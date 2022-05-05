Мессенджер анонсировал функцию в середине апреля.

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С сегодняшнего дня функция появится у пользователей, сообщил Марк Цукерберг в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в России).

О том, что в мессенджере появятся реакции на сообщения, Whatsapp объявил 14 апреля. Вместе с этим он анонсировал и другие обновления: например, администраторы групп смогут удалять чужие сообщения, а максимальный размер отправляемых файлов увеличат до 2 ГБ.

Сначала количество эмодзи будет ограничено, но гендиректор WhatsApp Уилл Каткарт обещал, что позже реакции будут поддерживать «все эмодзи и цвета кожи».