«Циан» купит онлайн-сервис для регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal Статьи редакции
С его помощью компания планируют развивать сервис онлайн-транзакций и расширить комплекс услуг.
- Компания заявила о покупке сервиса SmartDeal. Сделку закроют после получения одобрения от регулятора, её сумма не раскрывается.
- По словам представителей «Циан», компания сможет активнее развивать сервис онлайн-транзакций и расширить комплекс услуг для заключения сделок с недвижимостью.
- В октябре 2021 года «Циан» совместно с SmartDeal создала сервис для риэлторов «Циан.Сделка» — с его помощью можно оформить недвижимость в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ.
- SmartDeal, основанная в 2017 году, предоставляет услуги электронной регистрации сделок с недвижимостью банкам, застройщикам и агентам.
Циан - практически монополистическое говно.
Да просто надо же какую херь написать)
В чем говно? И почему монополист? Сервисов много: Яндекс, Домклик, Авито. Циан да, достаточно популярен
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