Фонд Александра Галицкого выкупил у Mail.ru Group 49% образовательного сервиса GeekBrains Статьи редакции
Холдинг стал единственным владельцем GeekBrains в декабре 2020 года.
- 6 июля кипрская компания «А.Гэлакси Райф В.С.И.С.» стала владельцем 49% ООО «Гикбрейнс», следует из данных базы «Контур.Фокус». На изменение в составе владельцев обратил внимание Rusbase.
- По данным издания, «А.Гэлакси Райф В.С.И.С.» — это инвестиционный фонд Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Фонд выкупил долю у Mail.ru Group, теперь холдингу напрямую принадлежит 1% GeekBrains.
- Остальные 50% сервиса принадлежат «Скилбокс Холдинг Лимитед» — это юрлицо другого образовательного сервиса Skillbox, контрольным пакетом которого также владеет Mail.ru Group. Холдинг передал Skillbox долю в январе 2021 года, говорится в «Контур.Фокусе».
- Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев vc.ru.
- Mail.ru Group получила долю в GeekBrains в 2016 году. Холдинг не разглашал сумму сделки и точную долю, заверяя, что она составила «около 50%».
- В декабре 2020 года ИТ-компания стала единственным владельцем GeekBrains.
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