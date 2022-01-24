Сервисы
Валерия Козлова

«Циан» купит онлайн-сервис для регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal Статьи редакции

С его помощью компания планируют развивать сервис онлайн-транзакций и расширить комплекс услуг.

  • Компания заявила о покупке сервиса SmartDeal. Сделку закроют после получения одобрения от регулятора, её сумма не раскрывается.
  • По словам представителей «Циан», компания сможет активнее развивать сервис онлайн-транзакций и расширить комплекс услуг для заключения сделок с недвижимостью.
  • В октябре 2021 года «Циан» совместно с SmartDeal создала сервис для риэлторов «Циан.Сделка» — с его помощью можно оформить недвижимость в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ.
  • SmartDeal, основанная в 2017 году, предоставляет услуги электронной регистрации сделок с недвижимостью банкам, застройщикам и агентам.

#новость #циан #smartdeal

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Jack Hammer

Циан - практически монополистическое говно.

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Разный историк

А что у них не так? Я только поиском пользовался пару раз.

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Johnny Vorony

Да просто надо же какую херь написать)

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Вадим Губский

В чем говно? И почему монополист? Сервисов много: Яндекс, Домклик, Авито. Циан да, достаточно популярен

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