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Сервисы
Евгения Евсеева

Аудиоплеер Winamp обновил сайт и логотип и открыл регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения Статьи редакции

В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.

75 75 комментариев
3371 просмотров

Сервис готовится к перезапуску, пишет Bleeping Computer. На сайте музыкального плеера появился новый логотип и ссылка на запись на бета-тестирование новой версии Winamp.

В 2018 году владеющая Winamp Radionomy Group объявила, что перезапустит музыкальный проигрыватель. Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.

Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8 — разработчики удалили из плеера платные функции, которые появились в 2002 году.

Плеер Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.

Логотипы Winamp 1000logos
Интерфейс Winamp Bleeping Computer

#новость #winamp

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Сергей Ермилов

Самый крутой UX и UI был

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55
Timofey Abakumov

До сих пор юзаю. Нафинг беттер :)

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8
Stanislav

Foobar беттер)

Ответить
1
Оля Зима

Ох какая картинка, до боли знакомая, очень классный был проигрыватель 👍

Ответить
5
Артем Павлючук

Тем что выполнял свою основную функцию - проигрывал музыку?

Ответить
2
Sergey Belikov

Ага. При этом не тормозил и не пытался мне рекомендовать то, что популярно в моем регионе, дурацкие плейлисты составленные роботами и прочую дичь.

Ответить
6
Артем Павлючук

AIMP выполнял туже функцию что и Winamp. Да он появился позже, но от части все тоже самое.

Ответить
2
Steve Evets

и что? А почему вы вспомнили только АИМП, а не еще 100500 разных проигрывателей?

Ответить
1
Артем Павлючук

Потому что памяти на 100500 нет.

Ответить
0
Steve Evets

прочитал про некогда забытый АИМП - таких возможностей касательно настроек я не видел давно! Плеер удивил, честно скажу

Ответить
0
Геннадий Томшин

Тоже стал использовать аимп после того как винамп с 5й версии( кажется) стал превращаться в нечто плохое.

Недавно даже отдал дань памяти аимпу и скачал его на телефон
Тут он оказался не такой клевый
И между аудиокнигами на телефоне наловил вставить записи разговоров ( пишутся и хранятся на телефоне )

Как победить не разобрался просто удалил

Ответить
0
sergjjj

It Really Whips the Llama's Ass!

Ответить
1
Сергей Ермилов

Говорящий текст!

Ответить
0
ivan krapivin

Картинка со звуком
Unknown artist – untitled

Ответить
1
Григорий В

Unknown artist - самый известный испонитель). И его знаменитые песни: untitled, track 1, track 2 и далее)

Ответить
2
Riddick

Тогда ещё слов то таких не знали)

Ответить
1
Саня Видосов

Старики идут в бой, ждём ответку от WinRar-а

Ответить
31
Сергей Ермилов

Пользуюсь, отлично работает

Ответить
5
Лекарственный завод

Хипстер. Пользую BSD tar выпущенный в 85 году.

Ответить
3
Саня Видосов

Хипстер. Использую реальный музыкальный оркестр

Ответить
13
Make Luv

Для сжатия чего?

Ответить
2
Stanislav

Сейчас как-то стыдно пользоваться винраром в эпоху бесплатного 7zip.

Ответить
2
Artem Zinnatullin

А лицензия на WinRAR куплена??)

Ответить
0
Сергей Ермилов

Не помню :)

Ответить
–1
Steve Evets

Да. Ждём, когда ICQ обновит сайт, и откроет регистрацию свеженьких 14-ти-знаков

Ответить
0
Александр Иванов

майл.ру недопустит такого((((((((((

Ответить
0
Leonid Lapidus

Эти *уки мой icq номер отключили за бездействие и не дают восстановить :(

Ответить
0
Антон Большаков

Продам 6ти знак - дорого ))

Ответить
0
Влад Борщ

Winamp winamp - it really whips the llama's ass. Бееееее (с) ♡

Ответить
29
Михаил Ероховец

Хоть и приятно вспоминать то время, когда им пользовался каждый день, но куда его теперь в эпоху онлайн сервисов?

Ответить
12
Лекарственный завод

Да все прикрутят. Будет просто интерфейс к алисе или Spotify вот и все, а не к файловой системе.

Ответить
8
Slava Itprofi

уже есть https://winampify.io
плейлисты после авторизации залетают на ура)

Winampify
Winampify is a Web Client for Spotify using Winamp 2 skins
winampify.io
Ответить
1
Андрей Николаев

Однажды включат тебе чебурнет с функцией прослушки исключительно русских исполнителей, иначе русофоб, тогда и вспомнишь про винамп.

Ответить
4
Sergey Midonov

Аж олдскулы свело

Ответить
14
Artemy

У кого есть свежий дистрибутив, скиньте файлом в аську? UIN: 6945184

Ответить
9
Лекарственный завод

Для файлообмена лучше использовать скайп

Ответить
7
Alexander Ivanov

2.75 со скином Fallout Pipboy пойдет?

Ответить
5
Alex

Даббл винамп

Ответить
9
Чит Чат

Судя по заголовкам будет не плеер, а какая-то хрень вроде Спотифая

Ответить
7
Эдуард Чистяков

Ого он ещё жив. Приятная ностальгия, но зачем он сейчас в эпоху стриминга?

Ответить
6
codex.band

Тоже не понимаю смысла, только если он попытается догнать другие сервисы

Ответить
0
Alex Shevchenko

Аимп: *рулит!!!!
Винамп:

Ответить
5
Иван Кучер

ДА ПОНЯЛ Я УЖЕ! БОЖЕ...

Ответить
5
Alexander Ivanov

Сурово

Ответить
0
Сергей Добрицкий

И? Что не так то?

Ответить
0
Евгений Симутин

Время ставить мирку

Ответить
3
Dmitry Yashin

Всё ещё юзаю, ни одного плеера лучше за 20 лет не нашёл.

Ответить
3
Борис Ельцин

очередной стриминговый сервис?

Ответить
2
Лекарственный завод

Винамп и его шкурки-плаги - огонь были. Да

Ответить
2
Никита Алфимов

У них сайт жесть какой тяжёлый! Я зашёл и у меня трубка начала а***евать от того что там прогружается. Прям статтерить. Тип все 8 гигов смартфона забились что-ли?
(для справки xperia 5ii)

Ответить
0
Maxim Antibura

На флэше небось.

Ответить
2
sergjjj

лучше, silverlight.

Ответить
1
dmitry che

На фоне кучи музыкальных сервисов и бесплатных плееров по типу aimp и foobar, непонятно чего они хотят добиться.

Ответить
1
Dmitry Yashin

Так и винамп тоже бесплатный всегда был

Ответить
0
Ruslan Umarkhanov

Легендарный плеер!!! 👍👍👍

Ответить
1
Константин Шукалов

У меня от одного заголовка олдскулы свело 😏😅

Ответить
1
Denis Logunovich

Теплые воспоминания, канешн. Но время ушло.
Признаюсь, не знал, что они до сих пор поддерживают приложение :)

Ответить
1
Roma Brann

Aimp был пизже...

Ответить
0
we1come

Почему был? В прошлом месяце релизнулась пятая версия, параллельно и на андроиде плеер развивают. Аимп живее всех живых и честно тянет лямку, в отличии от всей этой некромантии с винампом

Ответить
2
Αлексей Μихеев

Тоже не понял в плане был, если он есть и обновляется. Юзаю и на винде и на андроиде, вообще никогда проблем с ним не было, ещё у него есть рекордер и конвертер (мб устарели, но работают), тоже иногда пользуюсь.

Ответить
2
Radna

Архаизм в упоху онлайн стриминга.

Ответить
0
Alexander Ivanov

не архаизм, а теплый ламповый винтаж

Ответить
1
Чит Чат

уже 16 лет ждем новую версию

Ответить
0
Seller of Happiness

Дождались 🔥

Ответить
0
Андрей Орехов

А зачем?

Ответить
0
Mik Petrov

По моему фубар хер переплюнешь для хайреза

Ответить
0
Denis Garyfianov

Хоть бы обратную совместимость со старыми скинами оставили.

Ответить
0
Constantine Kiselev

алтависту не?

Ответить
0
Alexey Tveritinov

Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.

Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8

Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году,

Пожалуйста, читайте то, что вы пишете.

Ответить
0
sergjjj

Ну ёп! 2021г на дворе, почему не выпустили свои криптотокены и NFT скины?

Ответить
0
Stanislav

Надеюсь, что это все-таки будет совмещено со стриминг платформой. А то просто плеером быть сейчас скучно и не очень-то выгодно.

Ответить
0

Комментарий удален

Дмитрий Волков

Ждём новости про winrar и лицензию

Ответить
0
Антон Большаков

Винрар умер когда стал платным, а на его смену пришел 7zip

Ответить
0
ИгорьOK

Мой друг недавно сказал, что Winamp говно и ему не понравился.
Больше друга у меня нету!

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0
Веб Новичек

Возрождение легенды!
Хотя с аськой, фигня вышла(
Приятная новость

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