Как проявляется эстетика в интерфейсе

В предыдущей статье мы обсудили 4 группы критериев, связанных с восприятием интерфейса пользователем. Это сенсорика и тактильные ощущения, эмоциональный отклик, общественная эстетика и принципы восприятия, определяемые гештальт-теорией. Фактически — что и как воспринимает пользователь и как это влияет на его оценку.