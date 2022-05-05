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WhatsApp добавил реакции на сообщения Статьи редакции
Мессенджер анонсировал функцию в середине апреля.
2200 просмотров
С сегодняшнего дня функция появится у пользователей, сообщил Марк Цукерберг в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России).
О том, что в мессенджере появятся реакции на сообщения, Whatsapp объявил 14 апреля. Вместе с этим он анонсировал и другие обновления: например, администраторы групп смогут удалять чужие сообщения, а максимальный размер отправляемых файлов увеличат до 2 ГБ.
Сначала количество эмодзи будет ограничено, но гендиректор WhatsApp Уилл Каткарт обещал, что позже реакции будут поддерживать «все эмодзи и цвета кожи».
- В декабре 2021 года оставлять реакции на сообщения разрешил Telegram. Они всегда включены в личной переписке, в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешать ли реакции и какие именно эмодзи можно оставить.
Невероятная продуктивность команды разработки у вотсапа, конечно))
Могут себе позволить
Это точно. Можно только позавидовать.
Нельзя перенести переписку на айфон, сколько лет этому месенджеру?)
в любом процессе главное не спешить)
Пустили бы всю энергию команды на приложение для планшетов!
И, как пишут ниже, редактирование сообщений..
Удалил. Поставил телегу.
никогда не устанавливал, сразу поставил телегу
Уже снес телегу, перешёл на Почту РФ
Уже снёс Почту РФ, перешёл на ГосУслуги
снес госуслуги, перешел дорогу
никуда не переходил, прилег
Вы будете пользоваться только одной:
Универсальная реакция на поздравления с Днем огурца, рассылок мамкиных экспертов в геополитике и вирусологии, чата подъезда.
Шикарный "трюфель")))
Цукерберг -Дуров, дай списать
Дуров -только не списывать точь-в-точь
Цукерберг - Ок
Поменялись местами)
💩
Реально нужная функция лично для меня — запрет на звонки по вотсап.
Можно еще добавить функцию запрета вотсапа
Через 10 лет добавят кнопку редактирования
И удаления без паливной надписи
Нужно больше PhD в компанию
Было бы действительно круто добавлять функционал до того, как появляется у всех остальных мессенджеров и соцсетей.
Ну а редактирование сообщений, видимо, вовсе непобедимая "фича" с точки зрения разработчиков whatsapp.
Да хорошо бы и с некоторым опозданием, а то вотс лет на пять отстает от телеги
В плане реакций как раз не так сильно, но в целом, конечно, технологическая ерунда. Но! Whatsapp очень прост и не нагружен функциональностью, а-ля смс-ки, то есть для довольно большого числа пользователей вполне удобен.
Говорят команда разработчиков из Эстонии
Ни у кого такого не было и вот опять
Когда у ВКонтакте такое будет? 😅
Уже есть вообще-то, для постов в ленте.
Если отложку и редактирование сообщение добавите, вообще обалдею
Взлом это? И фон чатов с флагом Палестины!)) вотсап дырявый, кто им вообще пользуется)
Хаха, кое-где это было уже давно 😁 (в Discord)
Что-то напоминает 🤔
Ну осталось только на VC добавить реакции
Ого, вот это апдейт!
Вацап становится шляпой для нас
Эта помойка, которую я удалил 2 года назад, установив наконец своей маме правильный мессенджер, продолжает рекламировать Тг. 🙂
хмм..... интересно, где-то я уже это видел.. неужели опять своровали идею у всеми известного другого мессенджера на букву Т?
Сколько не смотрел видео из серии один день программиста в крупной IT. Целый день только кофе пьют, и выбирают, что пожрать в столовой.
ура, можно отвечать на картинки родственников реакциями