Какими принципами руководствуется сервис онлайн-платежей Stripe при разработке, как общается сотрудниками и клиентами, во что инвестирует и чем рискует самая дорогая частная компания Кремниевой долины — в пересказе The Generalist.

787 просмотров

Как создавалась Stripe

Сыновья инженера-электрика и микробиолога Патрик и Джон Коллисоны интересовались наукой и технологиями, поэтому в их доме в Ирландии стояло сразу девять компьютеров со спутниковым интернетом.

В 16 лет Патрик победил в конкурсе изобретений, создав диалект языка программирования Lisp. В 2006 году он поступил в Массачусетский технологический институт по результатам экзамена SAT, который необходим для поступления в колледжи и вузы США. Его он сдал ещё в 13 лет, выучив программу двух классов за 20 дней.

Джон был на два года младше, но не отставал: стал одним из 11 красных медалистов в стране и вместе с братом отправился на год в США. В 2007 году они основали сервис Shuppa, от ирландского «магазин», чтобы конкурировать с eBay.

Пробные стартапы и участие в Y Combinator

Идея не впечатлила ирландских предпринимателей, но понравилась основателю акселератора Y Combinator Полу Грэму. Тот предложил братьям объединить усилия с выпускниками Оксфорда Кулвиром и Харджит Таггарами.

Пол Грэм Bloomberg

Они планировали создать платформу Auctomactic, на которой продавцы eBay устраивали бы аукционы. Менее чем через год компанией заинтересовались инвесторы, и приятели продали её владельцу премиальных доменов Live Current Media за $5 млн.

Занявшись разработкой приложений, братья поняли, какой беспорядок творится в сфере платежей: деньги проходят через множество посредников и идут на счёт неделями.

Тысячи людей знали о проблеме, но отчего-то создавали сайты с рецептами и агрегаторы мероприятий. Зачем вкладываться в то, что никого не волнует и не принесёт денег, когда можно наладить один из важнейших элементов мировой инфраструктуры? Пол Грэм основатель Y Combinator

Создание платёжного шлюза Stripe и первые клиенты

В 2009 году Патрик и Джон решили это исправить. Новую компанию они назвали /dev/payments, чтобы подчеркнуть свою философию: по мнению основателей, именно разработчики, а не бизнесмены, должны были определить платёжную систему будущего.

Братья привлекли $20 тысяч и благодаря знакомствам на стажировке нашли первых клиентов. Через две недели после запуска Коллисоны обработали первую транзакцию на сумму $40. Вскоре клиентов стало 30, и их число продолжало расти, пишет The Generalist.

Название вскоре пришлось сменить из-за наличия в нём косых черт: с ними основатели не смогли бы даже создать домен. После долгих обсуждений будущий технический директор Грег Брокман заявил: если в течение недели компания ничего не придумает, они назовут её Stripe — «Полоса».

Вариант всем понравился: название ассоциируется с чёрной полоской на кредитке и строками кода, намекает на высокую скорость транзакций и легко запоминается.

В 2021 году компания оценивается в $95 млрд и привлекает миллиарды от крупнейших инвесторов мира. Издание The Generalist выделило главные особенности продукта и культуры компании.

Как Stripe позиционирует продукт

Stripe хотела улучшить онлайн-платежи и в процессе поняла, что на рынке мало инструментов для борьбы с мошенниками, выпуска карт и поиска финансирования.

Однажды Патрик заметил, что чем больше в компании сотрудников, тем медленнее она развивается: их нужно обучать, поддерживать культуру, и на продукт остаётся всё меньше времени. Однако это не про Stripe, пишет издание. За первые пять лет она выпустила два продукта, а с 2015 по 2021 год — 11.

Широкий набор услуг выделяет Stripe на рынке. Поэтому, добавляет The Generalist, у компании высокие комиссии: за транзакции она взимает 1%, а её конкурент Adyen — 0,5%.

C 2010 по 2015 год компания выпустила два продукта. С 2015 по 2021 — 11 The Generalist

Хочет стать всемирной финансовой сетью

До 2018 года основной целью компании было «увеличить ВВП интернета» — нарастить прибыль цифрового сектора экономики. Теперь же Stripe стремится стать «всемирной банковско-финансовой сетью» и охватить весь спектр финансовых операций: от зачислений и выплат до хранения и управления средствами, пишет издание.

Некоторые её продукты не относятся напрямую к платежам: например, аналитический инструмент Sigma или запущенный в 2016 году сервис для оформления стартапа Atlas.

Однако они, по словам The Generalist, дают компании конкурентное преимущество и позволяют выйти на новые рынки. К примеру, в 2021 году платежи Stripe доступны в 44 странах, а Atlas — в 140.

Хочет увеличить маржу

Платежи — это бизнес с низкой маржой, поэтому Stripe ищет дополнительные источники дохода, добавляет издание. Например, взимает комиссию за операции внутри сервисов:

Клиентские платежи Payments: 2,9% + 30 центов за транзакцию.

Платёжный шлюз для мерчантов Connect: $2 за пользователя; 0,25% + 25 центов за выплату.

Сервис для оформления стартапов Atlas: $500.

«Антифрод» Radar: 5 центов за транзакцию.

Инструмент для анализа данных Sigma: $0–100 и более в месяц.

Приложение для выставления счетов Billing: 0,5–0,8% c регулярных платежей.

Сервис для выпуска карт Issuing: 10 центов за виртуальную, $3 за физическую, 0,2% + $0,20 за транзакцию.

Кассовый терминал Terminal: 2,7% + 5 центов за транзакцию.

Платформа для управление налогами Tax: 0,4–0,5% за транзакцию.

Линейка продуктов Stripe: от платёжных шлюзов до онлайн-банкинга и налогового мониторинга Stripe

Также компания предлагает клиентам комплексно использовать и другие сервисы, например, дополнительно подключить «антифрод» Radar. В качестве мотивации обещает не взимать плату за транзакции.

Сервис против мошенничества Radar взымает 5 центов за транзакцию. Если его подключит уже действующий клиент Stripe, комиссию он выплачивать не будет The Generalist

Хочет упростить пользовательский опыт

На старте компания предлагала предприятиям принимать платежи с помощью «семи строк кода». И её задача остаётся прежней — упростить взаимодействие конечного пользователя с сервисом, считает The Generalist.

«Stripe — одна из тех удивительных компаний, которые предлагают ценный инструмент и заставляют его работать именно так, как это себе представляет человек, который ничего не смыслит в разработке», — говорит аналитик Бирн Хобарт.

Издание отмечает, что Stripe продумывает всё до мелочей — от дизайна до функциональности — и даже прячет «пасхальные яйца» для любопытных пользователей.

Если на главной странице Stripe ввести код Konami (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A), снизу появится панель управления анимацией Stripe

Кто руководит Stripe

Соучредитель Uber Трэвис Каланик и основатель Facebook Марк Цукерберг руководствуются принципом «цель оправдывает средства», даже если ради неё придётся вторгнуться в частную жизнь или пренебречь моралью, пишет The Generalist. Братья Коллисоны же выступают за этику: намерения, говорят они, важнее результата.

Патрик (слева) и Джон Коллисоны Stripe

Основатели Патрик и Джон Коллисоны

Старшего Патрика считают «мозговитым» братом. Он обожает историю и считает, что идеи необязательно создавать — их можно заимствовать у тех, кто уже преуспел.

На своём сайте он анализирует прогресс различных проектов — от строительства Эйфелевой башни и развития Amazon до разработки JavaScript и вакцины против коронавируса. А также рассказывает, у кого учится и что его заинтересовало.

По мнению Патрика, «все работы важны» и успехом компания обязана не руководству, а сотрудникам. Чтобы знать, каково им приходится, раз в квартал он выбирает отдел, где работает как рядовой сотрудник.

Несмотря на скромность, предприниматель очень амбициозен, пишет издание, и движут им не деньги или власть, а дух соперничества. По словам бывших сотрудников, ему всегда хотелось стоять среди гигантов вроде Amazon и Google и предлагать больше, чем просто API-инструменты.

Джон, в отличие от брата-аналитика, прагматик и, как отмечает Грэм, заметно эмоциональнее и общительнее. Он с особым интересом следит за корпоративной средой и тем, какие компании покупают конгломераты и как это помогает им расти. Среди фаворитов у него производитель предметов роскоши LVMH и разработчик ПО Constellation Software.

Интересы братьев объясняют как миссию, так и решения компании: Патрик хочет продвинуть человечество вперед, а Джон — охватить рынок. The Generalist

Гендиректор Клэр Хьюз Джонсон

Джонсон присоединилась к Stripe в 2014 году в качестве главного операционного директора — в управлении опытная Джонсон разбиралась лучше, чем братья.

До сервиса она занималась политикой, в 2004 году устроилась в Google, где доросла до вице-президента Google X — проекта, занимающегося беспилотниками, дополненной реальностью и нейронными сетями.

Пока основатели изучают технические процессы, Джонсон анализирует коллектив: ей важно, чтобы команда адаптировалась к любого рода вызовам, тесно взаимодействовала между собой, преследовала одну цель и при этом могла положиться на квалифицированных руководителей.

Клэр Хьюз Джонсон Business Insider

Какими принципами руководствуется Stripe

Внутренняя культура Stripe ориентируется на долгосрочную перспективу, ставит мнение клиентов во главу, гарантирует «радикальную» прозрачность и не боится искать сотрудников по два года.

Мыслит как новичок и тщательно отбирает сотрудников

Руководство верит, что Stripe по-прежнему находится на раннем этапе развития, и с той же мыслью подходит и к найму. Чтобы найти первых двух сотрудников, компании потребовалось полгода, а некоторые вакансии она закрывала только через несколько лет.

По словам Патрика, осторожность особенно важна, когда дело касается руководящих позиций, ведь именно главы отделов впоследствии нанимают себе подчинённых.

Тесно взаимодействует с клиентом

Stripe изначально выстраивала тесные взаимоотношения с клиентами, поскольку ими часто становились технические специалисты — от них руководство получало релевантную обратную связь.

Пользователи сервиса также активно оставляют отзывы, благодаря чему менеджеры узнают, что требуется развить или улучшить. С аудиторией в Twitter постоянно общается и Патрик.

В Stripe мало что считается грехом, но один из них — это игнорировать пользователей, говорят сотрудники.

Продвигает «радикальную» прозрачность процессов

В первые годы работы сотрудники добавляли друг друга в копию всех писем: так техподдержка знала, что обсуждают основатели, а основатели видели, как она общается с клиентами. О конфиденциальности не шло и речи, а критике подвергались даже орфографические ошибки. По рассказам, в неделю сотруднику могло прийти около 2000 писем.

Таким образом, поясняет Патрик, руководство мотивировало сотрудников давать друг другу обратную связь и задавало стандарты. Информация доходила до всех, независимо от должности и отдела, а идеи мог предложить даже рядовой сотрудник.

Считает давление двигателем эффективности

Практически все бывшие и нынешние сотрудники, которых опросило издание, признаются: работать в Stripe нелегко, а делать это приходится в том числе по ночам и на выходных.

Stripe гордится нехваткой сотрудников. Причём настолько, что принципиально не спешит их искать. Нагрузка здесь непосильная и из-за пандемии только увеличилась, а давление на сотрудников и отделы зачастую необоснованно. В компании у всех выгорание. бывший сотрудник Stripe

Компания изначально не планировала нанимать много людей, напоминает издание. А давление на практике даже приносит пользу: в штат приходят высокоэффективные специалисты, которых трудности только мотивируют.

Так росло число сотрудников с декабря 2014 года по декабрь 2021 года The Generalist

Во многом полагается на разработчиков

До 2015 года у компании не было продуктового отдела. Вместо него идеи выдвигали инженеры, что, с одной стороны, логично, считает The Generalist, ведь компания создаёт продукт для разработчиков. Но с другой — это также указывало на недоверие руководства к нетехническим отделам.

Так, в 2009 году основатели не хотели нанимать своего будущего сотрудника Уильяма Альварадо, поскольку тот «не писал код». Однако Альварадо разбирался в промышленном инжиниринге и был вице-президентом продуктового отдела техкорпорации Seven Networks.

Как Stripe отступает от вертикального управления

Stripe основала корпоративное управление на принципе децентрализации. Начальство здесь номинальное, а мнение сотрудников учитывается независимо от отдела и должности, пишет издание. Благодаря этому мелкие задачи решаются сразу на местах, а на первый план выходят только действительно сложные.

Специалисты техподдержки Stripe ведут себя как генеральные директора: не стесняются говорить о себе и о том, какой видят компанию, предлагают помочь с аналитикой и переговорами. клиент Stripe

Похожими мыслями поделился и сотрудник компании: «В Stripe все самостоятельные и чётко выраженной иерархии нет. Руководители, безусловно, есть и им вряд ли хотелось бы постоянно со мной общаться, но я рад, что чувствую себя полноценной частью коллектива».

Как Stripe строит свой бренд

Stripe — посредник, потому полезен многим: начиная от дизайнеров и заканчивая разработчиками. И в этом, как считает издание, ей нет равных по двум причинам.

Во-первых, у Stripe есть чувство стиля. По словам The Generalist, достаточно взглянуть на дизайн её сайта в 2011 году. Эту черту ищут в сотрудниках и основатели.

Понять, что именно для них «чувство стиля», непросто. Глава отдела по развитию объясняет его так: «Если вы долгое время пытаетесь понять, почему вам что-то нравится, и знаете, как это аргументировать, то вкус у вас есть».

Раньше, чтобы понять, есть ли он у потенциальных кандидатов, Stripe просила их поработать в компании в пару недель. Прояснялось всё только на практике.

Так выглядел сайт компании примерно в 2011 году Stripe

Второй козырь Stripe — выход на не самые очевидные для неё рынки: она первая из разработчиков ПО выпустила собственное издание. Increment — это печатный и цифровой журнал о том, «как команды создают, управляют и масштабируют цифровые системы».

По словам The Generalist, через него компания транслирует идеи в массы и привлекает «созерцателей».

Весной 2017 года Stripe также приобрела форум для разработчиков Indie Hackers. Stripe не меняла дизайн и функциональность поглощённого сервиса и позволила ему развиваться самостоятельно. Сделка помогла компании следить за конкурентами, лидерами рынка и талантами, которых хочет нанять.

Обложки выпусков Increment The Generalist

Во что Stripe инвестирует и как приобретает

В январе Stripe объявила, что теперь её сервис мгновенных платежей Checkout работает на 65% быстрее. Улучшать скорость компания стала из-за конкуренции с сервисом Fast, в который в 2020 году она сама же инвестировала.

На вопрос о том, нет ли здесь конфликта интересов, Патрик ответил: «У нас разные продукты, процессинг и сферы использования, несмотря на сходство». The Generalist считает иначе: продукты почти наверняка будут бороться за одни и те же рынки.

Однако в этом особенность её подхода к инвестированию: компания открыто вкладывается в потенциальных конкурентов, чтобы через несколько лет их купить. При этом она всё же замечает, что в интернете «хватит места нескольким победителям».

При инвестировании братья руководствуются двумя правилами:

Stripe подбирает стартапы из тех же сфер, в которых работает сама. У компании должна быть возможность заработать на них.

К 2021 году Stripe вложилась в 21 фурму из разных регионов. Уговорить основателей ей нетрудно, пишет издание. Во-первых, сделка со Stripe подогревает к бизнесу интерес. Во-вторых, компания может поделиться со стартапами ценным опытом.

Портфолио компаний, в которые Stripe инвестировала The Generalist

Аналитик Бен Томпсон называет Stripe «платформой платформ»: она предлагает свои услуги другим сервисам, которые затем предоставляют их клиентам. Пример тому её онлайн-банкинг Treasury, через который Shopify работает с партнёрами.

Приобретения и слияния

К 2021 году Stripe купила 11 компаний: во многом чтобы улучшить продукт и расширить географию. В 2019 она объявила о покупке европейского сервиса Touchtech, чтобы защитить транзакции и подготовиться к новым законам ЕС. Благодаря этому с марта 2020 года к Stripe присоединились 200 тысяч европейских компаний.

Четыре сервиса, которые Stripe приобрела, а затем превратила в свои продукты The Generalist

Самым крупным приобретением по-прежнему остаётся нигерийский сервис Paystack. Сделка в $200 млн позволила Stripe выйти на рынки Нигерии, Ганы и Южной Африки.

Сама Stripe готова покупать больше, но ограничена в средствах. В марте 2021 года она привлекла $600 млн, но говорить о миллиардных вливаниях пока не приходится — для этого нужно участие государственных инвесторов, пишет издание.

По его мнению, компании также следует вложиться в сферу страхования, одну из самых прибыльных в экономике, и расшириться в Бразилии и Индонезии. Последняя, по прогнозам, обещает стать крупнейшей онлайн-экономикой к 2025 году.

С кем Stripe конкурирует и чем рискует

Интернет-коммерция всё ещё развивается, поэтому задача бизнеса не обойти конкурентов, а сохранить размер доли по мере роста рынка. Впрочем, со временем это изменится, полагает издание.

Самый прямой конкурент Stripe — платёжная платформа Adyene:

Сервисы Stripe доступны в 44 странах. Adyene же, по слухам, имеет гораздо более широкий охват и активно работает в Африке.

Stripe поддерживает около 40 способов оплаты, и то не везде. Adyene предлагает около 200.

Кассовый терминал Stripe уступает решению Adyen, считают эксперты. Поэтому McDonald's и Starbucks заключили сделки именно с Adyen.

Напрямую конкурирует со Stripe и платёжный шлюз для мерчантов Braintree, выкупленный в 2013 году PayPal. Впрочем, последняя не очень успешна в продвижении пакетов услуг, как делает это Stripe, да и едва ли работает над Braintree, пишет издание.

На рынке банковских карт со Stripe конкурирует Marqeta. После выхода на биржу в июне 2021 года её рыночная капитализация составила $16 млрд, что значительно меньше объёмов Stripe, отмечает The Generalist.

У компании есть и насущные проблемы: таргетирование, высокие затраты, низкая маржа, трудности с поиском кадров. Да, широкая линейка сервисов выделяет Stripe на фоне остальных, но при этом, как говорит издание, может оказаться отвлекающим фактором.

Пытается угодить всем

Stripe обслуживает как малый бизнес, так и корпорации вроде Amazon. Это сознательный, но неоднозначный выбор, считаю аналитики.

Большинство компаний ориентируются либо на одних, либо на других. Окупится ли такой подход — неизвестно. Как считает Грэм, усидеть на двух стульях мало кому удаётся, но у Stripe есть все шансы.

Предлагает то, что можно создать самим

В том, что компания предлагает инструменты уже состоявшимся корпорациям, есть недостаток: они могут создать их сами.

Так, сервис бронирования Airbnb решил разработать собственный платёжный шлюз, хотя мог подключить Stripe Connect. По словам бывшего сотрудника, Airbnb хотел самостоятельно контролировать систему и сократить затраты в будущем.

Как Stripe повысить собственную оценку

Чтобы повысить стоимость компании до триллиона долларов и стать как Amazon, Apple и Microsoft, Stripe должна обратить внимание, во-первых, на потенциал цифрового рынка, а во-вторых, на доступность услуг, считает издание.

Выйти на новые онлайн-рынки

Stripe полагает, что на 2021 год доля цифровой экономики в среднем составляет 5-7% от всего сектора: многие до сих пор совершают покупки в физических магазинах, а у 40% населения вовсе нет доступа в интернет.

Однако со временем это изменится, пишет издание: всё больше людей начнут покупать в онлайне, а значит, Stripe сможет увеличить количество транзакций в десять раз.

Кроме того, компании только предстоит охватить несколько крупных рынков, поскольку в 10 из 25 крупнейших по ВВП стран мира она не представлена. Среди них Южная Корея, Индонезия, Турция, Аргентина и Таиланда.