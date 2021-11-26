Синергия с банком позволит компании стать основным финансовым инструментом для всех компаний, работающих с физлицами и самозанятыми, считают в стартапе.

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18 ноября группа получила 51% ООО «Джаст Лук», следует из данных «Контур.Фокуса».

Сервис станет частью экосистемы «Тинькофф Бизнес», где команда Jump.Finance продолжит работу над ним, сообщили в «Тинькофф».



Сумму сделки стороны на раскрывают.



По 24,5% «Джаст Лук» осталось у сооснователей — Антона Кириллова и Михаила Кириченко.

Чем занимается Jump.Finance

Антон Кириллов и Михаил Кириченко начали разработку первого ПО для автоматизации выплат в таксопарках в 2017 году, а годом позже запустили Jump Taxi. На старте они вложили 1 млн рублей, начали продавать услуги и на эти деньги подключать сотрудников.

В 2020 году основатели запустили ещё один проект — Jump.Finance, который расширяет Jump.Taxi. Кириченко уточнил, что в «Джаст Лук» входят оба проекта.

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Сейчас сервис предлагает автоматизировать выплаты для таксопарков, автодилеров, ломозаготовителей, курьерских служб и компаний, которые работают с самозанятыми, а также документооборот с исполнителями, отчётность и управление заказами.

Скриншот с сайта Jump.Finance

По собственным данным, на 2021 год у сервиса свыше 3000 клиентов, которые осуществляют выплаты 500 тысячам физлиц и самозанятых. Основные клиенты — средний и крупный бизнес. Среди них — Gett, автодилер Inchcape, автопарки-партнёры «Яндекс.Такси» и «Ситимобила», Master Delivery и другие. Компания также продолжит работать с банками «Точка», Qiwi, «Сбербанк», ТКБ.

С 2020 года у Jump Taxi есть клиенты в Казахстане, сейчас это более 50 парков. «Планы на международную экспансию пока среднесрочные. Сейчас всё внимание обращаем на расширение в России», — рассказал Кириченко.

Выручка за 2020 год составила 77 млн рублей против 43,3 млн годом ранее, чистая прибыль — 25,7 млн рублей против почти 3,3 млн в 2019-м, следует из данных «Контур.Фокуса». В 2021 году компания рассчитывает получить 200 млн рублей выручки, рассказали в «Тинькофф».

Зачем Jump.Finance нужен «Тинькофф», а банк — сервису

Клиенты Jump.Finance получат бесшовный доступ к кредитованию, идентификации, выпуску виртуальных карт и управлению счетами, сообщили в «Тинькофф». Клиентам «Тинькофф Бизнеса» сервис станет доступен «из коробки» вместе с открытием расчётного счёта, добавил Михаил Кириченко.

«Тинькофф Бизнес» предоставляет базовые банковские продукты, а также услуги колл-центра, онлайн-бухгалтерию и другие сервисы для малого, среднего и крупного бизнеса. У компании более 600 тысяч клиентов.

С 2020 года группа развивает «Выплаты самозанятым»: сервис позволяет компаниям рассчитываться с самозанятыми по реквизитам, проверять их статус, формировать за них чеки, а также с согласия исполнителей ставить их на учёт в налоговой и платить налог. В «Тинькофф» пояснили, что сервис и Jump Finance усилят друг друга.

Мы верим, что синергия с «Тинькофф» позволит нам не только увеличить темпы роста, но и прийти к изначальной цели, которую мы, как основатели, поставили перед продуктом: стать основным финансовым инструментом для всех компаний, работающих с физлицами и самозанятыми, в дополнение к использованию классических расчётных счетов для работы с юрлицами. Михаил Кириченко сооснователь и технический директор Jump.Finance