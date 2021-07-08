Видеосообщения вместо постоянных созвонов: команда из России разработала сервис Beseda для общения удалённых команд Статьи редакции
Создатели рассчитывают, что записанные сообщения избавят от частых звонков по работе, позволят сосредоточиться на задачах и отвечать, когда удобно.
Илья Кулешов, Лида Овчинникова и Данил Мельничук разработали сервис асинхронной коммуникации для удалённых команд Beseda. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Кулешов.
Сервис позволит записывать видео и аудио, чтобы остальные участники команды посмотрели и ответили в удобное время. По задумке создателей, такая коммуникация поможет избежать частых звонков во время работы.
Предприниматели начнут тестировать приложение для macOS в конце июля, сообщил Кулешов vc.ru.
Команда собрала более 150 заявок на тестирование. В нём будут участвовать дизайнерские и продуктовые команды из «Яндекса», «Циана», «Сбера», РБК и «Альфа-банка». Создатели сервиса планируют запустить стабильную публичную версию к концу 2021 года.
Основные функции, которые планируют добавить разработчики:
- Комментарии к определённым моментам в видео- и аудиозаписях.
- Треды для обсуждений.
- Автоматическая расшифровка аудио- и видеозаписей для поиска между ними.
- Интеграция с Github, Miro и другими, но в первую очередь с Figma. Текстом сложно давать обратную связь на дизайн, объясняет Кулешов. По его словам, оставлять видео- или аудиокомментарии можно будет прямо в макете.
У приложения будет бесплатная версия с лимитами и расширенная платная версия. Тарифы пока находятся в разработке, уточнил Кулешов.
Сооснователи планируют показать продукт в июле на Product Hunt, а затем подать заявку в Y Combinator и другие акселераторы. Сейчас команда разрабатывает сервис на личные средства.
Кулешов — бывший продакт-менеджер «Самоката», Овчинникова была продакт-дизайнером в той же компании. Мельничук работал фронтенд-разработчиком в МТС, Junto, Qlean и ManyChat.
Предприниматели начали создавать собственный сервис в январе 2021 года и совмещали разработку с основной работой. С июля вся команда работает только над Beseda. Кроме них, в разработке участвовали несколько фрилансеров. В ближайшее время компания планирует найти ещё одного разработчика.
По словам Кулешова, создатели вложили в сервис «только свои силы и время», а затраты на разработку небольшие.
На самом деле очень удобно. Один раз записал видосик с наглядной инструкцией и рассылаешь.
Главное чтобы можно было х2 смотреть, это в 1,5 раза ускорит коммуникацию внутри команд.
Один раз записал видосик с наглядной инструкцией и рассылаешь
Видосики с инструкциями можно было записывать и 20 лет назад
Команда из России разработала велосипед, который уже был разработан другими и благополучно работает у других компаний. Команда собрала более 150 заявок на тестирование лесапеда, хотя уже более миллионов пользователей в других компаниях пользуются им ))))
Skype ? 🤔
Здесь совсем о другом же
В скайпе также можно поставить запись и записать себя и все, что есть с экрана
С сервисом выпускайте сразу кодекс поведения. .
помню как начиналось с голосовыми сообщениями
У нас порядка 30 чатов в слаке по разным задачам. Там по 1500 сообщений каждый день. Я их начинаю читать только когда тегнут и читаю максимум предыдущие 2-3 сообщения.
А в этом чате, я правильно понимаю, надо слушать многочасовые видео сообщения с надеждой что тебя все же упомянули и задали вопрос?)
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Создатели рассчитывают, что записанные сообщения избавят от частых звонков по работе, позволят сосредоточиться на задачах и отвечать, когда удобно.
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