Кроме российских политических СМИ и сайтов топовых холдингов, ничего не блокируется. 

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Alexey Moiseenkov

5

Все логично. Идёт тренд на приватность. Но как только они станут большие к ним придёт гос машина, фильтрация выдачи и так далее. Не ясно пока как эту парадигму развития обходить.

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Константин Мурчиков

Alexey
5

Абсолютли. Это как ТГ, который всё прятал-прятал ключи шифрования, а теперь все фед.каналы в Телеге. 😀

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Владимир Линов

Константин
0

Сомневаюсь, что сейчас так легко пользователя в ТГ вычислить, если он сам этого не захочет.
Ключей-то не давали. Повод для разблокировки был другой.

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Vlad Limbo

Владимир
2

Товааарищ майор, ну хорош уже, перелогиньтесь.

Ответить

Владимир Линов

Vlad
1

Как можно вычислить, если два человека пользуются секретным чатом на своих устройствах? О чем вы оба?
Сомневаюсь, что при облачном пароле и использовании секретных чатов возможно выдернуть переписку.

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Semen Unban

Владимир
0

Облачный пароль в облаке, а значит не у вас, это уже дырка.
установить что 2 человека общаются в чем-то приватном можно сопоставив их трафик.
от ректального термокриптоанализатора нет защиты :)

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Владимир Линов

Semen
2

Так речь же шла о ключах, которые доступ к переписке дадут.
Те, кто использует виртуальный номер, облачный пароль и секретный чат с собеседником, могут не страшиться того, что к их переписке у кого-то будет доступ.

Да даже если не секретный чат, то я ни разу не видел, чтобы в УД фигурировала инфа из тележки. Информация о том, что два конкретных пользователя что-то друг другу писали никак не может быть использована.

Ответить

Semen

Владимир
0

Не хочу вас огорчать, все приложения которые есть в гуглплей или аппсторе, вне зависимости от их "безопасности" безопасными не являются. При нужном запросе доступ получается не только в секретные чаты, но и к удаленным сообщениям.

Ответить

Владимир

Semen
2

Ну ни одного кейса, где переписка, которую вытянули из Телеги, фигурировала бы в качестве доказательства я, конечно, не увижу.
Сотрудники ПО даж запросов сервису не направляют (по причине полного игнора).

На всех юридических событиях находится спикер, который всем рассказывает «как же все взломано и легко раскрывается», и вообще, из телеги, знаете ли, вообще проще всего достать. Но правда примеров не приведём. Такое ощущение, что сами себя утешают.

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Чужой файл

Владимир
0

Вопрос, какие сотрудники. Следователи может и не направляют. А вот оперативники скорее всего направляют т.к. оперативную информацию можно просто не разглашать (и не сливать источник)

В российских реалиях второго будет достаточно.

Ответить

Владимир

Чужой
0

Ну опять же, все равно результаты ОРД легализовать надо в порядке УПК. В этот же день (в крайнем случае на суде) все узнали бы, что закрытые переписки были предоставлены.

Ответить

Степан

Semen
0

Вы хоть знаете как работают секретные чаты в телеграме? Нельзя к ним доступ получить, вот совсем никак.
Да, можно узнать, что люди общались и в какое время. Но о чём они общались узнать нельзя ни коим образом

Ответить

Чужой файл

Степан
0

Та кому нафиг нужны те секретные чаты? Все интересное в непуличных группах (и немного в каналах). 

Ответить

Michael

Semen
0

все приложения которые есть в гуглплей или аппсторе, вне зависимости от их "безопасности" безопасными не являются

можете собрать телегу из исходников или написать свою
протокол открыт ведь

Ответить

Чужой файл

Michael
0

А сервер тоже открыт? 

Ответить

Michael

Чужой
0

а причем тут сервер для секретных чатов? )

при end to end шифровании все важное происходит на клиенте, и по умолчанию считается, что канал (сервер) не безопасен

end to end для этого и придумали, чтобы не нужно было доверять серверу

Ответить

Чужой файл

Michael
0

Все самое интересное (ну или почти все, что тоже достаточно много) обсуждается в закрытых группах, а не секретных чатах. Информации оттуда будет вполне достаточно.

Ответить

Michael

Чужой
0

Ну эти люди значит доверяют серверу.
А кому нужна гарантия, для тех секретные чаты.

Ответить

Alex Belousov

Владимир
0

В России уже вычисляют, достаточно никнейма. Если интересно - гуглите insider telegram

Ответить

Судебный огонь

Alex
0

Зачем ставить никнейм, если волнуют вопросы анонимности и приватности?

Ответить

Скрипач не нужен

Alexey
0

Тренд на приватность нужен для того, чтобы убедить наивных людей в том, что приватность существует.

Ответить

Dmitry Mok

2

Заходишь весь такой в приватный поисковик. Находишь нужный сайт. Переходишь на него. А на том сайте стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь. И на следующем сайте вы видите рекламу кроссовок, потому что только что читали статью про кроссы.
В чем приватность? Или я что-то не понимаю.

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Илья Олейник

Dmitry
5

Смысл в том, что у вас исключается одно звено, которое пытается использовать ваши данные
Приватность в принципе редко решается одним инструментом, это дело комплексное

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MedievalRain

Dmitry
0

стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь

Это можно отключить с помощью браузера.

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Mark Borisov

MedievalRain
1

Яндекс браузер даст порезать яндекс трекеры? А гуглхром гугловые?

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Michael Smith

Mark
0

трекер еще ладно, из порезать можно
но почти все бесплатные расширения в браузере тоже стучат

не раз замечал, что при разработке заходишь по адресу, который никто не знает, а потом в логах видишь, что начинают боты на него заходить

похоже уже реально надо в тор браузере сидеть, везде слежка

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Евгений

Dmitry
0

Они не фиксируют то, что вы это вы и ищете определенные вещи

Ответить

Kiron polad

Dmitry
0

Заходишь весь такой в приватный поисковик. Находишь нужный сайт. Переходишь на него. А на том сайте стоит яндекс метрика и гугл аналитика, которые собирают откуда пришёл пользователь. И на следующем сайте вы видите рекламу кроссовок, потому что только что читали статью про кроссы.
В чем приватность? Или я что-то не понимаю

Ответить

yamahaman

2

На утку перешел с год назад.
Удобство - не подсовывает, как, большие поисковики, свои промо ссылки в первых позициях. Но минус, что-то более-менее специаизированное все таки ищет плохо ( или как они там откупают этот поиск). В таких случаях искать нужно не через них

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Виктор Комягин

2

Там же внутри яндекс стоял недавно?

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Харухи

Виктор
0

Для снг яндекс, для остальных вроде бинг. 

Ответить

Сергей Никитин

1

Централизованный сервис не может быть безопасным. Нужен децентрализованный поисковик.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Сергей
0

Децентрализованный тоже шляпа )) это как Tor который как бы секурный а по факту любой может запустить пару сотен нод и отследить любого юзера через какое то время 

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Roy Rois

1

vvvvvv

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Dmitriy Nikolaev

1

У них алгоритмы по сравнению с Гуглом сильно отстают

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Женский дым

mahedi
0

@Инспектор ну это пиздец, простите

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Амбиент Музыкантов

0

Чтобы победить дракона, нужно самому стать драконом.

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Женский дым

david
0

@Инспектор 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Чето на сказочку похоже. Как они без финансирования построили и поддерживали сложный технический продукт с кучей серверов? Это ж громадные бабки. Получается даже бинг обошли? Чето слабо верится, откуда у них бабло?

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david roy

0

chfgjfjhgjh

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Kiron polad

david
0

На утку перешел с год назад.
Удобство - не подсовывает, как, большие поисковики, свои промо ссылки в первых позициях. Но минус, что-то более-менее специаизированное все таки ищет плохо ( или как они там откупают

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Степан Позняк

david
0

Лол, теперь боты фильмы рекламят...

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black shadow

0

asvgdsgvbde

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