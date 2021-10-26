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Adobe на конференции Adobe MAX 2021 представила веб-версии приложений Photoshop и Illustrator. Компания назвала это «большим шагом вперёд для совместной работы». Об этом сообщается в её блоге.

Теперь пользователи без подписки могут просматривать и комментировать работы прямо в браузере. Авторы будут видеть комментарии в полноценных приложениях и смогут вносить незначительные изменения прямо в браузере. Компания уточнила, что хочет в дальнейшем добавить в веб-версии все базовые функции.

Для использования веб-версии Photoshop нужно обновить приложение до последней версии. Для веб-версии Illustrator нужно попасть в команду бета-теста.

Adobe также упростила совместную работу пользователей с облачным сервисом Creative Cloud. Компания запустила доску Creative Cloud Spaces, на которой команды могут видеть общие проекты.