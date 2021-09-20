«Мегафон» запустил подписку — с доступом к онлайн-кинотеатру ivi, стримингу «СберЗвук» и другим сервисам Статьи редакции
«Мегафон Плюс» стоит 399 рублей в месяц.
- В подписку «Мегафон Плюс» вошли видеосервисы ivi, Start, сервис электронных книг MyBook и «СберЗвук». Об этом сообщил «Ведомостям» коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
- Компания заключила с сервисами годовые контракты, которые могут быть продлены. Доход от подписки партнёры будут делить, но на каких условиях Вольфсон не сообщил.
- Фильмы, сериалы, книги и музыка — самые востребованные цифровые сервисы, а партнёры — лидеры в своих сегментах, объяснил выбор продуктов Вольфсон. В подписку не вошёл собственный онлайн-кинотеатр «Мегафона» «Мегафон ТВ».
- Подписку можно купить вне зависимости от использования услуг связи «Мегафона». Экономия для подписчиков превысит 60% от общей стоимости всех входящих сервисов — около 8000 рублей в год, по данным компании.
«Мегафон» делает первый шаг к созданию собственной экосистемы, а для ivi партнерство расширит базу подписчиков. Это поможет стримингу перед IPO, прокомментировал изданию гендиректор Megogo Виктор Чеканов.
- Подписки с сервисами собственных экосистем есть у «Яндекса» («Яндекс.Плюс»), «Сбера» («СберПрайм»), МТС («МТС Premium»), «Тинькоффа» (Tinkoff.Pro), Mail.ru Group (VK Combo) и других.
Можно ссылку?
Агрессивный корабль
Ну почему?
Есть места где с ценой все еще лучше чем на КиноПабе а объемы и качество контента - выше (нормальный а не низкобитрейтный 4k например).
Неизменный томагавк_два
Может быть, но кинопаб я могу поставить себе на телек через форк(не андройд у меня) и скачать приложение на айфон,удобное и красивое
Сберзвук и бесплатно не нужен
Истинный мангал
А я пользовался с удовольствием, пока не перелез на спотифай. Там много че есть, чего в яндекс музыке нет. И подписка дешевая.
вот когда он был zvooq начиная с 2010-го и был без подписки, тогда был нужен. Столько редкого откопал, просто от скуки кликая по интересным обложкам.
А давно сберзвук лидер в своей области? Из русских яндекс музыка по моему только норм (спотифай наверное изза того что они деньги с барыгами не хотят делить не выбрали. 😜)
Почему реклама называется новостью? Говноиви, кстати, вчера весь вечер падал в хроме на десктопе. Ни за что не буду платить теперь за него
Зачем это всё? Я даже от Яндекс плюс ушёл. Там кроме Музыки ничего не нужно больше. А когда Spotify появился, от музыки тоже отказался.
Почему Spotify понравился больше?
Его вообще с нашими сервисами сравнивать сложно, как по обьему контента, так и по алгоритму подбора рекомендуемых новых исполнителей
ИМХО
Надеюсь, хоть в этот раз Мегафон не будет автоматически абонентов подключать к подписке, отменить которую можно только "танцами с бубном" в личном кабинете
«Мегафон Плюс» стоит 399 рублей в месяц.
В 2020–2021 гг. резко возросла популярность темы ответственного инвестирования, или ESG. Идея о том, что инвестиции должны не только приносить прибыль, но и поддерживать экологию и социальную справедливость, привела к тому, что ESG-фонды стали играть значимую роль на мировых рынках капитала.
29 сентября 2021 года впервые состоится GoGlobal! — однодневная онлайн-конференция для маркетологов, заинтересованных в ускорении глобального присутствия своих кампаний.
13 сентября 2021г. Сделала заказ через приложение куллклевер, оплатила его и стала ждать доставку. Спустя 2 часа заказ так и не привезли,но насторожил тот факт,что статус сменился на доставлен! Позвонив на горячую линию,сразу толком ничего не смогли ответить. Позвонив еще раз, оказалось,что курьер яндекса забрал заказ и не довез до меня,на…
Меня зовут Дима, мне 21 год и я учусь на четвёртом курсе в Московском Авиационном Институте на факультете экономики, параллельно работаю дизайнером. Моя основная специализация — креативный, графический и UI/UX дизайн, а также SMM дизайн, которым по воле случая мне приходилось заниматься довольно большое количество времени по просьбам моих…
Подменные номера телефонов защищают от нежелательных звонков и упрощают аналитику продаж
Привет! Предлагаю пройтись по самым важным новостям социальных сетей за прошедшие дни. Напомню, что все новости отбираются для моего подкаста "Новости социальных сетей", который можно послушать на любой звуковой площадке. Поехали! Всем хорошего дня!
Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.
Первые пункты появились в Москве, до конца года компания откроет 400 точек по стране.
За историей, которую я хочу Вам поведать стоит реальный человек, с личным, пусть, и негативным опытом. Если данный опыт поможет Вам избежать подобных ситуаций в будущем – для меня это будет уже победа. Любое высказывание в данной публикации является моим личным субъективным мнением и оценочным суждением о людях, ситуациях, фактах.