Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями для совместной работы Статьи редакции
Пользователи смогут вместе работать над проектом, не открывая и не скачивая десктопные приложения. Подписка Creative Cloud для просмотра не нужна.
Adobe на конференции Adobe MAX 2021 представила веб-версии приложений Photoshop и Illustrator. Компания назвала это «большим шагом вперёд для совместной работы». Об этом сообщается в её блоге.
Теперь пользователи без подписки могут просматривать и комментировать работы прямо в браузере. Авторы будут видеть комментарии в полноценных приложениях и смогут вносить незначительные изменения прямо в браузере. Компания уточнила, что хочет в дальнейшем добавить в веб-версии все базовые функции.
Для использования веб-версии Photoshop нужно обновить приложение до последней версии. Для веб-версии Illustrator нужно попасть в команду бета-теста.
Adobe также упростила совместную работу пользователей с облачным сервисом Creative Cloud. Компания запустила доску Creative Cloud Spaces, на которой команды могут видеть общие проекты.
Помимо этого, запустили аналог платформа для совместной работы распределенных команд Miro, — Creative Cloud Canvas.
Года три использовал подписку. Изначально претензий не было, но под конец остался большой осадочек.
Продукты реально тормозные (юзал на imac 2017, mac mini 2018 и mac book air m1) и практически не обновляются (за три года не могу вспомнить ни одной новой фичи от Adobe, которой бы пользовался ежедневно). И это очень заметно в сравнении с альтернативами.
Связка Photoshop+Illustrator+Indesign заменяется пакетом от Affinity, который работает божественно плавно. Premiere позади по всем параметрам от Final Cut и DaVinci. Lightroom classic черепаха в сравнении с Capture One. XD вообще разве может конкурировать с Figma…
В итоге слез с этого монстра и не могу сказать, что чего-то не хватает.
При этом фигма порвала в клочья адоб иксди ) Фотошоп - это про другое, но при этом оно застыло в десятых годах, а фигма как раз показывает как стартап быстро развивается, быстро внедряет удобные фичи и не боится меняться. С каждым обновлением фигмы удивляюсь, привыкаю и понимаю, какие же они красавчики, фотошопу есть чему поучиться.
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Что есть «мировые цены на нефть», о которых говорится в СМИ, где они формируются и почему нефтяные бенчмарки зачастую не являются в строгом смысле ценами на нефть.
Пользователи смогут вместе работать над проектом, не открывая и не скачивая десктопные приложения. Подписка Creative Cloud для просмотра не нужна.
А игра с виртуальной фарфоровой статуэткой помогла 6,5 тысячам водителей не превышать скорость.
SaaS-сервис Revvy, который помогает бизнесу общаться с клиентами и умеет «перехватывать» негатив.
Как-как… попросить инфу на личном уровне. Дать слово, что критика не будет наказана. Быть командой, в которой не страшно сказать свое фи. Мы попробовали, и вот что у нас получилось.
С выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» прошёл месяц. Шумиха вокруг него утихает, и можно подводить итоги.
Его уже подключил «Ситимобил».
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