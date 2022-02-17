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Сервисы
Евгения Евсеева

CloudPayments объединила все сервисы под брендом Cloud и избавилась от облака в логотипе Статьи редакции

У компании появился и новый слоган, обращённый к бизнесу, — «Вас не догонят».

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CloudPayments провела ренбрендинг — теперь все сервисы компании объединены под брендом Cloud. Среди них: интернет-эквайринг CloudPayments, облачная онлайн-касса для интернет-магазинов CloudKassir, сервис безналичных чаевых CloudTips и облачное решение для управления платежами CloudSoft.

Название группы компаний решили сменить на Cloud, потому что из-за высокой узнаваемости CloudPayments другие сервисы оставались в тени. Компания предоставляет разные услуги, но её ассоциируют только с интернет-эквайрингом, отметил её сооснователь и гендиректор Дмитрий Спиридонов.

Новый логотип компания разработала совместно с дизайнерами студии «Луч». В нём она использовала шрифт семейства Sans — того же, что и в логотипе бренда 2014 года.

Также у Cloud появился новый слоган «Вас не догонят». Это сокращенная версия обращения компании к бизнесу: «С платежными решениями от Cloud конкуренты вас не догонят».

#новость #cloudpayments #cloud

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