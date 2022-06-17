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Значимый якорь

Telegram опубликовал в App Store стоимость платной подписки — 449 рублей в месяц Статьи редакции

Мессенджер обещал официально представить Telegram Premium в июне.

  • Цена появилась в App Store, но самих новых функций для подписки в приложении ещё нет. На это обратил внимание «Код Дурова».
  • Основатель компании Павел Дуров обещал официально представить подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами» в июне 2022 года.
  • По данным «Кода Дурова», Telegram Info и Rozetked, среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, автоматическая расшифровка голосовых сообщений, более быстрая загрузка файлов и другое. Сама подписка может стоить $4,99 в месяц, писали они.

#новость #telegram

1113 просмотров
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18 комментариев
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fegdz

В данный момент я считаю что нет смысла платить за подписку которая не предлагает ничего интересного в замен. Разве что если только для поддержки телеграм

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Дима А

И правда, взамен нет ничего, за что хотелось бы заплатить. Но надеюсь, они не отберут бесплатные функции, вернув которые можно только по подписке

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fegdz

Я надеюсь они создадут такой функционал за который реально захочется платить и платить всегда.

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Алексей Трухин

Это возможно только если они сначала кастрируют текущий функционал. Как Ютуб, например, когда убрал фоновое проигрывание.

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Граф Монтекристо

Остаёмся на вайбере

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СвяТой_ТапоК

Ничего более ужасного не использовал. Только из за работы приходится пользоваться этим гавном.

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Ilia

Идея для нового стартапа - VC Messenger со своим блэкджеком и шл..хами. Бесплатный, разумеется, мы же альтруисты

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Джахор Дырдырдаев

Со временем начнут резать базовый функционал? 🤔

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Стабильный теркин30см

Ну, понеслась, Паша! Победит подписка (кроме лимитов) функционал ваших же ботов и натива или нет? (-:

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СвяТой_ТапоК

Это провал.

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Kirill Volkov

Придется брать ради других реакций на сообщения

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Suntori

В долларах получается дешевле. Странное решение.

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Рикардо Иванов

Классный мув Дурова - обрезать функционал, чтобы в дальнейшем можно было продавать его подороже. И этот человек ещё катит бочку на Apple...Ждёмс рейтинг аккаунтов и возможность дарить платные подарки

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Иван Куричев

Где обрезка? Наоборот для премиум лимиты выше будут

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Рикардо Иванов

Расширение лимитов по большому счету можно приравнять к уменьшению их для остальных.

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J P Morgan Chase

Дорого и (точка) не нужно .

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Женя Жуланова

Доллар по 57, ощущается как по 90...

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Денис Петров

Контент бы может на какие телеграм каналы грузили...мож за него был бы смысл платить.

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