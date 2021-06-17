Opera отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России после ограничений Роскомнадзора Статьи редакции
Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке VPN-сервисов.
«Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», — сообщили vc.ru в компании.
VPN был встроен в браузер, отдельный сервис Opera VPN прекратил работу в апреле 2018 года.
Ранее в этот день — 17 июня Роскомнадзор начал блокировать сервисы VyprVPN и Opera VPN. Регулятор посчитал, что они помогают обходить блокировку материалов о суицидах, наркотиках и другого запрещённого в стране контента.
Прощай Опера, больше ты ни на что не годилась.
В блокировке рекламы есть гораздо лучше браузеры
Есть Adguard, все остальное ерунда )
Российское ПО с сомнительным бэкграундом.
Лучше uBlock.
Довольно часто бывают акции на него, купил 'вечную' лицензию на все устройства по скидке за гроши... Счастлив безмерно)
Adguard, особенно программа, намного тупее плагина ublock. Легко проверить скорость открытия страниц с тем и другим.
На телефоне удобно, что блокирует рекламу в приложениях, но часто некоторые сайты из-за неё не открываются. Поэтому иногда ставлю, дожидаюсь очередного недоступного сайта, отключаю - сайт становится доступен - удаляю adguard.
Ну тут да, согласен. Но только полноценная прога, а не расширение для браузера
Opera RIP
Она давно рип, с тех пор, как перешла на движок хрома.
А сейчас, когда заблочили весьма годный VPN - тем более.
Без пропаганды суицида и детской порнографии совсем жить не можете?
Ну ладно роскомпозор стыдливо не упоминает, от какого контента он реально «защищает» дорогих расеян, ему положено врать, чиновники как-никак. Не будут врать - вмиг уволят. Ну вы-то чего юродствуете?
Сами видят что есть альтернативы получше, и те кто продолжал её использовать дурачки видимо.
Я лично все популярные браузеры держу на рабочем столе и использовать стараюсь.
Норвеги подстилились неожиданно конечно, после их пропаганды VPN и криптовалета
146 давно нет, сотня, в лучшем случае
Лет 5 назад был бооооооольшой (но быстро замятый скандал) с сотрудницей ЗАГСа, которая вдруг "неправильно" посчитала души.
К слову, знакомые банкиры, которые делают планирование, тоже опираются на 100
Лет 5 назад был бооооооольшой (но быстро замятый скандал) с сотрудницей ЗАГСа, которая вдруг "неправильно" посчитала души.
Ну так почему именно 100? Не 80, не 120? Вот прям 100. Сколько лет смотрю статистику, всегда в пределах 142-148 млн было. А банкиры, как уже сказано, не всех подряд считают. У нас детей дофига. Как раз миллионов 40, если не больше, и есть дети.
Переходим в файерфокс
VPN был единственной фичей Opera, ради которой можно было им пользоваться. Расширения других браузеров работают коряво, может кто знает хорошие?
Но, видимо, эра VPN-сервисов наступает? Что думаете по этому поводу?
может кто знает хорошие
Нет
эра VPN-сервисов наступает
Почему ты решил что им не могут быть предъявлены аналогичные требования?
«Ты» решил, что мировые VPN-сервисы - это не китайская Опера, которая через пару часов прогнулась.
Upd: ладно, там и за VPN взялись. Вот это уже грустно.
Она/они могут не прогибаться, но они просто не будут работать в рф.
(Просто сам иногда не понимаю, зачем я с такими дураками разговариваю)
Скорее дурак тут Вы, так как не все люди, несогласные с Вашим «истинным» мнением - дураки.
Я вроде как чётко написал - Опера прогнулась через пару часов. Даже не пытаясь найти пути решения.
Так что, удачи Вам с Вашим «супер-правильным» мнением!
Простите пожалуйста. Я не хотел. От неразумения моего так вышло.
Ещё раз прошу прощения.
Ну ппц. Я на опере с лохматых годов. Теперь на хром, да, переходить?
В лохматых годах был впн? Или до него вы жили в предвкушении?)
Остался Tor Browser, ну или свой vpn.
Опера, всё
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Плюс еще оперы, что она не так нагружает комп, как тот же хром
Но как теперь смотреть моделей на порнхабе, которые ограничили для России просмотр(((
Она уже на движок хрома переехала. Так что отличий от хрома в плане быстродействия особо нет
Разница настолько размыта, что я уже начал пользоваться еджем от мс.
Шаг за пределами нормальной логики: Роскомнадзор блокирует VPN, чтобы пользователи из РФ им не пользовались. Опера отключает VPN, чтобы пользователи из РФ им не пользовались.
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Вроде работает пока, специально до последней версии обновил. Они видимо просто по языку "пользователей из России" определяют.
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Похуй, опера давно рип. Хромоног с нескучными обоями не нужен. Для рекламы ublock origin, для vpn настроенный wireguard.
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Hoker mal
mor dhonpudi
ki j holo
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