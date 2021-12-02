Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Cloudflare WARP, Betternet и ещё четырёх VPN-сервисов Статьи редакции
Так же было перед блокировкой других восьми популярных сервисов.
- Роскомнадзор попросил компании, которые используют Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel отправить сообщения об этом в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
- Название организации и контактную информацию надо отправить на электронную почту sc@rkn.gov.ru. Обычно регулятор составляет «белые» списки компаний перед блокировкой сервисов. Например, 30 июня Роскомнадзор попросил сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и других сервисов, а в сентябре заблокировал их.
- 17 июня 2021 года регулятор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN, потому что они «угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному и другому запрещённому контенту». После этого Opera отключила поддержку VPN в браузере для пользователей из России.
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