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TJ

Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями для совместной работы Статьи редакции

Пользователи смогут вместе работать над проектом, не открывая и не скачивая десктопные приложения. Подписка Creative Cloud для просмотра не нужна.

31 31 комментарий
1620 просмотров

Adobe на конференции Adobe MAX 2021 представила веб-версии приложений Photoshop и Illustrator. Компания назвала это «большим шагом вперёд для совместной работы». Об этом сообщается в её блоге.

Теперь пользователи без подписки могут просматривать и комментировать работы прямо в браузере. Авторы будут видеть комментарии в полноценных приложениях и смогут вносить незначительные изменения прямо в браузере. Компания уточнила, что хочет в дальнейшем добавить в веб-версии все базовые функции.

Для использования веб-версии Photoshop нужно обновить приложение до последней версии. Для веб-версии Illustrator нужно попасть в команду бета-теста.

Adobe также упростила совместную работу пользователей с облачным сервисом Creative Cloud. Компания запустила доску Creative Cloud Spaces, на которой команды могут видеть общие проекты.

Помимо этого, запустили аналог платформа для совместной работы распределенных команд Miro, — Creative Cloud Canvas.

#новости #photoshop

31 31 комментарий
12
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31 комментарий
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Сергей Ермилов

Интересно что будет с photopea.com и использовали ли они наработки.

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3
MEGAtraXXXer666

Интересно как будет работать с выключенным JavaScript

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2
Дмитрий Пелипас

Интересно сколько человек на планете выключают java script в 2021году)

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16
Fix Play Media

Тоже интересно, куда шар покатится.

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1
Artyom Konakov

Адоби уже ничего не спасёт, у них и десктопные приложение работают через одно место с лагами и подвисаниями, страшно представить что будет в веб версии

Ответить
2
Дмитрий Пелипас

Ну если они туда 3д впихивать не додумаются..
Вообще конечно лечше бы айпад версию до ума довели.. сколько шуму было и такой пук в лужу

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1
Алекс Спектр

Пользуемся в компании только их продукцией, нареканий никаких, всё работает стабильно. Возможно портабл версии дают сбои, у нас всё официально.

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0
Дмитрий Ермаков

Года три использовал подписку. Изначально претензий не было, но под конец остался большой осадочек.
Продукты реально тормозные (юзал на imac 2017, mac mini 2018 и mac book air m1) и практически не обновляются (за три года не могу вспомнить ни одной новой фичи от Adobe, которой бы пользовался ежедневно). И это очень заметно в сравнении с альтернативами.
Связка Photoshop+Illustrator+Indesign заменяется пакетом от Affinity, который работает божественно плавно. Premiere позади по всем параметрам от Final Cut и DaVinci. Lightroom classic черепаха в сравнении с Capture One. XD вообще разве может конкурировать с Figma…
В итоге слез с этого монстра и не могу сказать, что чего-то не хватает.

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2
Сергей Сергеев

Но Аффинити же вообще неудобный.

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1
Шизоидная обезьяна

Чем?

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0
Никита

работаю на нетбуке core i5, лагов нет, только иногда, когда открыт браузер и еще софт, может слегка подлагивать. в остальном - летает

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0
Old Nick

есть что-то лучше ФШ при работе с фотографией?

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0
Ed Lee

Affinity Photo куда приятней злоебучего ФШ.

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0
Old Nick

виндовский паинт еще приятней. :)

С афинити не работал ничего сказать не могу. ФШ пока увлекался фотографией меня полностью устраивал за небольшими исключениями

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0
Hot News

Мы лично пользовались Photoshop CSS 16, проблем с ним не заметили

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0
Невинный диод

Ой, да что вы говорите! Вот прямо ничего не спасет. А ну ка назовите адекватную альтернативу фотошопу, иллюстратору или индизайну для взрослой работы, а не подрезать фоточку или иконку нарисовать?

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0
Шизоидная обезьяна

Affinity

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0
Фин учет

Долго они смотрели на успех Figma, чтобы сделать какой то шаг в сторону прогресса (хоть они и не прямые конкуренты, но фигма перевела дизайн интерфейсов из фотошопа на нормальные рельсы)

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2
ihovsky

У них есть аналог фигмы — Adobe XD. Фотошоп — это не про интерфейсы уже давно. Это, все-таки, софт для работы с растровой графикой, фотографиями.

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0
Азамат Салахов

При этом фигма порвала в клочья адоб иксди ) Фотошоп - это про другое, но при этом оно застыло в десятых годах, а фигма как раз показывает как стартап быстро развивается, быстро внедряет удобные фичи и не боится меняться. С каждым обновлением фигмы удивляюсь, привыкаю и понимаю, какие же они красавчики, фотошопу есть чему поучиться.

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2
Ed Lee

До появления Хд все работали в шопе

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0
Александр Владимирович

Если они будут дальше его апгрейдить, большое кол-во команд и дизайнеров(особенно агентских), может перейти на фотошоп, так как в плане обработки Изображения и графических элементов инструментарий больше чем у Figma

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2
S.Z

Они и так на фотошопе, откуда перейдут? С растром в фигме так и так никто не работает

Ответить
0
Георгий Михнов

Это очень здорово!

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1
S.Z

Ещё бы UX перелопатили, огромное легаси неудобных, устаревших решений

Ответить
1
Sergey Klochko

Тогда с него уйдут все староверы, а новым верам откуда взяться?

Ответить
0
Павел Скор

Уже давно есть достойные аналоги продуктам Адобе. Ну конечно раз в пол года возможно тот же фотошоп и нужен, но это только из-за того что он есть у всех и лень скачивать аналоги

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0
Maksim Chibrik

Раз в пол года он, скорее, нужен обычным юзерам - мемасик запилить, "убрать пьяного мужика с фотки на море" и т.п. При этом для дизайнеров пока это наиболее рабочий инструмент

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0

Комментарий удален

Азамат Салахов

Помню, как фотошоп создавали для мака... профи хвалили работу в фотошопе на маках.

Зарегистрировался, захожу в веб-версию через сафари на макбук про, а он мне пишет - не поддерживаемый браузер! Ахтунг! Аллес! Приехали!!!

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0
Sergei Markov

В сафари есть ряд проблем с соблюдением стандартов и работой фильтров.

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0
Alex Bizher

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TJ
Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями для совместной работы Статьи редакции

Пользователи смогут вместе работать над проектом, не открывая и не скачивая десктопные приложения. Подписка Creative Cloud для просмотра не нужна.

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