Сервисы
Маша Цепелева

Opera отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России после ограничений Роскомнадзора Статьи редакции

Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке VPN-сервисов.

«Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты», — сообщили vc.ru в компании.

VPN был встроен в браузер, отдельный сервис Opera VPN прекратил работу в апреле 2018 года.

Ранее в этот день — 17 июня Роскомнадзор начал блокировать сервисы VyprVPN и Opera VPN. Регулятор посчитал, что они помогают обходить блокировку материалов о суицидах, наркотиках и другого запрещённого в стране контента.

#новость #opera #vpn

2786 просмотров
76 76 комментариев
4
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn","opera"], "comments": 76, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 260285, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Jun 2021 19:12:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Евгений Бв

42

Прощай Опера, больше ты ни на что не годилась.
В блокировке рекламы есть гораздо лучше браузеры

Ответить

Олег Скоробогатов

Евгений
8

Есть Adguard, все остальное ерунда ) 

Ответить

Для Сохранения

Олег
4

Российское ПО с сомнительным бэкграундом.
Лучше uBlock.

Ответить

Олег

Для
1

Все с ним нормально, мои прогеры изучали его вдоль и поперек, сами теперь пользуются. Полную проверку делали, что чего и куда и зачем сует свой нос. 

Ответить

Ar AbduRashid

Олег
1

Довольно часто бывают акции на него, купил 'вечную' лицензию на все устройства по скидке за гроши... Счастлив безмерно)

Ответить

Олег

Ar
1

Та же история ) Уже много лет спасает. Удалил антивирус. Более не нужен. 

Ответить

Для Сохранения

Олег
4

Оу, да тут секта.

Ответить

Николай Петров

Олег
0

Adguard, особенно программа, намного тупее плагина ublock. Легко проверить скорость открытия страниц с тем и другим.
На телефоне удобно, что блокирует рекламу в приложениях, но часто некоторые сайты из-за неё не открываются. Поэтому иногда ставлю, дожидаюсь очередного недоступного сайта, отключаю - сайт становится доступен - удаляю adguard. 

Ответить

Олег

Николай
1

Не знаю, вообще проблем не было с ним, да и по скорости вообще никак не влияет на сайты. Правда на телефоне редко пользуюсь уже, так как захожу с телефона на проверенные сайты и то, только чтобы глянуть ответ или обновление инфы какой. 

Ответить

Евгений Бв

Олег
0

Ну тут да, согласен. Но только полноценная прога, а не расширение для браузера

Ответить

Нина Парамонова

14

Opera RIP

Ответить

Олег Скоробогатов

Нина
4

Она давно рип, с тех пор, как перешла на движок хрома. 

Ответить

Леонид Цветков

Олег
13

А сейчас, когда заблочили весьма годный VPN - тем более.

Ответить

Для Сохранения

Леонид
–14

Без пропаганды суицида и детской порнографии совсем жить не можете?

Ответить

Для Сохранения

Для
1

=)

Ответить

Виктор Ривин

Для
1

Ну ладно роскомпозор стыдливо не упоминает, от какого контента он реально «защищает» дорогих расеян, ему положено врать, чиновники как-никак. Не будут врать - вмиг уволят. Ну вы-то чего юродствуете?

Ответить

Mike Espoo

Для
0

Против LinkedIn что-нибудь имеете?
Он заблокирован роскомнадзором.

Ответить

Огненный хичхакер

16

 отключила поддержку VPN

«это позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности»

?

Ответить

Mike K

Огненный
1

VPN могли оставить при условии блокировки чего нужно и слива данных кому нужно, но решили так не делать. Поэтому так и сказали, видимо

Ответить

Андрей Соловьёв

Огненный
0

Верить не значит действовать)

Ответить

Для Сохранения

Огненный
0

Сами видят что есть альтернативы получше, и те кто продолжал её использовать дурачки видимо.

Ответить

Леонид Цветков

Для
0

Я лично все популярные браузеры держу на рабочем столе и использовать стараюсь. 

Ответить

Silverjohn

Огненный
0

Война - это Мир

Ответить

Sergey Naumovich

4

Норвеги подстилились неожиданно конечно, после их пропаганды VPN и криптовалета

Ответить

Zurab Pro

Sergey
6

Да за что им бороться, если 146млн людей подстилились. Это ведь так.

Ответить

Semen Unban

Zurab
2

146 давно нет, сотня, в лучшем случае

Ответить

Илья М

Semen
1

а остальные от ковида вымерли?

Ответить

Semen Unban

Илья
1

Лет 5 назад был бооооооольшой (но быстро замятый скандал) с сотрудницей ЗАГСа, которая вдруг "неправильно" посчитала души.
К слову, знакомые банкиры, которые делают планирование, тоже опираются на 100

Ответить

Илья М

Semen
3

а куда внезапно делись лишние 40миллионов? или их никогда не существовало со времени первых переписей Российской Империи?
З.Ы. банкирам интересны только совершеннолетние же и, по большей части, работоспособные, коих у нас миллионов 50 с мелочью вроде (без пенсионеров)

Ответить

Андрей Николаев

Semen
0

Лет 5 назад был бооооооольшой (но быстро замятый скандал) с сотрудницей ЗАГСа, которая вдруг "неправильно" посчитала души.

Ну так почему именно 100? Не 80, не 120? Вот прям 100. Сколько лет смотрю статистику, всегда в пределах 142-148 млн было. А банкиры, как уже сказано, не всех подряд считают. У нас детей дофига. Как раз миллионов 40, если не больше, и есть дети.

Ответить

Georgi Lis

Илья
0

Конечно нет, от пневмании внезапной :)

Ответить

Zurab Pro

Semen
1

Согласен

Ответить

Vl Al

Sergey
5

Давно уже кетайсы купили.

Ответить

Антон Волков

5

Переходим в файерфокс 

Ответить

Александр Рамазанов

Антон
1

Brave browser, несомненно

Ответить

Амбиент Музыкантов

Антон
0

Там нет такой встроенной фишки. 

Ответить

Для Сохранения

Антон
0

Причина?

Ответить

Ринат Хафизов

4

Вот это лицемерие высшего порядка...

Ответить

Dan Badalian

2

VPN был единственной фичей Opera, ради которой можно было им пользоваться. Расширения других браузеров работают коряво, может кто знает хорошие?
Но, видимо, эра VPN-сервисов наступает? Что думаете по этому поводу?

Ответить

Для Сохранения

Dan
0

может кто знает хорошие

Нет
эра VPN-сервисов наступает

Почему ты решил что им не могут быть предъявлены аналогичные требования?

Ответить

Dan Badalian

Для
1

«Ты» решил, что мировые VPN-сервисы - это не китайская Опера, которая через пару часов прогнулась.

Upd: ладно, там и за VPN взялись. Вот это уже грустно.

Ответить

Для Сохранения

Dan
0

Она/они могут не прогибаться, но они просто не будут работать в рф.
(Просто сам иногда не понимаю, зачем я с такими дураками разговариваю)

Ответить

Dan Badalian

Для
0

Скорее дурак тут Вы, так как не все люди, несогласные с Вашим «истинным» мнением - дураки.
Я вроде как чётко написал - Опера прогнулась через пару часов. Даже не пытаясь найти пути решения.
Так что, удачи Вам с Вашим «супер-правильным» мнением!

Ответить

Для Сохранения

Dan
1

Простите пожалуйста. Я не хотел. От неразумения моего так вышло.
Ещё раз прошу прощения.

Ответить

Для Сохранения

Для
0

Ну ладно, спишем на усталость.

Ответить

Евгений Бв

Dan
0

Мозила, Вивальди, браве

Ответить

Михаил Цветков

1

Ну ппц. Я на опере с лохматых годов. Теперь на хром, да, переходить?

Ответить

Андрей Николаев

Михаил
1

В лохматых годах был впн? Или до него вы жили в предвкушении?)

Ответить

Михаил Цветков

Андрей
0

В лохматых без него пользовался) мне нравилось

Ответить

Alex D

Михаил
1

Аналогично, на опере с тех времен, когда они первые стали поддерживать открытие всех прошлых вкладок при новом запуске.. это ж капец какой ноу-хау был. Ну и общие вкладки/избранное итд между браузерами и девайсами.

Ответить

Стройный Никита

1

Так и запишем "В разведку с норвегами - ни иногой!".
Не тот уже викинг пошёл. Мы уже сами в 10 раз более викинги стали.

Ответить

Sergey Gerdov

Стройный
0

Опера давно продалась китайцам.

Ответить

Anatoliy Nikulin

1

Остался Tor Browser, ну или свой vpn.
Опера, всё

Ответить

Для Сохранения

Anatoliy
0

Остался Tor Browser

На карандаше.

Ответить

Андрей Нестеренко

1

Opera Delete

Ответить

Алексей Кравцов

1
Ответить

Владимир Толстиков

1

Ждем инструкцию как включить обратно

Ответить

Амбиент Музыкантов

–2

Да и хуй с ней. Итак уже мертва была.

Ответить

Дмитрий Перепичко

0

Opera прощай

Ответить

Андрей Литовченко

0

Без vpn опера не нужна

Ответить

Murat Oshroev

0

Тогда в чём смысл их VPN?

Ответить

Комментарий удален

Alex D

0

не обновляем оперу, так и запишем. или ставим портативную предыдущую версию

Ответить

Иван Шеметов

0

Плюс еще оперы, что она не так нагружает комп, как тот же хром
Но как теперь смотреть моделей на порнхабе, которые ограничили для России просмотр(((

Ответить

Степан Позняк

Иван
0

Она уже на движок хрома переехала. Так что отличий от хрома в плане быстродействия особо нет

Ответить

Для Сохранения

Степан
0

Разница настолько размыта, что я уже начал пользоваться еджем от мс.

Ответить

Syzygy

0

Шаг за пределами нормальной логики: Роскомнадзор блокирует VPN, чтобы пользователи из РФ им не пользовались. Опера отключает VPN, чтобы пользователи из РФ им не пользовались.

Ответить

Комментарий удален

Arif Emirbekov

0

R.I.P Opera ☝️

Ответить

Комментарий удален

ctqwa

0

Вроде работает пока, специально до последней версии обновил. Они видимо просто по языку "пользователей из России" определяют.

Ответить

Комментарий удален

Стройный Никита

0

В мобильной Опере кста всё работает. Ну или пока что.

Ответить

ratul nijam

0

https://www.reddit.com/r/2021usopentoday/

r/2021usopentoday
r/2021usopentoday: U.S. Open Golf: Live Streaming Free on Reddit, Twitch &amp; Crackstream. The…
www.reddit.com
Ответить

bagh k

0

Очень хорошо

Ответить

Дэни Трэхо

0

Похуй, опера давно рип. Хромоног с нескучными обоями не нужен. Для рекламы ublock origin, для vpn настроенный wireguard.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

bagh k

0

bujsos na odo

Ответить

Комментарий удален

Tomi Deodato

–1

Hoker mal

#LIVE/Kijk:Nederland - Oostenrijk livestream…
#LIVE/Kijk:Nederland - Oostenrijk livestream: Nederland - Oostenrijk live kijken: Nederland…
uitvaartnet.nl
#KIJKEN/Gratis:Nederland - Oostenrijk kijken…
#KIJKEN/Gratis:Nederland - Oostenrijk kijken live: Nederland - Oostenrijk live kijken: Nederland…
uitvaartnet.nl
Ответить

ratul nijam

–1

mor dhonpudi

@@??##Live/Stream:&gt; :Niederlande gegen…
@@??##Live/Stream:&gt; :Niederlande gegen Österreich Live: Belgium vs Denmark Live: Niederlande…
www.naturalisproducts.com
@??&gt;@@##&gt;&gt;&gt; :Niederlande gegen…
@??&gt;@@##&gt;&gt;&gt; :Niederlande gegen Österreich Live: Belgium vs Denmark Live: Niederlande…
www.naturalisproducts.com
Ответить

Tomi Deodato

–1

ki j holo

-+&gt;&gt;LIVE-KIJKEN:Nederland Oostenrijk Live…
-+&gt;&gt;LIVE-KIJKEN:Nederland Oostenrijk Live [LIVE-uitzending]:Nederland Oostenrijk Live…
uitvaartnet.nl
-+&gt;&gt;Nederland Oostenrijk kijken streaming…
-+&gt;&gt;Nederland Oostenrijk kijken streaming [LIVE-uitzending]:Nederland Oostenrijk Live…
uitvaartnet.nl
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 76 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» запустил «Балабобу» — сервис с помощью нейросетей дописывает любой текст Статьи редакции

Сервис может создавать подписи для фото в Instagram, писать гороскопы и другие тексты.

И «придумала» описание vc.ru в одном предложении
41 41 комментарий
7
Spotify
Spotify запустил в России мини-плеер для прослушивания музыки в приложении Facebook

У каждого есть тот самый друг, который в курсе новых жанров, артистов и интересных треков! И готов пошерить эти знания в социальных сетях. Мы любим открывать новую музыку и делиться любимыми треками со всеми и теперь это можно сделать на Facebook.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
BBDO Group
Неожиданный ход: как Contrapunto и «Петрович» сделали ожившую нервную систему «лицом» бренда

Персонажа зовут Нервус, он одновременно жуткий и симпатичный, и он есть в каждом из нас.

1 1 комментарий
2
Маркетинг
Oleg Elago
Как делать партизанский маркетинг и завирусить свой контент в 2021 году? Кейс Mamba

Пока трафик дорожает, а со стороны Apple приходят ограничения в виде запрета на отслеживание IDFA, команда маркетинга Мамбы отрефлексировала прошлый опыт и вернула свой 2007. Офлайн конечно.

56 56 комментариев
31
Техника
DTF
Xiaomi, Huawei и другие китайские производители смартфонов объединились для создания единого стандарта быстрой зарядки Статьи редакции

Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.

45 45 комментариев
29
Yota
Yota запустила проект #Небольше для новых клиентов

Yota поможет новым клиентам подобрать тариф с точностью до минуты и гигабайта исходя из той суммы, которую они готовы потратить на связь. Заказывая SIM-карту Yota на сайте https://choice.yota.ru/ пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение.

0 Обсудить
3
Апрель Капитал
Диверсификация инвестиционного портфеля: когда стоит остановиться

Какое количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле может обеспечить его диверсификацию и приемлемую защиту от риска волатильности.

0 Обсудить
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN Статьи редакции

Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах».

70 70 комментариев
15
Транспорт
Nazigul Jusupova
В эстонском городе Тарту запустят беспилотный шаттл на водородном топливе — впервые в мире Статьи редакции

На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.

Беспилотный шаттл Auve Tech Aripaev / Scanpix / LETA
26 26 комментариев
20
Учи.ру
Как игры помогают учить математику: RPG для школьников

Что, если встроить образование внутрь игры? Рассказываем о том, что такое game-based learning и как игра помогает ученикам 3–5 классов тренировать математические навыки.

В самом начале новый пользователь проходит онбординг, в котором погружается в сюжет и узнает о правилах и целях
13 13 комментариев
8
Личный опыт
Оксана Темнова
Как мы дали скидок на 4 млн рублей и стали лучшими по работе с клиентами

«Кнопка» рассказывает о своих способах порадовать клиентов

«Кнопка» заботится обо всех, кто рядом Архив «Кнопки»
0 Обсудить
10
Больше статей
Комментарии

Aleksandr A

Ограничения для бизнеса в…

Andrey Vladimirsky

Как делать партизанский…

Vasiliy Kudryashov

«Яндекс» создал нейросеть для…

Ajax

Власти Москвы обсуждают…

Яндекс.Маршрутизация

Алгоритмы Relog и…

Люц Шнайдер

«Яндекс» запустил «Балабобу…

Evgeny Chestnov

Кейс: аналитика системы…

Альберт Хабибрахимов

«Яндекс» запустил «Балабобу…

Алмаз Хамидуллин

Власти Москвы разрешили…

Mr Complex

В Москве и Подмосковье объявили…

Slava Void

Власти Москвы обсуждают…

Ajax

Власти Москвы обсуждают…

Мамкин советчик

Как делать партизанский…

Dmitry Kuzbassov

Как Airbnb скрывает…
null