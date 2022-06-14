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Фотобанк Pexels заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции

Вслед за Pixabay.

  • Сервис бесплатных стоковых фотографий и видео Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России, говорится в сообщении на его сайте. При влюченном VPN сайт открывается.
  • Компания объяснила, что осуждает «военную операцию» в Украине.
  • В начале июня по той же причине доступ для пользователей из России заблокировал и бесплатный фотобанк Pixabay. Оба сайта в 2019 году купил австралийский сервис для дизайнеров Canva, который тоже отключил доступ российским пользователям.
  • По собственным данным, банк изображений и видео Pexels пополняют фотографы из 170 стран, у сайта 15 млн посещений в месяц.

#новость #pexels

1709 просмотров
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63 комментария
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Сергей

Интересно чего они добиваются? Что люди в бешенстве побегут в Кремль?

Таким крысятничеством они только негативную реакцию создают по отношению к самим себе. Как "спецоперация" и пользователи фотобанка из России связаны друг с другом?

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Александр Лесненко

Почему многие считают что Pexels, старбаксы, спотифаи своим уходом пытаются побудить россиян к чему-то? По вашему венесуэльцев, иранцев, севернокорейцев они тоже пытаются к чему-то побудить? Какое-то нездоровое чувство собственной важности

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22 комментария
Артем Зарикянц

Думаю, надеятся, что западные новостники распросранят инфу и новые люди узнают об их сервисе

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1 комментарий
Джавахарлал Неру

Люди в бешенстве побегут делать новые фото кремлёвских башен. Фотобанки же закрыли 😜

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Memento Vivere

Никто ни к чему тебя не принуждает, выдыхай. Для многих компаний это вопрос репутации. В том плане, чтобы вокруг их сервиса не поднялся скандал от пользователей или от инвесторов\рекламодателей. Это касается не только РФ, тот же YouTube с Твичом регулярно во что-нибудь вляпываются и прикладывают тонну сил, чтобы от них снова не начали бежать рекламодатели. Возможных скандалов подобные сервисы всегда старались избегать. Плюс для многих сервисов это сейчас отличная возможность попиариться и поднять дух в команде (мало кто рад войне и у компании появляется определенная позиция на этот счет).

Про какой-нибудь бизнес со своей логистикой умолчу, там еще больше нюансов, но тут речь о бесплатном сервисе в конце концов :)

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3 комментария
Garmonbon

негативную реакцию вызвали у 1% пользователей, позитивную у 99%.

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Printsessa Derevyashka
Интересно чего они добиваются? Что люди в бешенстве побегут в Кремль?

Что россияне лишний раз вспомнят (если не забыли), что сейчас происходит в их стране.

крысятничеством

Где оно?

Вроде как "крысятничество" – это когда кто-то у кого-то что-то украл, а тут они создали бесплатный сервис, зарабатывают на рекламе видимо, это их право – ограничивать доступ где им вздумается.

Как "спецоперация" и пользователи фотобанка из России связаны друг с другом?

Войну начала Россия, пользователи фотобанка из России.
Cвязь очевидна.

Но в целом, я с Вами согласна – можно было просто баннер разместить для рф-юзеров, с агиткой и ссылкой на ООН.

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Максим Першин

Санкции же это прямой запрет на деятельность в определенной области мира, а не рекомендации?)
Вот и ответ

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Лаврентий Петренко

"Интересно чего они добиваются? Что люди в бешенстве побегут в Кремль?"
...
Ну, что Вы. Не в РФ.

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Alexey

Сука, дауны.
Берите деньги с россиян, всю выручку (если такие благородные) направляйте на гуманитарные цели, для нужд беженцев (не на покупку танков).
Нет, блядь, мы просто вырубим доступ.
Dump and dumper.

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Garmonbon

как брать деньги если карты не работают?

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1 комментарий
Славный утюг

Pexels бесплатный. Деньги не требуются.

Включи vpn и качай.

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1 комментарий
Memento Vivere

Сервис бесплатный и если верить интервью с основателем сервиса, то доход у них в основном от рекламы. За рекламу пользователям из РФ и раньше платили сравнительно мало, сейчас иностранные рекламодатели и вовсе не заинтересованы в нашем трафике. Поэтому почти никаких убытков, на сколько могу судить, зато за счет пиара могут привлечь новую аудиторию

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Genio Genio

Сейчас это уже модно

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неформат

"При влюченном VPN сайт открывается..." ну и смысол тогда, ах да главное же громко заявить

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John Doe

А как ты заблочишь сайт при включенном VPN? Ты не сотрудник роскомнадзор, случайно? =)

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Сергей

Все блокировки так работают плюс-минус. Включаешь VPN, и ты «свой» среди чужих.

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Стакан чая

А ловко они придумали с инфоповодом, не знал про такой сервис

Будет очень не хватать и да, я не против кое чего

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Илья Ив

Да, скоро будут новости в стиле "сайт общества работников Больницы Бесполезного Зачатия и Луны в полночь в созвездии Козерога закрыл доступ для жителей РФ"))

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1 комментарий
Славный утюг

Если на чистоту, то беспонтовый банк, со скудным выбором.

Оно и понятно, он же бесплатный.

С профессиональной точки зрения

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p0st

mailchimp по степени мудачества, ребятам не переплюнуть. В Wired отдельная статья была про то, что big tech из долины активно пытается и рыбку съесть и хорошими стать по актуальной полит повесточке. При этом первыми страдают как раз те, кому эта хурма с "операцией" на фиг не нужна..

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Сергей

Да, mailchimp – конченные пидорасы. Заблокировали аккаунты без предупреждения, даже не дали забрать данные о пользователях. Таким уебкам хочется ебало набить за подобный петушиный поступок. Причем он незаконный скорее всего, но вряд ли с учетом всего происходящего кто-то будет судиться с американской компанией, проживая в РФ.

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Vilent

К подобным новостям уже к сожалению появился иммунитет.
Будет жёстко если полностью заблочат платформу Google и iCloud.

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Сергей

iCloud маловероятно, ибо тогда технику Apple можно будет выкидывать. Перестанут работать Заметки, Фото, Облако и так далее. По сути вся экосистема станет недоступна, как и Apple music.

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Грузинский будильник

Пока работает unsplash, pexels и pixabay даже открывать не буду!
Шутка, конечно, но unsplash реально лучше.
А если все они работают через впн – да и бога ради, пусть вот так «уходят», оставляя дверь открытой за собой.
Вот как оплатить нерусский софт, аналогов которому, представьте, нет от слова совсем: ну, потому что не ждал никто такой подливы и нафига тягаться с лидерами, ушедшими на десяток лет вперёд, если можно 1с-битрикс внедрять, который (за исключением nginx) работает во «вражеском» окружении и на «ура» идёт и ничего изобретать не нужно, так вот как платить без комиссии 45%, когда покупая $100, надо оплатить $145? Да ещё и результат зачастую неизвестен.
Фух, извините все, вспыхнул что-то.
Хрен с ним, с pexels, одним словом, с впн сдюжим, не впервой (-:

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Dimych Pupkin
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Dmitry Pasyutin

порвались, жаль

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Nikolay Martynov

Как работают санкции…
1. Netflix: -70%
2. Paypal: -60%
3. Facebook: -48%
4. NVIDIA: -44%
5. Тesla: -43%
6. Биткоин: -38%
7. Аmazon: -36%
8. Apple: -25%
9. Microsoft: -23
10. Google: -24%

Сырая нефть: +71%
Рубль +22%

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Maksim Georgiev

Там до санкций и спец операции уже тренд завертелся, а все что сейчас запад вытворяет это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую и развязать войнушку на которой они компенсируют свои убытки.

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Псков Бурито
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Stanis Arden

Свято место пусто не бывает. Придут другие...

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Terra Incognita

Кто это и зачем мне знать об этом?

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Dmitro Vlasov

Они ничего не добиваются. Просто отключают от своих сервисов нерукопожатную территорию и все

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jon
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