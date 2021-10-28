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Nazigul Jusupova

«Яндекс» начал сдавать своим курьерам электросамокаты из «Яндекс Go» Статьи редакции

Он будет действовать в пределах МКАД.

  • Одна минута поездки будет стоить 1 рубль вместо 6 рублей, режим ожидания бесплатный, сообщили vc.ru в компании. Также курьеры не будут платить фиксированную оплату за старт в 50 рублей.

  • Подключить тариф можно в приложении «Яндекс Go». Он будет действовать в пределах МКАД с 28 октября.
  • Спецтариф пригодится пешим курьерам в «нерабочие» дни из-за возможного роста количества заказов на доставку, считают в компании. Как долго тариф будет работать, в «Яндексе» не уточнили.
  • Сервисы договорились о совместном субсидировании аренды самокатов для курьеров, в стоимость одной минуты поездки в 1 рубль включены сервисные расходы, пояснили в компании.
Курьер «Яндекса» Яндекс

#новости #яндексgo

1578 просмотров
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Александр Мазалецкий

Со своих курьеров еще и за самокат дерут

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5
Илья Попов

"дерут" как-то неприлично звучит - просят платить за самокат думаю, что лучше.

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3
Юрий Белкин

рубль за минуту – невероятно дорого, конечно

Ответить
2
Илья Попов

Если вы считаете рубл за минуту невероятно дорогим, то вам предложат рубл за секунду - думаю, недорого.

Ответить
0
Юрий Белкин

это был сарказм)

Ответить
3
Илья Попов

Мы с вами квиты, и у меня сарказм.

Ответить
0
Иван Иван

курьер работает по 12 часов в день. ожидание бесплатное, но в час курьер бывает в движении минимум 30 минут, суммируем 30р в час, 180 в день, этот рубль на обслуживание транспорта, так как есть амортизация. к тому же, с большой вероятностью, курьеру компенсирует самокат компания через которую они оформлены. а если они грамотные, то смогут это вписать в статью расходов и оптимизировать налоговую базу.

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0
Sergei Timofeyev

Они самозанятые, поэтому уменьшить на них нельзя

Ответить
0
Вторичный пистолет

Курьер может сдававть в субаренду? :)
Вот по таким ценам самокаты очень интересны

Ответить
6
KINCH

Кто курьером работает? Возьму на день покататься за 2 рубля минута 😁

Ответить
0
Balanced Day

Как включить?)🤣

Ответить
3
Вторичный пистолет

"своим курьерам".. вы проходите под этот критерий?

Ответить
1
Balanced Day

Увы нет)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Станьте

Ответить
0
Rodeus

Вот кто их ушатает мигом

Ответить
3
John Dow

Приходишь такой на работу - а тебе компьютер в поминутную аренду выдают, и за офис ещё доплачиваешь из своего кармана.

Ответить
2
Юрий Белкин

Приходишь такой на работу, где заранее не обещают компьютеров и ждёшь компьютера

Ответить
3
Дмитрий Энтелис

wildberries?

Ответить
1
Илья Попов

Скорее всего им известно о возможности вашего кармана.

Ответить
0
AlexSandro

Вы тут идеи то не подкидывайте работодателям-барыгам! А то они быстро идею в оборот возьмут! :)

Ответить
0
Влад Берг

Новое прочтение кворкинга

Ответить
0
Максим Николаев

Не рекомендую пользоваться яндекс доставкой, там одни мигранты работают и работают они отвратительно. Либо заказ позже привозят, либо не привозят вообще.

Ответить
0
Хорев Андрей

Не рекомендую жить в Москве, там одни мигранты работают

Ответить
4
Юрий Белкин

Не рекомендую ходить в магазины, там одни мигранты работают

Ответить
–1
Elena Vorobyova

От города зависит. У нас 95% русские.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Это где так?

Ответить
0
Одуванчик Полевой

...кормить Яндекс Едой, а в жены Алису. Всё, разумеется в аренду.

Ответить
2
Илья Попов

Какую Алису - Аршавина?

Ответить
0
Андрей

Хорошая инициатива.
Было бы здорово, если Деливери Клаб, например, сделал подобное в Urent. А учитывая, что география сервиса больше - выйдет ещё удобнее для курьеров. И сделать на постоянку, а не только на время локдауна.

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0
Александр Гущин

Красавчики!

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0

Комментарий удален

Илья Попов

«Яндекс» начал сдавать своим курьерам электросамокаты из «Яндекс Go» и осчастливил всех россиян.

Ответить
0
B. B.

а построить выделенки для своих курьеров вы не хотите? Или пешеходные городские пространства не входят в вашу «экосистему»? Тогда какого хрена вы ими пользуетесь?

Ответить
0
Вторичный пистолет

Ограничение по скорости на них же распространяется?

Ответить
0
B. B.

они его уберут, вот увидите, надо же побыстрее жрачку привезти

Ответить
0
Andrew

Когда только узнал что у яндекса есть самокаты) за рубль прямо хорошо

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–1
Макс Козлов

Вот и замкнулась экосистема, вообще удобно

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–1
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