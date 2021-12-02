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Сервисы
Маша Цепелева

Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Cloudflare WARP, Betternet и ещё четырёх VPN-сервисов Статьи редакции

Так же было перед блокировкой других восьми популярных сервисов.

  • Роскомнадзор попросил компании, которые используют Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel отправить сообщения об этом в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
  • Название организации и контактную информацию надо отправить на электронную почту sc@rkn.gov.ru. Обычно регулятор составляет «белые» списки компаний перед блокировкой сервисов. Например, 30 июня Роскомнадзор попросил сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и других сервисов, а в сентябре заблокировал их.
  • 17 июня 2021 года регулятор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN, потому что они «угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному и другому запрещённому контенту». После этого Opera отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России.

#новость #vpn #роскомнадзор

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4 комментария
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Mik Petrov

Надеюсь вчера ни кто не купил подписку на пару лет вперёд

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Sergey Rusanov

они же понимают, что при бане Cloudflare ляжет половина интернета в россии?

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0
Семен Переделкин

Куплю VPN для доступа к VPN. Дорого.

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0
Влад Борщ

Че за старпёрское мышление?
По вашему это так работает?)))

Хочу посмотреть суицидальный контент
@
Запускаю Cloudflare WARP
@
О нет, не работает. Ну больше не буду пытаться зайти.
@
Включаю прямую линию с Путиным.

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