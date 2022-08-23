Helix открыла в Санкт-Петербурге «Лабоматы» — сеть пунктов для бесконтактной сдачи анализов Статьи редакции
Нужно будет взять контейнеры в устройстве, поместить в них образцы для анализов и сдать обратно.
- Сеть лабораторий Helix запустила сервис HelixExpress для сдачи анализов без участия административного персонала, сообщила компания.
- Он позволяет заказать и оплатить анализы в приложении. После этого по QR-коду нужно получить контейнеры в специальном устройстве — «Лабомате». Сдать образцы для анализов можно самостоятельно или в процедурном кабинете, если в этом есть необходимость.
- Затем пакет с контейнерами нужно поместить в «Лабомат», где есть специальный термоконтейнер для хранения образцов. Каждые два часа анализы будут забирать курьеры и отвозить в лабораторный центр — это поможет сократить срок получения результатов.
- Также, по собственным данным Helix, сданные таким образом анализы обойдутся на 30% дешевле. Сколько именно будут стоить анализы, в компании на момент написания заметки не уточнили. В Helix, например, общий анализ крови стоит 300 рублей, комплексный анализ — 1190 рублей. Сбор крови оплачивается отдельно — по 190 рублей.
- Устанавливать «Лабоматы» будут в аэропортах, торговых центрах, аптеках, банках и других коммерческих объектах. Сервис уже работает в Санкт-Петербурге, где установили 30 устройств. До конца 2023 года Helix установит ещё 320 «Лабоматов» в Москве и Санкт-Петербурге, а к июлю 2024-го — 480 устройств в городах-миллионниках. Затем проект расширят и на другие города.
- Инвестиции в пилотный запуск — 80 млн рублей, в ближайшие три года компания планирует вложить в проект 5 млрд рублей.
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Вы признаны отличным донором, оставайтесь на месте, команда уже выехала.
Кстати, можно кредит давать на месте таким отличным донорам, банкам на заметку.
То, что не смог сделать Theranos, делает Helix в России. Зачётно.
Что же не смог сделать Теранос, доставлять контейнеры с анализами из автоматов?
Неординарное решение проблемы ужасного клиентского сервиса - не учить, не контроллировать, не мотивировать, а просто избавиться от лишних хамоватых кожаных мешков. Так будет с каждым, кто хамит клиентам.
через нексолько поколений обязательно будет
Для какого именно типа биоматериала они предназначаются? Если моча/кал, то сдача данных типов биоматериала сейчас происходят контактным путём, что ли?
Говноматы, лол
Скоро конкуренты подтянутся
Главное не перепутать 😂
Delivery Кал звучнее. И смысл лучше передаёт.
Напоминает миссию в Postal, где чуваку надо было помочиться в аппарат)
Какие анализы принимаются автоматом? Я так понимаю только кал/моча. Если сдаёшь кровь, то наверное там же в процедурном можно и на анализ отдать, нет никакого смысла до автомата его тащить.
Конечно нет. Вся прелесть не только в автомате, а в инфраструктуре которая вокруг него построена. До яндекс.такси тоже можно было позвонить и заказать такси, но все почему-то предпочитают пользоваться им. Тут так же, убрали людей из процесса, что сделало его более приятным в использовании.
Евгения, как можно «сдать анализ»? Вы, наверное, хотели сказать «сдать кровь/мочу/кал на анализ»?
Про разговорную лексику ничего не слышал?
Сообщение удалено
Круто. Вообще Хеликс технологически развиваются хорошо.
У них есть и оборудование собственного производства, в частности для маркировки пробирок. А теперь даже автоматы для приема анализов.
Респект
Дешевле только за счет отсутствия чистого помещения для забора. Я не думаю, что эти автоматы станут популярны - даже не каждый биохакер готов самостоятельно брать анализы, а уж обычные люди и подавно, тем более в аэропортах... Как они себе это представляют? Сидит такой чувак в зале ожидания и качает у себя кровь в пробирку?
И еще появляется доп. задача обучить массу обычных людей технике забора, не у всех это будет получаться с первого раза и т.д. Даже элементарно мазок на ковид надо делать правильно, а не как попало. Придется какие-то курсы проводить в кабинетах...
Лет через 50 мы все будем пользоваться такими автоматами, но они опередили время и страну не ту выбрали для развития.клиент может собрать дома сам по инструкции - или по обращении в процедурный кабинет
Вот еще непонятный момент. Если ты уже в процедурном, нафига потом везти анализы в лабомат, если их могут забрать из процедурного. Короче много вопросов к этой штуке.
Справедливости ради, большинство тоже не понимало зачем нужен телефон без кнопок, когда анонсировали айфон 1.
Это мочу кал сдавать
Как интроверт, поддерживаю.
2024*-го.
Долгосрочное планирование просто)
Идея хорошая, но по факту получается, что анализы теряются и информации об этом нигде нет. Узнать об этом можно спустя сутки общения с тех.поддержкой по телефону и почте, и то если добиваться ответа всеми способами.
Надо им было в Макдональдсе открыть. Пардон, во "Вкусно и Точка". Зашел, справил нужду, заодно и анализы сдал ).
Прям высокие технологии!
(Сарказм)
Срать в чемодан кажется уже не такой уж и безумной затеей.
а как же очередь отстоять,потом очередь на оплату ...(
проснись, уже лет 10 такого нет
Зашёл в комменты за мемасами обосцанного забора со срущим чуваком рядом с хеломатом для сдачи анализов - а тут пусто и скучно..
Бредятина. А как же сдавать анализ крови? Его сдают чаще всех.
Алло яндекс, мне бы тут курьера вызвать? Диктуйте адрес...Что будете перевозить? Да у меня тут контейнер дерьма....