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X5 Group запустила собственную облачную платформу Salt Статьи редакции
Компания планирует предлагать облачные сервисы для бизнеса.
- X5 Group объявила о запуске Salt — частного облака на основе open source технологий и собственных разработок. Она позволит сократить расходы на ИТ-инфраструктуру и ускорить время вывода на рынок цифровых проектов.
- «После решения внутренних бизнес-задач Х5 рассматривает вывод Salt на открытый рынок облачных технологий», — добавили в компании.
- Salt предлагает сервисы для безопасной работы в облаке. Некоторые из них, например, хранение и обработку данных, уже используют внутренние клиенты Х5 Group. Компания перенесёт в частное облако большую часть информационных систем и ключевых продуктов.
- Группа начала работать над облачной платформой в 2021 году. Оркестратор, портал, биллинг и общая архитектура Salt — собственные разработки Х5 Group. Облако развернуто в двух дата-центрах — ЦОД компании в Москве и Selectel в Петербурге.
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Это всё прекрасно, конечно. Но программа лояльности как не работала из-за сбоя, так и не работает до сих пор. Где мои баллы, перекрёсток?!😕
Они копятся. Или нет. По независящим от X5 причинам. Вам же написали в приложении - подрядчик, с..., виноват. Это ведь он, гад такой, изначально сэкономил, и разместил всё хранение и обработку за рубежом. Но Перекресток борется!
Написано же: надежно хранятся и обрабатываются в частном облаке :)
Как жаль, что этими вопросами занимаются разные подразделения (
Смешной смотрится новость про облачную платформу X5, у которой уже третий месяц фактически не работает программа лояльности Пятёрочки, исчезли все данные по истории покупок.
Пусть теперь с банками договариваются по обратной подгрузке данных))) Ну а кто наликом платил - сорян)))
Кто интересно такой ушёл, что два месяца во всем х5 не работают карты лояльности
Не сыпь мне Salt на рану
Причём ушёл в сторону Киева.
Сбер построил супер компьютер и так и не смог найти клиентов на облачные сервисы, которые просто не смог придумать. С чего это вдруг X5 решил, что их "облако" кому-то вообще нужно?
Видимо с того, что сейчас реально надёжнее российскому бизнесу хранить данные в России, пока очередной западный сервис не перекрасил своё лого в жовтоблакитный и не погнал всех россиян
нет в России потребности в облаках, так как сервисов нет.
Наконец я нашел того, кто в ответе за всю Россию. Спасибо, буду обращаться
Ну так-то правы они, так как большинству компаний перекрыли западные облака. Теперь вся надежда на родное облачко, пятерошно-перекрестное.
почему не смог?
Они же для себя сделали насколько я понял, а сбер бахнул с запасом сразу, так как деньги девать некуда
Комментарий удален модератором
А почему не работают карты лояльности?
У них ПО учетное по программе лояльности было западное. Им рубильник перекрыли, вот и отключилось все.
Уже почти 3 месяца прошло, а воз и ныне там.
Программы лояльности у Пятерки и Перекрестка взламывались с 2020 года, сначала они уменьшили списания бонусов, а потом полностью закрыли, чтобы сделать всё нормально, а не криворуко. ИМХО, рубильник и ПО западное тут не при чем
Слышал другую информацию, не хватает серверных мощностей для поддержки программы лояльности
окститесь, вы не амазон.
поначалу даже яндекс-облако работало еле-еле, а тут пятерочка запилит. ага.
Д и сейчас не очень работает
Ну нельзя сказать, чтобы там какой-то рокетсаенс был. В 2022-м продавать частные кубернетесы, биллингом обмазанные и юаем обмотанные сможет даже кассирша в Пятерочке. А охранника можно научить файрволы настраивать.
А с какого уровня, по-вашему, стоит начинать задумываться о собственном облаке? Хотя бы для себя.
Вспомнилось:
На фоне отказа зарубежных облаков Пятерочки новость смотрится дико.
Соль они в облаках запустили, а карты/бонусы/лояльность не "могут" запустить?
Ууу, ужо я вас, лодыри!
Раньше sugar пропадал с полок, теперь видимо и salt
"Магазин соли, вход только через VPN". криворукие дауны у которых карты не работают какую неделю уже, решили поделиться своими ноу-хау с остальными. вы даже на конкурсе инвалидов не смогли бы взять первое место.
Народ так за баллы переживает, как будто именно из-за них и покупает в Х5.
Баллы - это хорошо, но лично мне Впрок нравится и без баллов. К тому же возвраты стало проще получить рублями при следующем заказе.
Хорошая попытка, Перекресток👍
Мда, облачной платформы им только не хватало. Тут вот про баллы пишут, но приложение и ЛК 5ки работало с дичайшими глюками последние года 2-3 точно. Так что я бы им не то что облачный проект, лендинг на Вордпрессе не доверил бы.
Salo
Они ценники в магазинах у себя не в состоянии менять во время... Постоянно только и слышишь - цена не правильная, акция закончилась...
А на вопрос почему не поменяли - ответ один - сильно заняты.... Теперь понятно чем - в подсобках "пилят" приложения...
А говорят айтишникам легко!