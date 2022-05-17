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Сервисы
Маша Цепелева

X5 Group запустила собственную облачную платформу Salt Статьи редакции

Компания планирует предлагать облачные сервисы для бизнеса.

  • X5 Group объявила о запуске Salt — частного облака на основе open source технологий и собственных разработок. Она позволит сократить расходы на ИТ-инфраструктуру и ускорить время вывода на рынок цифровых проектов.
  • «После решения внутренних бизнес-задач Х5 рассматривает вывод Salt на открытый рынок облачных технологий», — добавили в компании.
  • Salt предлагает сервисы для безопасной работы в облаке. Некоторые из них, например, хранение и обработку данных, уже используют внутренние клиенты Х5 Group. Компания перенесёт в частное облако большую часть информационных систем и ключевых продуктов.
  • Группа начала работать над облачной платформой в 2021 году. Оркестратор, портал, биллинг и общая архитектура Salt — собственные разработки Х5 Group. Облако развернуто в двух дата-центрах — ЦОД компании в Москве и Selectel в Петербурге.

#новость #x5group

2196 просмотров
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0
36 комментариев
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Общественный бокал

Это всё прекрасно, конечно. Но программа лояльности как не работала из-за сбоя, так и не работает до сих пор. Где мои баллы, перекрёсток?!😕

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Лаврентий Петренко

Они копятся. Или нет. По независящим от X5 причинам. Вам же написали в приложении - подрядчик, с..., виноват. Это ведь он, гад такой, изначально сэкономил, и разместил всё хранение и обработку за рубежом. Но Перекресток борется!

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Александр Константинов

Написано же: надежно хранятся и обрабатываются в частном облаке :)

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Алексей Волков

Как жаль, что этими вопросами занимаются разные подразделения (

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Serge

Смешной смотрится новость про облачную платформу X5, у которой уже третий месяц фактически не работает программа лояльности Пятёрочки, исчезли все данные по истории покупок.

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Цкуро Бесцветный

Пусть теперь с банками договариваются по обратной подгрузке данных))) Ну а кто наликом платил - сорян)))

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Дима Романофф

Кто интересно такой ушёл, что два месяца во всем х5 не работают карты лояльности

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Цкуро Бесцветный

Не сыпь мне Salt на рану

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Лаврентий Петренко

Причём ушёл в сторону Киева.

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Кипарис Барбос

Сбер построил супер компьютер и так и не смог найти клиентов на облачные сервисы, которые просто не смог придумать. С чего это вдруг X5 решил, что их "облако" кому-то вообще нужно?

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Бублик

Видимо с того, что сейчас реально надёжнее российскому бизнесу хранить данные в России, пока очередной западный сервис не перекрасил своё лого в жовтоблакитный и не погнал всех россиян

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Кипарис Барбос

нет в России потребности в облаках, так как сервисов нет.

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Marine Le Pen

Наконец я нашел того, кто в ответе за всю Россию. Спасибо, буду обращаться

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Вася Пражкин
С чего это вдруг X5 решил, что их "облако" кому-то вообще нужно?

Ну так-то правы они, так как большинству компаний перекрыли западные облака. Теперь вся надежда на родное облачко, пятерошно-перекрестное.

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Кирилл Макеев
и так и не смог найти клиентов на облачные сервисы

почему не смог?

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Pietro Aretino

Они же для себя сделали насколько я понял, а сбер бахнул с запасом сразу, так как деньги девать некуда

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Комментарий удален модератором

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Собственный Слава

А почему не работают карты лояльности?

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Игорь Пронин

У них ПО учетное по программе лояльности было западное. Им рубильник перекрыли, вот и отключилось все.

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Serge

Уже почти 3 месяца прошло, а воз и ныне там.

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Edward Khakimov

Программы лояльности у Пятерки и Перекрестка взламывались с 2020 года, сначала они уменьшили списания бонусов, а потом полностью закрыли, чтобы сделать всё нормально, а не криворуко. ИМХО, рубильник и ПО западное тут не при чем

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Павел Макров

Слышал другую информацию, не хватает серверных мощностей для поддержки программы лояльности

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Pavel Penkov

окститесь, вы не амазон.
поначалу даже яндекс-облако работало еле-еле, а тут пятерочка запилит. ага.

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Please be patient ihave autism

Д и сейчас не очень работает

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Вася Пражкин

Ну нельзя сказать, чтобы там какой-то рокетсаенс был. В 2022-м продавать частные кубернетесы, биллингом обмазанные и юаем обмотанные сможет даже кассирша в Пятерочке. А охранника можно научить файрволы настраивать.

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Den Kasyanov

А с какого уровня, по-вашему, стоит начинать задумываться о собственном облаке? Хотя бы для себя.

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Кипарис Барбос

Вспомнилось:

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Знатный Тролль

На фоне отказа зарубежных облаков Пятерочки новость смотрится дико.

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Вадим Д.

Соль они в облаках запустили, а карты/бонусы/лояльность не "могут" запустить?
Ууу, ужо я вас, лодыри!

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Бублик

Раньше sugar пропадал с полок, теперь видимо и salt

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Денис Колокольцев

"Магазин соли, вход только через VPN". криворукие дауны у которых карты не работают какую неделю уже, решили поделиться своими ноу-хау с остальными. вы даже на конкурсе инвалидов не смогли бы взять первое место.

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Лелик

Народ так за баллы переживает, как будто именно из-за них и покупает в Х5.
Баллы - это хорошо, но лично мне Впрок нравится и без баллов. К тому же возвраты стало проще получить рублями при следующем заказе.

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Brozzibro

Хорошая попытка, Перекресток👍

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Дмитрий Кузнецов

Мда, облачной платформы им только не хватало. Тут вот про баллы пишут, но приложение и ЛК 5ки работало с дичайшими глюками последние года 2-3 точно. Так что я бы им не то что облачный проект, лендинг на Вордпрессе не доверил бы.

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Aleksandr

Salo

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Александр

Они ценники в магазинах у себя не в состоянии менять во время... Постоянно только и слышишь - цена не правильная, акция закончилась...
А на вопрос почему не поменяли - ответ один - сильно заняты.... Теперь понятно чем - в подсобках "пилят" приложения...

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lakoros

А говорят айтишникам легко!

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