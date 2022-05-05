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Средневековый Паша

WhatsApp добавил реакции на сообщения Статьи редакции

Мессенджер анонсировал функцию в середине апреля.

2200 просмотров

С сегодняшнего дня функция появится у пользователей, сообщил Марк Цукерберг в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России).

О том, что в мессенджере появятся реакции на сообщения, Whatsapp объявил 14 апреля. Вместе с этим он анонсировал и другие обновления: например, администраторы групп смогут удалять чужие сообщения, а максимальный размер отправляемых файлов увеличат до 2 ГБ.

Сначала количество эмодзи будет ограничено, но гендиректор WhatsApp Уилл Каткарт обещал, что позже реакции будут поддерживать «все эмодзи и цвета кожи».

  • В декабре 2021 года оставлять реакции на сообщения разрешил Telegram. Они всегда включены в личной переписке, в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешать ли реакции и какие именно эмодзи можно оставить.

#новость #whatsapp

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40 комментариев
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Максим Першин

Невероятная продуктивность команды разработки у вотсапа, конечно))

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Филипп Гаврилов

Могут себе позволить

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Эдуард

Это точно. Можно только позавидовать.

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Alex Moren

Нельзя перенести переписку на айфон, сколько лет этому месенджеру?)

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Александр

в любом процессе главное не спешить)

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S.Capusta

Пустили бы всю энергию команды на приложение для планшетов!
И, как пишут ниже, редактирование сообщений..

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C Ever

Удалил. Поставил телегу.

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Mikhail Che

никогда не устанавливал, сразу поставил телегу

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Tayton

Уже снес телегу, перешёл на Почту РФ

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Дмитрий Сапожников

Уже снёс Почту РФ, перешёл на ГосУслуги

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Александр

снес госуслуги, перешел дорогу

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Martin Prestone

никуда не переходил, прилег

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Rabbit Rabbin

Вы будете пользоваться только одной:

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Вероника Каримова

Универсальная реакция на поздравления с Днем огурца, рассылок мамкиных экспертов в геополитике и вирусологии, чата подъезда.

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Юности вольная птица

Шикарный "трюфель")))

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Роман Таровик

Цукерберг -Дуров, дай списать
Дуров -только не списывать точь-в-точь
Цукерберг - Ок

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Олег Арматоев

Поменялись местами)

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Различный парфюмер

💩
Реально нужная функция лично для меня — запрет на звонки по вотсап.

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Дмитрий Войнов

Можно еще добавить функцию запрета вотсапа

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Павел Морозов

Через 10 лет добавят кнопку редактирования

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mordaKota

И удаления без паливной надписи

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Павел Морозов

Нужно больше PhD в компанию

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Вадим Д.

Было бы действительно круто добавлять функционал до того, как появляется у всех остальных мессенджеров и соцсетей.
Ну а редактирование сообщений, видимо, вовсе непобедимая "фича" с точки зрения разработчиков whatsapp.

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Олег Арматоев

Да хорошо бы и с некоторым опозданием, а то вотс лет на пять отстает от телеги

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Вадим Д.

В плане реакций как раз не так сильно, но в целом, конечно, технологическая ерунда. Но! Whatsapp очень прост и не нагружен функциональностью, а-ля смс-ки, то есть для довольно большого числа пользователей вполне удобен.

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Денис Гейзер

Говорят команда разработчиков из Эстонии

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Юрий Славутин

Ни у кого такого не было и вот опять

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Аноним

Когда у ВКонтакте такое будет? 😅

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33_rublya

Уже есть вообще-то, для постов в ленте.

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Олег Арматоев

Если отложку и редактирование сообщение добавите, вообще обалдею

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Ivan Zamorev

Взлом это? И фон чатов с флагом Палестины!)) вотсап дырявый, кто им вообще пользуется)

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Научно-Технический дым

Хаха, кое-где это было уже давно 😁 (в Discord)

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Rafa Ramazanov

Что-то напоминает 🤔

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Борис Макаров

Ну осталось только на VC добавить реакции

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Paul Denisevich

Ого, вот это апдейт!

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Александр Цай

Вацап становится шляпой для нас

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Ахсан Файрушин

Эта помойка, которую я удалил 2 года назад, установив наконец своей маме правильный мессенджер, продолжает рекламировать Тг. 🙂

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Иван Иванов

хмм..... интересно, где-то я уже это видел.. неужели опять своровали идею у всеми известного другого мессенджера на букву Т?

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TLGM x Event

Сколько не смотрел видео из серии один день программиста в крупной IT. Целый день только кофе пьют, и выбирают, что пожрать в столовой.

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Снежнова Яна

ура, можно отвечать на картинки родственников реакциями

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