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Сервисы
Маша Цепелева

«Мегафон» запустил подписку — с доступом к онлайн-кинотеатру ivi, стримингу «СберЗвук» и другим сервисам Статьи редакции

«Мегафон Плюс» стоит 399 рублей в месяц.

  • В подписку «Мегафон Плюс» вошли видеосервисы ivi, Start, сервис электронных книг MyBook и «СберЗвук». Об этом сообщил «Ведомостям» коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
  • Компания заключила с сервисами годовые контракты, которые могут быть продлены. Доход от подписки партнёры будут делить, но на каких условиях Вольфсон не сообщил.
  • Фильмы, сериалы, книги и музыка — самые востребованные цифровые сервисы, а партнёры — лидеры в своих сегментах, объяснил выбор продуктов Вольфсон. В подписку не вошёл собственный онлайн-кинотеатр «Мегафона» «Мегафон ТВ».
  • Подписку можно купить вне зависимости от использования услуг связи «Мегафона». Экономия для подписчиков превысит 60% от общей стоимости всех входящих сервисов — около 8000 рублей в год, по данным компании.

  • «Мегафон» делает первый шаг к созданию собственной экосистемы, а для ivi партнерство расширит базу подписчиков. Это поможет стримингу перед IPO, прокомментировал изданию гендиректор Megogo Виктор Чеканов.

  • Подписки с сервисами собственных экосистем есть у «Яндекса» («Яндекс.Плюс»), «Сбера» («СберПрайм»), МТС («МТС Premium»), «Тинькоффа» (Tinkoff.Pro), Mail.ru Group (VK Combo) и других.

#новость #мегафон #ivi #сберзвук

1321 просмотров
27 27 комментариев
3
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27 комментариев
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Неизменный томагавк_два

5

КиноПаб так никто и не переплюнул по контенту/цена

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Sasha Siniytsin

Неизменный
4

Первый раз слышу - иду проверять. Спасибо

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Sergey L.

Неизменный
0

Можно ссылку?

Ответить

Неизменный томагавк_два

Sergey
2

напишу в личку,а то подумают что реклама

Ответить

Sergey L.

Неизмен…
0

Получил, спасибо

Ответить

Агрессивный корабль

Неизменный
–1

Ну почему?
Есть места где с ценой все еще лучше чем на КиноПабе а объемы и качество контента - выше (нормальный а не низкобитрейтный 4k например).

Ответить

Неизменный томагавк_два

Агрессивный
0

Может быть, но кинопаб я могу поставить себе на телек через форк(не андройд у меня) и скачать приложение на айфон,удобное и красивое

Ответить

Истинный мангал

Агрессивный
0

Например? На русском

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Последний Шанс

6

Сберзвук и бесплатно не нужен

Ответить

Истинный мангал

Последний
0

А я пользовался с удовольствием, пока не перелез на спотифай. Там много че есть, чего в яндекс музыке нет. И подписка дешевая.

Ответить

Дима Анонимный

Последний
0

вот когда он был zvooq начиная с 2010-го и был без подписки, тогда был нужен. Столько редкого откопал, просто от скуки кликая по интересным обложкам.

Ответить

Неизменный томагавк_два

Последний
–1

.

Ответить

Джон Картошкин

5

МегафонПлюс СберЗвук МожноПодписаться НоНафиг

Ответить

Неизменный томагавк_два

3

Теперь консультанты салонов Мегафон будут не только симки впаривать?)

Ответить

Дмитрий

Неизменный
0

Геморроя им добавится

Ответить

Sergey L.

2

А давно сберзвук лидер в своей области? Из русских яндекс музыка по моему только норм (спотифай наверное изза того что они деньги с барыгами не хотят делить не выбрали. 😜)

Ответить

Олег Коробов

1

Топтал я всё это

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

1

В подписке ivi одна шляпа

Ответить

Anatoly A. Krasnovsky

1

Почему реклама называется новостью? Говноиви, кстати, вчера весь вечер падал в хроме на десктопе. Ни за что не буду платить теперь за него

Ответить

Сергей Жуковский

0

Зачем это всё? Я даже от Яндекс плюс ушёл. Там кроме Музыки ничего не нужно больше. А когда Spotify появился, от музыки тоже отказался.

Ответить

Алексей Пузанков

Сергей
0

Почему Spotify понравился больше?

Ответить

Истинный мангал

Алексей
0

Его вообще с нашими сервисами сравнивать сложно, как по обьему контента, так и по алгоритму подбора рекомендуемых новых исполнителей

ИМХО

Ответить

Алексей Пузанков

Истинный
0

Сам чем пользуешься?

Ответить

Истинный мангал

Алексей
0

Споти

Ответить

Madina Djalilova

0

Надеюсь, хоть в этот раз Мегафон не будет автоматически абонентов подключать к подписке, отменить которую можно только "танцами с бубном" в личном кабинете

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Sergey L.

Madina
0

Походом в офис с паспортом, справкой от психолога нарколога, всеми прививками и прц тестом 😜

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Хозяин

Sergey
0

В любой второй понедельник месяца с 15:01 до 15:59.

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Читать все 27 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
«Мегафон» запустил подписку — с доступом к онлайн-кинотеатру ivi, стримингу «СберЗвук» и другим сервисам Статьи редакции

«Мегафон Плюс» стоит 399 рублей в месяц.

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