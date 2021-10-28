«Яндекс» начал сдавать своим курьерам электросамокаты из «Яндекс Go» Статьи редакции
Он будет действовать в пределах МКАД.
Одна минута поездки будет стоить 1 рубль вместо 6 рублей, режим ожидания бесплатный, сообщили vc.ru в компании. Также курьеры не будут платить фиксированную оплату за старт в 50 рублей.
- Подключить тариф можно в приложении «Яндекс Go». Он будет действовать в пределах МКАД с 28 октября.
- Спецтариф пригодится пешим курьерам в «нерабочие» дни из-за возможного роста количества заказов на доставку, считают в компании. Как долго тариф будет работать, в «Яндексе» не уточнили.
- Сервисы договорились о совместном субсидировании аренды самокатов для курьеров, в стоимость одной минуты поездки в 1 рубль включены сервисные расходы, пояснили в компании.
курьер работает по 12 часов в день. ожидание бесплатное, но в час курьер бывает в движении минимум 30 минут, суммируем 30р в час, 180 в день, этот рубль на обслуживание транспорта, так как есть амортизация. к тому же, с большой вероятностью, курьеру компенсирует самокат компания через которую они оформлены. а если они грамотные, то смогут это вписать в статью расходов и оптимизировать налоговую базу.
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