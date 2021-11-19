В 2018 году разработчики обещали перезапустить его — но этого не произошло.

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Сервис готовится к перезапуску, пишет Bleeping Computer. На сайте музыкального плеера появился новый логотип и ссылка на запись на бета-тестирование новой версии Winamp.

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В 2018 году владеющая Winamp Radionomy Group объявила, что перезапустит музыкальный проигрыватель. Новая версия должна была выйти в 2019 году, но этого не произошло.

Тогда же компания выпустила версию Winamp 5.8 — разработчики удалили из плеера платные функции, которые появились в 2002 году.

Плеер Winamp запустила в 1997 году компания Nullsoft. В 1999 году его приобрела медиагруппа AOL, а в 2014-м — Radionomy Group. Последнее обновление Winamp вышло в 2013 году, но сам плеер продолжает стабильно работать.

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