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Сервисы
Лиана Липанова

Видеосообщения вместо постоянных созвонов: команда из России разработала сервис Beseda для общения удалённых команд Статьи редакции

Создатели рассчитывают, что записанные сообщения избавят от частых звонков по работе, позволят сосредоточиться на задачах и отвечать, когда удобно.

18 18 комментариев
927 просмотров

Илья Кулешов, Лида Овчинникова и Данил Мельничук разработали сервис асинхронной коммуникации для удалённых команд Beseda. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Кулешов.

Сервис позволит записывать видео и аудио, чтобы остальные участники команды посмотрели и ответили в удобное время. По задумке создателей, такая коммуникация поможет избежать частых звонков во время работы.

Предприниматели начнут тестировать приложение для macOS в конце июля, сообщил Кулешов vc.ru.

Команда собрала более 150 заявок на тестирование. В нём будут участвовать дизайнерские и продуктовые команды из «Яндекса», «Циана», «Сбера», РБК и «Альфа-банка». Создатели сервиса планируют запустить стабильную публичную версию к концу 2021 года.

Основные функции, которые планируют добавить разработчики:

  • Комментарии к определённым моментам в видео- и аудиозаписях.
  • Треды для обсуждений.
  • Автоматическая расшифровка аудио- и видеозаписей для поиска между ними.
  • Интеграция с Github, Miro и другими, но в первую очередь с Figma. Текстом сложно давать обратную связь на дизайн, объясняет Кулешов. По его словам, оставлять видео- или аудиокомментарии можно будет прямо в макете.
За портретами участников скрываются комментарии к отмеченному моменту в аудиозаписи

У приложения будет бесплатная версия с лимитами и расширенная платная версия. Тарифы пока находятся в разработке, уточнил Кулешов.

Мы больше года живём по-новому. Кто-то работает удалённо, кто-то гибридно. Пандемия сильно изменила то, как мы работаем и общаемся. У нас стало очень много звонков. Созвониться очень просто, и мы делаем это даже в неудобное время или когда собирались сфокусировано поработать. Работая удалённо менеджером в «Самокате» у меня было 5-8 звонков каждый день. А это тяжело.

Думаю, многим знакомо. Было очевидно, что от этого страдаю не только я. Лида проводила на звонках весь вечер с частью команды из Америки, так как это было единственное время, когда расписания пересекались.

Мы попробовали существующие сервисы, но ничего не подошло. Loom, конечно, классный, и он подходит для записи, но не подходит для полноценного выстраивания асинхронной коммуникации в команде. Так и появилась идея Beseda.

Илья Кулешов
сооснователь Beseda

Сооснователи планируют показать продукт в июле на Product Hunt, а затем подать заявку в Y Combinator и другие акселераторы. Сейчас команда разрабатывает сервис на личные средства.

Кулешов — бывший продакт-менеджер «Самоката», Овчинникова была продакт-дизайнером в той же компании. Мельничук работал фронтенд-разработчиком в МТС, Junto, Qlean и ManyChat.

Предприниматели начали создавать собственный сервис в январе 2021 года и совмещали разработку с основной работой. С июля вся команда работает только над Beseda. Кроме них, в разработке участвовали несколько фрилансеров. В ближайшее время компания планирует найти ещё одного разработчика.

По словам Кулешова, создатели вложили в сервис «только свои силы и время», а затраты на разработку небольшие.

18 18 комментариев
16
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18 комментариев
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Станислав Назаров

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На самом деле очень удобно. Один раз записал видосик с наглядной инструкцией и рассылаешь.
Главное чтобы можно было х2 смотреть, это в 1,5 раза ускорит коммуникацию внутри команд. 

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Art Kha

Станислав
9

а что мешает это сделать в обычном мессенджере? телега или воц апп

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Станислав Назаров

Art
–2

А что мешало нам в Аське сидеть? 

Ответить

i h8ers

Станислав
6

эта "боль\проблема" решается прикрепрением инструкций, в том же телеграм\дискорд\трелло, обязательно пользоваться 1000-ным сервисом?

Ответить

Georgy Uvarov

i
4
Ответить

Семен Смирнов

Станислав
0

Один раз записал видосик с наглядной инструкцией и рассылаешь

Видосики с инструкциями можно было записывать и 20 лет назад

Ответить

Одуванчик Полевой

2

Раньше людей "звуковушками" донимали, теперь "видюшки" пошли. 

Ответить

Sergei Fedostsev

1

Реально, скайп же есть

Ответить

M V

1

Очередной ненужный сервис.   Есть телеграм

Ответить

Serg Ya

0

Команда из России разработала велосипед, который уже был разработан другими и благополучно работает у других компаний. Команда собрала более 150 заявок на тестирование лесапеда, хотя уже более миллионов пользователей в других компаниях пользуются им )))) 

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M V

Serg
1

Интересно, как такие проекты получают инвестиции? Провал же очевиден. 

Ответить

Serg Ya

M
0

Главное напиздеть хорошо о его прибыльности 

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Rafa Ramazanov

0

Skype ? 🤔

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Maxim Sergeevich

Rafa
0

Здесь совсем о другом же

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Sergei Fedostsev

Maxim
0

В скайпе также можно поставить запись и записать себя и все, что есть с экрана

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Товарищ

0

Интересно.

Ответить

Alex Davidov

0

С сервисом выпускайте сразу кодекс поведения. .
помню как начиналось с голосовыми сообщениями

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Konstantin Valter

0

У нас порядка 30 чатов в слаке по разным задачам. Там по 1500 сообщений каждый день. Я их начинаю читать только когда тегнут и читаю максимум предыдущие 2-3 сообщения.
А в этом чате, я правильно понимаю, надо слушать многочасовые видео сообщения с надеждой что тебя все же упомянули и задали вопрос?)

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