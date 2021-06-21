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Операторам связи отказали в праве экспериментально передавать сведения об абонентах Статьи редакции

Участники рынка считают, что это ограничит развитие инновационных сервисов.

Госдума приняла поправки правительства к закону «Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций». Документ устанавливает особые правовые режимы, в которых можно тестировать инновации, обходя тайну связи, переписки, врачебную тайну, и другие требования закона пишет «Коммерсантъ».

Поправки выделяют семь проектов, в том числе в сфере медицины, транспорта и связи, для реализации которых начнёт действовать режим «цифровой песочницы»: проекты «Яндекса», МТС, Ассоциации больших данных (объединяет «МегаФон», Сбер, «Яндекс», Mail.ru Group и др.).

Изначально поправки снимали для участников требование, что сведения об абонентах являются информацией ограниченного доступа. Комитет Госдумы по информполитике предложил исключить эту статью из законопроекта, она может повлечь за собой снижение защиты персональных данных.

«Вымпелком» заявил, что документ в принятом виде не позволит проработать в рамках экспериментов много сервисов и технологий. «Мегафон» рассчитывает, что обработку обезличенных геоданных в рамках ЭПР разрешат на одном из этапов развертывания «цифровых песочниц».

#новость #законы

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Gabby BenDer

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ага а они такие «оооой, даладнооооо, ашо, нельзя булоооо?😇»

смех да и только.

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