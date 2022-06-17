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Разработчик мобильных игр Plarium закроет бизнес в России и вывезет часть сотрудников из страны — «Ъ» Статьи редакции

В марте он убрал все свои игры из магазинов приложений в России и Беларуси.

  • Об этом «Комменсанту» рассказали два источника на рынке игровой индустрии. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Плариум-Юг» подало заявление о ликвидации юрлица 14 июня.
  • Также источник издания подтвердил ликвидацию офиса разработчика и издателя мобильных игр Game Insight. 15 июня издание App2Top сообщило, что компания уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников.
  • По итогам 2021 года выручка «Плариум-Юг» составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 84,6 млн рублей, на конец года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников. Всего у компании кроме российской есть ещё семь студий в Украине, Израиле и США, в которых в сумме работает 1,8 тысяч человек.
  • Plarium выпускает мобильные игры, среди которых Raid: Shadow Legends, Terminator Genisys: Future War и Hustle Castle. В марте компания убрала все свои игры из магазинов мобильных приложений в России и Беларуси.
  • Источник «Ъ», знакомый с ситуацией в Game Insight, полагает, что наиболее ценных сотрудников владельцы компании попытаются перевезти в Литву, чтобы они продолжили работу над проектами, остальных уволят. По такому же пути может пойти и Plarium, считает другой источник издания.
Raid: Shadow Legends

#новость #plarium

1247 просмотров
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25 комментариев
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А как же ипотека льготная, отсрочка от мобилизации, продукты по блату, автомобиль вне очереди?

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Юрий Б.

что, что? продукты?

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sdf

Есть куда пробивать дно, можно еще год сво делать

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Лимита

Уничтожение экономики России продолжается...

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Mykyta Hnezdilov

У вас в первом слове приставка "само-" отвалилась.

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Genio Genio

Исчезновением игр для деградации ? :)

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Игорь Ромин

Исчезновение технологий для деградации, исчезновение капитала для деградации, исчезновение еды для деградации, исчезновение международных переводов для деградации

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Vladislav S

Исчезновение кока-колы для деградации. Теперь только квас.

Кто не выпил руске квас - Сразу родину продаст

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Лимита

А по вашему мнению экономика это только производство чтоль? Какой техникум заканчивали?

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Ivan Cato

Я вижу вам минусы наставили. Проясню.

На самом деле все игры от компании Плариум, это по сути казино. Только под видом игр. И это даже хуже чем казино, так как в казино есть возможность выиграть, а тут нет.

Сам в это дерьмо не играл, но с проблемой ознакомлен.

Кому интересно видео в прикрепе.

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Пришелец

Самый крупный рекламодатель русского сектора Youtube)

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Alexey

Какого сектора?

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Allestor Klei

газа

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Alexey
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Юрий Коршев

И как теперь блогеров в рейдах находить? 😟

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Александр У

Теперь блогеров на заводе найти можно будет)))
Шутка на любителя, кому то смешной покажется, а вот ситуация точно удручающая.

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Speedwagon MMXXII

Теперь никак

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iMHO Tech

Теперь придется самим свою жизнь устраивать, без западных-заднеприводных-прогрессивных ценностей

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Страшный рубин

Вам, товарищ майор, все одно, ценности в чужом кармане да чужие жопы в интерес.
Легко говорить, когда не ваша родня работает разрабом в уходящих игрулях, подрабатывает в уходящем старбаксе, и не держится зубами за работу на единственной на этом участке трассы заправке, у которой теперь тоже перетурбации и увольнения.

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Vladislav S

Те сотрудники, которых не возьмут:

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Genio Genio

Как хорошо, спасибо вам!

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Speedwagon MMXXII

Мдя

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Слегка Придурковатый

А этот, как его, дерзкий хуй из Иксолы - уже тоже закрыл офисы в Перми?

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роман долгополов

А вас я считал своим долгом -предупредить

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Валентин

Такие конечно они все лицемеры, просто тошнит

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