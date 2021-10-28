Мой дорогой EdTech: как исследовать ожидания студентов и управлять ими

Привет, я — Анна Письменная. Я влюблена в мозг и образование. Именно поэтому я связала свою жизнь с нейромаркетингом, написала диссертацию и являюсь автором курса нейромаркетинга в Высшей школе бизнеса, ВШЭ. И для меня как для преподавателя очень важно понимать ожидания студентов от моего курса, что довольно непростое занятие. Поэтому я…