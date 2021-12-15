Журналисты называют платформу смесью из Roblox и VRChat и обвиняют в проблемах с безопасностью, а разработчики Meta обещают проводить конкурсы для создателей новых локаций и развлечений.

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9 декабря Meta открыла первую версию своей метавселенной в сервисе Horizon Worlds для всех пользователей старше 18 лет из США и Канады. Для подключения к платформе требуются учётная запись Facebook и VR-гарнитура Oculus Quest первого или второго поколения. Журналисты TechRadar, Cnet, Road to VR и Mashable рассказали о своих первых впечатлениях и узнали о планах разработчиков.

Первые впечатления

Когда журналист TechRadar вошёл в Horizon Worlds, его встретили «гиды сообщества», обученные в Meta бета-тестеры — они консультируют пользователей по механике платформы и управлению. Гиды показали, что можно не только телепортироваться по территории, но и «скользить» — быстро и плавно перемещаться.

В меню автор увидел три главные функции платформы: игры, «посещения» мероприятий и отдых. Сперва он подключился к шутеру Action Island Teams, в котором игроки разбились на команды и пытались захватить флаг.

Через это меню «активностей» можно выбрать, чем заняться TechRadar

Автор слышал всех игроков вокруг себя и не достиг большого успеха, так как только осваивался с управлением. Затем он выбрал игру с режимом выживания против зомби, графику в которой сравнил с Minecraft.

Журналист не стал посещать мероприятия, так как их не было в то время, когда он был на платформе. Большая часть из них посвящена обучению пользователей основам мира Horizon Worlds.

Наибольшее впечатление на автора произвело пока единственное место для отдыха и знакомств Plaza, также известное как площадь. Там он встретил больше всего людей и заметил более приятную графику, чем в других местах.

Пользователи могут встречаться на Plaza или в других местах, общаться и знакомиться друг с другом UploadVR

Road to VR указало, что пространства вмещают до 20 человек в зависимости от сложности сцены. Пользователи могут уменьшить лимит, чтобы добавить больше анимаций или деталей в окружение.

Большое количество деталей перегружает платформу, поэтому иногда ради качества картинки приходится жертвовать количеством игроков Mashable

Road to VR подчеркнуло, что пользователи до четырёх человек могут вместе менять игровой мир через экран с логическими сценариями: например, задавать действия предметам и мгновенно видеть изменения.

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Создатели локаций или игр смогут менять не только текстуру объектов, но и свойства их материала, а также управлять освещением — менять яркость неба или фонарей, ламп и факелов.

Совместное программирование локации в Horizon Worlds Road to VR

Создатели контента уже были в приватной тестовой версии Horizon Worlds и Meta, но только в октябре компания создала для их поддержки фонд размером $10 млн. 9 декабря Meta объявила, что запустила первый денежный конкурс на лучшие разработки и выберет победителей позже в этом месяце.

Cnet отметило, что разработчики Horizon Worlds будут «во многом полагаться» на интерактивные развлечения, чтобы привлечь пользователей. В играх могут появиться собственные таблицы лидеров и механика повышения уровня, что напоминает Roblox.

Что журналистам не понравилось

При запуске платформы журналист TechRadar почувствовал себя «незащищённым». Так как Horizon Worlds определила его полное имя по учётной записи Facebook, без которой нельзя зайти на платформу, и транслировала его голос в виртуальную реальность — и он не мог это отключить.

Из технических проблем он отметил долгие загрузки между локациями, плохую графику и подтормаживания на Oculus Quest 1.

Поддержку первого поколения Oculus Quest для Horizon Worlds планируют прекратить в январе Pocket-lint

Журналист издания остался недоволен меню создания аватара. Несмотря на широкий выбор причёсок, одежды, черт лица и тона кожи, он не смог создать похожего на себя персонажа. В некоторых локациях Horizon Worlds из-за ограничений платформы у аватара будут отсутствовать ноги, а тело будет летать отдельно.

Так выглядит меню для создания аватара TechRadar

Неизвестно, будет ли платить Meta создателям за их активность в развитии платформы вне конкурсов.

По оценке Road to VR, если компания не введёт поддержку разработчиков игр и новых локаций в открытой версии Horizon Worlds, те могут перейти на Roblox или Rec Room. На этих платформах создателям уже платят за привлечение новых игроков.

Из-за «мультяшной» графики и приоритета на пользовательский контент Horizon Worlds сравнивают с Roblox Reddit

Cnet считает, что пока правила модерации в сообществе Horizon Worlds остаются неясными. У пользователей есть инструменты, чтобы сообщить о «плохом» поведении других игроков и заблокировать их. В этом также помогает запись происходящего вокруг за последние несколько минут.

Автор обзора посчитал, что применение правил всё ещё остаётся в «серой» зоне. В виртуальной реальности уже встречаются случаи токсичного поведения и домогательств: публичных оскорблений, когда человека нельзя определить по голосу в толпе, и попыток «общупать» чужие аватары.

По мнению Cnet, Meta придётся доказать, что она сможет бороться с такими ситуациями лучше, чем в Facebook.

Выводы

TechRadar назвало Horizon Worlds весёлым и захватывающим опытом в виртуальном мире. В то же время издание отметило, что платформе не хватает игроков, она не выглядит впечатляюще визуально и на ней мало активностей. По словам журналиста, игры в Horizon Worlds очень простые и выглядят так плохо, будто все их создали сами пользователи.

Так, например, выглядит одна из пользовательских арен в Horizon Worlds YouTube

Road to VR заявило, что увидело на платформе «очень отточенный опыт работы» с инструментами для создания игр и назвало её «удивительно элегантной». По мнению издания, привлекательность Horizon Worlds определит качество контента и насколько легко им будет делиться.

Mashable увидело в Horizon Worlds «более глянцевый клон» VRChat с пользовательскими мирами, мероприятиями и играми. При этом проект запустили в 2017 году, за два года до первого анонса разработки Meta.

В отличие от Horizon Worlds, в VRChat пока есть большее разнообразие аватаров и способов развлечения Medium