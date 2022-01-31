«Ростелеком» договорился о покупке российского облачного игрового сервиса GFN — «Ъ» Статьи редакции
Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.
- Для сделки будет проведена допэмиссия долей ООО «Регион Эстейт» (юрлица GFN), её оплатит новый участник, пишет «Ъ» со ссылкой на данные финансового аудита холдинга SFI, куда входит игровой сервис. Два близких к сделке источника подтвердили, что новым участником будет «Ростелеком». Его доля составит 51%, SFI — 25%, исполнительного директора сервиса Павла Троицкого — 24%.
- Деньги позволят GFN погасить часть займов на покупку новых серверов и выход на зарубежные рынки, говорят источники. Вся компания может стоить около 3 млрд рублей, вложения «Ростелекома» могут составить 1,5 млрд рублей, оценил основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев.
- «Ростелеком» планирует стать лидером облачного гейминга в России — GFN занимает большую часть этого рынка, считает основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев.
- Представитель SFI подтвердил изданию переговоры, не назвал партнёра, но добавил, что после сделки «сохранит крупную долю GFN и продолжит работать над проектом вместе с новым инвестором и менеджментом». «Ростелеком» отказался от комментариев.
- Группа «Самфар» (предыдущее название SFI) запустила GFN в 2019 году. Сервис работает на серверах и технологии Nvidia. В 2020 году выручка составила 177 млн рублей, убыток — 382 млн рублей, приводит данные издание.
- Убытки GFN связаны со сложной бизнес-моделью, считает основатель Loudplay Виталий Стародубов. Пользователи получают большую часть функций бесплатно, а безлимит за 999 рублей — нерентабельный, оценил эксперт. После сделки GFN повысит тарифы, считает Стародубов.
Всё, к чему прикасается Ростелеком, лучше точно не становится.
Переложили с одного кошелька в другой.
Если живёте в СПб, то подключайтесь к финским серверам нормального сервиса GeForce now, не спонструйте банду Ростелекома
Пользуйтесь отечественной разработкой My.Games Cloud/Playkey
Зачем?
Как минимум в gfn куча игр недоступна
Допустим, но чем он лучше зарубежного GeForce Now, в котором такой проблемы, кажется, нет?
Вы ошибаетесь, все локальные партнеры Nvidia обладают одним и тем же каталогом. Если игры нет в GFN.ru, то её нет и на глобальном GeForce Now.
Сейчас бы рекомендовать Мыльный клауд мэйл. Убожество по качеству с оверпрайсом. Единственное в чем его ценность для пользователя - если нужной игры пока нет в гфн, но даже в этом случае опыт игры будет хуже чем в гфн.
Cloud точно не рекомендую. Кидают на деньги. Точнее ты покупаешь один тариф, а потом тебя в принудительном порядке переводят на тариф ниже. При этом поддержка пишет полный бред. В итоге деньги из "этого" пришлось вытаскивать через банк.
Финская банда недостойна русских денег
Объясните как эта хрень работает? Для нормальной игры нужен крайне низкий пинг и высокая скорость интернета для прогрузки графики, чего очень сложно добиться.
Особенно сложно добиться, если у тебя подключен Ростелеком🤣🤣🤣
На самом деле все не так плохо у них со скоростью. Когда жил в врн 3-4 года назад, имел gpon с 800-900 мбит (стабильно, причемпо тарифу было 500) за 500 рублей. Вот со всем остальным у них п..ц.
Пинг не чувствуется. А для нормальной игры нужна ее столько высокая скорость, сколько стабильность соединения.
нужен крайне низкий пинг
только для всех этих колофдути. Для обычного сингла 50мс вообще роли не играют.
Для прогрузки графики тоже не нужны какие-то дикие скорости. (да и где сейчас ниже 100 мегабит, если не считать северных регионов да деревень)
Всё легко, объяснять долго, можешь приехать в Европу и попробовать на местном телекоме, всё работает прекрасно - сам тестировал недавно новую подписку с мощностью 3080, ни задержек, ни проблем с графикой нет, мощности стоят всего 12-15 евро в месяц, что радует
Скорость от 100 Мбит стабильных по проводу только, у меня 500 Мбит, гигабитник стоит на пяток евро (25 злотых) дороже
я хер знает как у них, но переодически играю через стим удаленно - мб в какой то контре на про уровне и будет заметно но в сатисфактори, например, всё гладко шуршит - хотя принцип то работы тот же - удаленная машина обсчитывающая игру и комп которые чисто получает видео да отдает команды с клавы
GFN.RU это лютая шляпа. Купил себе подписку, думал, по вечеркам буду играть в свеженькие ААА. В итоге очереди на сервер огромные даже с подпиской (одно время 40+ минут каждый раз ждал), мало мощных машин, а некоторые ещё и не исправны (снова ждёшь 40 минут, чтобы подключиться).
Завёл польский аккаунт и коннектился к европейским серверам через впн. Как же я удивился, что даже на бесплатном тарифе очереди двигаются быстро, буквально за минуту подключаешься.
Я не понял они выкупают российский филиал GFN? Или вообще GFN был российским но с правами на бренд и технологиями Nvidia?
Второе
Класс, менять ничего не будут, а цены повысят. Люблю российский бизнес. Еще и небось партнерки с провайдерами уберут (например на дом.ру дается скидка 50% на гфн).
Кто-то через впн пробовал играть на европейских серверах с более низкой стоимостью (смешно звучит, что у нас дороже)?
много кто пробовал — вполне играбельно
Эх, были прекрасные времена до GFN.ru. Я реально shield использовал, как игровую приставку и за 400р в месяц комфортно играл. Как появился GFN, то shield превратился в тыкву, т.к. дорого, и не могу себе позволить ждать часами место. А у них еще это и нерентабельно. Очень странная ситуация, премиум в других странах всегда стоил почти в два раза дешевле и при этом очереди всегда отсутствовали.
Если ростелеком взялся за этот сервис, то сервису трындец.
После сделки GFN повысит тарифы
Это будет гениальный ход -_-
Честно говоря не впечатлил меня облачный гейминг. Очень скудная библиотека игр, очереди, ограниченные игровые сессии.
Виталий Стародубов - это кто?
Ростелеком !!!!! Ау!!!! Сделайте инфраструктуру сети мощнее и доступнееееее!!! Не лезьте туда, что вашим не является. Не провайдер а помойка становится. Держит людей на слабых тарифах и не развивается. Как тебе елеком не стыдно.
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Сумма сделки может составить около 1,5 млрд рублей.
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