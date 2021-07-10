Сервисы
Лиана Липанова

Фонд Александра Галицкого выкупил у Mail.ru Group 49% образовательного сервиса GeekBrains Статьи редакции

Холдинг стал единственным владельцем GeekBrains в декабре 2020 года.

  • 6 июля кипрская компания «А.Гэлакси Райф В.С.И.С.» стала владельцем 49% ООО «Гикбрейнс», следует из данных базы «Контур.Фокус». На изменение в составе владельцев обратил внимание Rusbase.
  • По данным издания, «А.Гэлакси Райф В.С.И.С.» — это инвестиционный фонд Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Фонд выкупил долю у Mail.ru Group, теперь холдингу напрямую принадлежит 1% GeekBrains.
  • Остальные 50% сервиса принадлежат «Скилбокс Холдинг Лимитед» — это юрлицо другого образовательного сервиса Skillbox, контрольным пакетом которого также владеет Mail.ru Group. Холдинг передал Skillbox долю в январе 2021 года, говорится в «Контур.Фокусе».
  • Представитель Mail.ru Group отказался от комментариев vc.ru.
  • Mail.ru Group получила долю в GeekBrains в 2016 году. Холдинг не разглашал сумму сделки и точную долю, заверяя, что она составила «около 50%».
  • В декабре 2020 года ИТ-компания стала единственным владельцем GeekBrains.

#новость #mailrugroup #geekbrains

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"инвестиции в говно"

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Юрий Другач

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Мутят-крутят. Эх, большие игры, пойду дальше с MVP ковыряться

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Александр Котовский

0

Очень похоже на дарение денег в обмен на что-то другое. Галицкий в здравом уме такое говно бы не купил.

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Товарищ

Александр
0

Просто гикбрейнс и скилбокс сейчас пол рынка онлайн обучения точно скушали. Думаю, он не слишком погружался в качество курсов.

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ivan krapivin

Товарищ
0

То есть не сильно разбирается в сортах говна

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