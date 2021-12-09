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Сервисы
Маша Цепелева

Сооснователь Endel Владислав Пинский запустил в Германии сервис распознавания документов ABC Doc и привлёк €500 тысяч Статьи редакции

Сервис помогает понять смысл документов и решить, что с ними нужно делать.

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Стартап получил деньги от международного фонда Impulse VC и бизнес-ангелов на привлечение новых пользователей и проверку продуктовых гипотез, объявил фонд.

В приложении ABC Doc работает ИИ-технология для распознания текста и его смысла. Она может быстро оценить содержание письма и сказать, что с ним делать: ответить, оспорить или оплатить счёт.

Пример работы ABC Doc

В ABC Doc есть бесплатный тестовый период — четыре месяца, после можно оформить подписку. Минимальная стоит €3 в месяц и включает распознавание пяти писем и пять консультаций. За два месяца приложением воспользовались более 3000 человек, по данным компании.

В ближайшее время стартап планирует добавить в приложение заполнение бюрократических форм и анкет и формирование документа в PDF.

ABC Doc основали в Германии летом 2021 года серийный предприниматель Владислав Пинский и ИТ-предприниматель Марина Гусева. До этого Пинский запускал горячую линию юридической помощи, проект для помощи при переезде в другую страну, сервис генерации музыки при помощи ИИ Endel и другие стартапы.

В Германии большинство коммуникаций происходит через бумажные письма со сложным бюрократическим языком. По данным университета Гамбурга, 6,2 млн человек (12,1% экономически активного населения Германии) испытывают сложности в понимании текста длиннее трёх предложений. Также в стране 11 млн мигрантов, которым может понадобиться помощь при общении с госорганами.

Проблема бумажной бюрократии наносит немецкой экономике ущерб в десятки млрд евро в год. В год средняя семья получает до 700 писем, игнорирование или неправильный ответ на многие приводит к штрафам и юридическим последствиям. Наша миссия — перевести в онлайн-формат всю коммуникацию жителей Германии с госорганами и представителями страховых и других компаний.

Влад Пинский
сооснователь ABC Doc

#новость #abcdoc #стартапы

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2 комментария
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Roman Nenznaskiy

Немецкая бюрократия - тот еще адок, кто с ним сталкивался.
Для примера уровня ее проникновения в жизнь обычного человека: забыли пароль от роутера, ждите новый по почте (бумажной) дней через 10....

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33_rublya

"Оригинальное" название, ничего не скажешь...

https://www.abc-doctors.com/
https://www.instagram.com/abc_doc/
https://www.abcofficesystems.com/

Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family &amp; interests have…
www.instagram.com
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