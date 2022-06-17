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Telegram опубликовал в App Store стоимость платной подписки — 449 рублей в месяц Статьи редакции
Мессенджер обещал официально представить Telegram Premium в июне.
- Цена появилась в App Store, но самих новых функций для подписки в приложении ещё нет. На это обратил внимание «Код Дурова».
- Основатель компании Павел Дуров обещал официально представить подписку Telegram Premium с «дополнительными функциями, скоростью и ресурсами» в июне 2022 года.
- По данным «Кода Дурова», Telegram Info и Rozetked, среди возможных функций — загрузка файлов до 4 ГБ вместо 2 ГБ, автоматическая расшифровка голосовых сообщений, более быстрая загрузка файлов и другое. Сама подписка может стоить $4,99 в месяц, писали они.
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В данный момент я считаю что нет смысла платить за подписку которая не предлагает ничего интересного в замен. Разве что если только для поддержки телеграм
И правда, взамен нет ничего, за что хотелось бы заплатить. Но надеюсь, они не отберут бесплатные функции, вернув которые можно только по подписке
Я надеюсь они создадут такой функционал за который реально захочется платить и платить всегда.
Это возможно только если они сначала кастрируют текущий функционал. Как Ютуб, например, когда убрал фоновое проигрывание.
Остаёмся на вайбере
Ничего более ужасного не использовал. Только из за работы приходится пользоваться этим гавном.
Идея для нового стартапа - VC Messenger со своим блэкджеком и шл..хами. Бесплатный, разумеется, мы же альтруисты
Со временем начнут резать базовый функционал? 🤔
Ну, понеслась, Паша! Победит подписка (кроме лимитов) функционал ваших же ботов и натива или нет? (-:
Это провал.
Придется брать ради других реакций на сообщения
В долларах получается дешевле. Странное решение.
Классный мув Дурова - обрезать функционал, чтобы в дальнейшем можно было продавать его подороже. И этот человек ещё катит бочку на Apple...Ждёмс рейтинг аккаунтов и возможность дарить платные подарки
Где обрезка? Наоборот для премиум лимиты выше будут
Расширение лимитов по большому счету можно приравнять к уменьшению их для остальных.
Дорого и (точка) не нужно .
Доллар по 57, ощущается как по 90...
Контент бы может на какие телеграм каналы грузили...мож за него был бы смысл платить.