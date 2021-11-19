Аудиоплеер Winamp обновил сайт и логотип и открыл регистрацию на бета-тестирование новой версии приложения Статьи редакции
В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.
Сервис готовится к перезапуску, пишет Bleeping Computer. На сайте музыкального плеера появился новый логотип и ссылка на запись на бета-тестирование новой версии Winamp.
В 2018 году владеющая Winamp Radionomy Group объявила, что перезапустит музыкальный проигрыватель. Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.
Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8 — разработчики удалили из плеера платные функции, которые появились в 2002 году.
Плеер Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.
Тоже стал использовать аимп после того как винамп с 5й версии( кажется) стал превращаться в нечто плохое.
Недавно даже отдал дань памяти аимпу и скачал его на телефон
Тут он оказался не такой клевый
И между аудиокнигами на телефоне наловил вставить записи разговоров ( пишутся и хранятся на телефоне )
Как победить не разобрался просто удалил
уже есть https://winampify.io
плейлисты после авторизации залетают на ура)
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Заполнял вчера форму на подключение мобильной связи от тинькова, вбил регион, свой номер телефона, и ушёл с сайта. Сегодня мне названивают менеджеры с вопросами, интересовался ли я, почему не подключил, и предлагают подключиться.
Это осознание не радует, но многое объясняет.
В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.
Добрый день!
3 и 4 декабря поговорим о трендах в индустрии, технологиях и научном мире.
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