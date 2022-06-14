Фотобанк Pexels заблокировал доступ для пользователей из России Статьи редакции
Вслед за Pixabay.
- Сервис бесплатных стоковых фотографий и видео Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России, говорится в сообщении на его сайте. При влюченном VPN сайт открывается.
- Компания объяснила, что осуждает «военную операцию» в Украине.
- В начале июня по той же причине доступ для пользователей из России заблокировал и бесплатный фотобанк Pixabay. Оба сайта в 2019 году купил австралийский сервис для дизайнеров Canva, который тоже отключил доступ российским пользователям.
- По собственным данным, банк изображений и видео Pexels пополняют фотографы из 170 стран, у сайта 15 млн посещений в месяц.
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Интересно чего они добиваются? Что люди в бешенстве побегут в Кремль?
Таким крысятничеством они только негативную реакцию создают по отношению к самим себе. Как "спецоперация" и пользователи фотобанка из России связаны друг с другом?
Почему многие считают что Pexels, старбаксы, спотифаи своим уходом пытаются побудить россиян к чему-то? По вашему венесуэльцев, иранцев, севернокорейцев они тоже пытаются к чему-то побудить? Какое-то нездоровое чувство собственной важности
Думаю, надеятся, что западные новостники распросранят инфу и новые люди узнают об их сервисе
Люди в бешенстве побегут делать новые фото кремлёвских башен. Фотобанки же закрыли 😜
Никто ни к чему тебя не принуждает, выдыхай. Для многих компаний это вопрос репутации. В том плане, чтобы вокруг их сервиса не поднялся скандал от пользователей или от инвесторов\рекламодателей. Это касается не только РФ, тот же YouTube с Твичом регулярно во что-нибудь вляпываются и прикладывают тонну сил, чтобы от них снова не начали бежать рекламодатели. Возможных скандалов подобные сервисы всегда старались избегать. Плюс для многих сервисов это сейчас отличная возможность попиариться и поднять дух в команде (мало кто рад войне и у компании появляется определенная позиция на этот счет).
Про какой-нибудь бизнес со своей логистикой умолчу, там еще больше нюансов, но тут речь о бесплатном сервисе в конце концов :)
негативную реакцию вызвали у 1% пользователей, позитивную у 99%.
Что россияне лишний раз вспомнят (если не забыли), что сейчас происходит в их стране.крысятничеством
Где оно?
Вроде как "крысятничество" – это когда кто-то у кого-то что-то украл, а тут они создали бесплатный сервис, зарабатывают на рекламе видимо, это их право – ограничивать доступ где им вздумается.Как "спецоперация" и пользователи фотобанка из России связаны друг с другом?
Войну начала Россия, пользователи фотобанка из России.
Cвязь очевидна.
Но в целом, я с Вами согласна – можно было просто баннер разместить для рф-юзеров, с агиткой и ссылкой на ООН.
Санкции же это прямой запрет на деятельность в определенной области мира, а не рекомендации?)
Вот и ответ
"Интересно чего они добиваются? Что люди в бешенстве побегут в Кремль?"
...
Ну, что Вы. Не в РФ.
Сука, дауны.
Берите деньги с россиян, всю выручку (если такие благородные) направляйте на гуманитарные цели, для нужд беженцев (не на покупку танков).
Нет, блядь, мы просто вырубим доступ.
Dump and dumper.
как брать деньги если карты не работают?
Pexels бесплатный. Деньги не требуются.
Включи vpn и качай.
Сервис бесплатный и если верить интервью с основателем сервиса, то доход у них в основном от рекламы. За рекламу пользователям из РФ и раньше платили сравнительно мало, сейчас иностранные рекламодатели и вовсе не заинтересованы в нашем трафике. Поэтому почти никаких убытков, на сколько могу судить, зато за счет пиара могут привлечь новую аудиторию
Сейчас это уже модно
"При влюченном VPN сайт открывается..." ну и смысол тогда, ах да главное же громко заявить
А как ты заблочишь сайт при включенном VPN? Ты не сотрудник роскомнадзор, случайно? =)
Все блокировки так работают плюс-минус. Включаешь VPN, и ты «свой» среди чужих.
А ловко они придумали с инфоповодом, не знал про такой сервис
Будет очень не хватать и да, я не против кое чего
Да, скоро будут новости в стиле "сайт общества работников Больницы Бесполезного Зачатия и Луны в полночь в созвездии Козерога закрыл доступ для жителей РФ"))
Если на чистоту, то беспонтовый банк, со скудным выбором.
Оно и понятно, он же бесплатный.
С профессиональной точки зрения
mailchimp по степени мудачества, ребятам не переплюнуть. В Wired отдельная статья была про то, что big tech из долины активно пытается и рыбку съесть и хорошими стать по актуальной полит повесточке. При этом первыми страдают как раз те, кому эта хурма с "операцией" на фиг не нужна..
Да, mailchimp – конченные пидорасы. Заблокировали аккаунты без предупреждения, даже не дали забрать данные о пользователях. Таким уебкам хочется ебало набить за подобный петушиный поступок. Причем он незаконный скорее всего, но вряд ли с учетом всего происходящего кто-то будет судиться с американской компанией, проживая в РФ.
К подобным новостям уже к сожалению появился иммунитет.
Будет жёстко если полностью заблочат платформу Google и iCloud.
iCloud маловероятно, ибо тогда технику Apple можно будет выкидывать. Перестанут работать Заметки, Фото, Облако и так далее. По сути вся экосистема станет недоступна, как и Apple music.
Пока работает unsplash, pexels и pixabay даже открывать не буду!
Шутка, конечно, но unsplash реально лучше.
А если все они работают через впн – да и бога ради, пусть вот так «уходят», оставляя дверь открытой за собой.
Вот как оплатить нерусский софт, аналогов которому, представьте, нет от слова совсем: ну, потому что не ждал никто такой подливы и нафига тягаться с лидерами, ушедшими на десяток лет вперёд, если можно 1с-битрикс внедрять, который (за исключением nginx) работает во «вражеском» окружении и на «ура» идёт и ничего изобретать не нужно, так вот как платить без комиссии 45%, когда покупая $100, надо оплатить $145? Да ещё и результат зачастую неизвестен.
Фух, извините все, вспыхнул что-то.
Хрен с ним, с pexels, одним словом, с впн сдюжим, не впервой (-:
порвались, жаль
Как работают санкции…
1. Netflix: -70%
2. Paypal: -60%
3. Facebook: -48%
4. NVIDIA: -44%
5. Тesla: -43%
6. Биткоин: -38%
7. Аmazon: -36%
8. Apple: -25%
9. Microsoft: -23
10. Google: -24%
Сырая нефть: +71%
Рубль +22%
Там до санкций и спец операции уже тренд завертелся, а все что сейчас запад вытворяет это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую и развязать войнушку на которой они компенсируют свои убытки.
Свято место пусто не бывает. Придут другие...
Кто это и зачем мне знать об этом?
Они ничего не добиваются. Просто отключают от своих сервисов нерукопожатную территорию и все