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Разработчик мобильных игр Plarium закроет бизнес в России и вывезет часть сотрудников из страны — «Ъ» Статьи редакции
В марте он убрал все свои игры из магазинов приложений в России и Беларуси.
- Об этом «Комменсанту» рассказали два источника на рынке игровой индустрии. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Плариум-Юг» подало заявление о ликвидации юрлица 14 июня.
- Также источник издания подтвердил ликвидацию офиса разработчика и издателя мобильных игр Game Insight. 15 июня издание App2Top сообщило, что компания уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников.
- По итогам 2021 года выручка «Плариум-Юг» составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 84,6 млн рублей, на конец года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников. Всего у компании кроме российской есть ещё семь студий в Украине, Израиле и США, в которых в сумме работает 1,8 тысяч человек.
- Plarium выпускает мобильные игры, среди которых Raid: Shadow Legends, Terminator Genisys: Future War и Hustle Castle. В марте компания убрала все свои игры из магазинов мобильных приложений в России и Беларуси.
- Источник «Ъ», знакомый с ситуацией в Game Insight, полагает, что наиболее ценных сотрудников владельцы компании попытаются перевезти в Литву, чтобы они продолжили работу над проектами, остальных уволят. По такому же пути может пойти и Plarium, считает другой источник издания.
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А как же ипотека льготная, отсрочка от мобилизации, продукты по блату, автомобиль вне очереди?
что, что? продукты?
Есть куда пробивать дно, можно еще год сво делать
Уничтожение экономики России продолжается...
У вас в первом слове приставка "само-" отвалилась.
Исчезновением игр для деградации ? :)
Исчезновение технологий для деградации, исчезновение капитала для деградации, исчезновение еды для деградации, исчезновение международных переводов для деградации
Исчезновение кока-колы для деградации. Теперь только квас.
Кто не выпил руске квас - Сразу родину продаст
А по вашему мнению экономика это только производство чтоль? Какой техникум заканчивали?
Я вижу вам минусы наставили. Проясню.
На самом деле все игры от компании Плариум, это по сути казино. Только под видом игр. И это даже хуже чем казино, так как в казино есть возможность выиграть, а тут нет.
Сам в это дерьмо не играл, но с проблемой ознакомлен.
Кому интересно видео в прикрепе.
Самый крупный рекламодатель русского сектора Youtube)
Какого сектора?
газа
И как теперь блогеров в рейдах находить? 😟
Теперь блогеров на заводе найти можно будет)))
Шутка на любителя, кому то смешной покажется, а вот ситуация точно удручающая.
Теперь никак
Теперь придется самим свою жизнь устраивать, без западных-заднеприводных-прогрессивных ценностей
Вам, товарищ майор, все одно, ценности в чужом кармане да чужие жопы в интерес.
Легко говорить, когда не ваша родня работает разрабом в уходящих игрулях, подрабатывает в уходящем старбаксе, и не держится зубами за работу на единственной на этом участке трассы заправке, у которой теперь тоже перетурбации и увольнения.
Те сотрудники, которых не возьмут:
Как хорошо, спасибо вам!
Мдя
А этот, как его, дерзкий хуй из Иксолы - уже тоже закрыл офисы в Перми?
А вас я считал своим долгом -предупредить
Такие конечно они все лицемеры, просто тошнит