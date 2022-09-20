«Яндекс» улучшил поиск — теперь результаты по запросам от программистов более релевантные Статьи редакции
Поисковая выдача для разработчиков и ML-специалистов стала более качественной, а навигация по запросам — удобной, говорят в компании.
- «Яндекс» улучшил поиск с помощью нейросети CS YATI — это новая модель, обученная на документах для ИТ-специалистов и оценках экспертов по программированию, сообщила компания.
- Теперь поисковая выдача для разработчиков и ML-специалистов стала более качественной, а навигация по запросам — удобной.
- CS YATI учитывает в полтора раза больше информации со страницы, чем её предыдущая версия — YATI, которую «Яндекс» представил в 2020 году.
- Чтобы лучше оценивать качество и релевантность документа запросу, нейросеть проанализировала множество поисковых запросов и сайтов, связанных с программированием. Также она может «предсказывать» клики программистов, чтобы выдать наиболее релевантный ответ.
- Также «Яндекс» доработал виджеты с сайта с ответами на вопросы о программировании Stack Overflow. Теперь дополнительную информацию можно увидеть без перехода на сайт — вопрос, лучший ответ на него и комментарии, которые могут пригодиться программисту. Кроме того, улучшилось и отображение сниппетов для GitHub и NPM.
- CS YATI обучалась в основном на англоязычных источниках, так как обычно программисты ищут информацию в них, пояснили в компании.
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Я уж подумал, что кроме результатов с stackoverflow ничего в выдаче не будет по таким запросам 😉
Хорошо что они хотябы работают над этим... Но google все равно удобнее/шустрее и выдаёт более релевантые результаты. И да, на английском языке %)
Так и представлю этот улучшенный поиск на фоне того, как там в последнее время магически задвигаются некоторые ссылки)))
- Алиса, как уехать из России программисту?
- Нашла результаты по вашему запросу "Как остаться в России и полюбить своего президента?"
за Алисой просто подслушивает товарищ майор,она не может искать что то другое)
Алиса тоже майор!
Нужен просто вводный вопрос: "Вы чо программист?" — теперь ваши запросы более релевантные 🧘
мне кажется или это немного дискриминация
Ну все, теперь код сам напишется)
"от программистов"
Из статьи не понятно, как Яндекс определяет, кто программист?
По сим карте, это ж известно всем, Мишустин поделился технологией.
По вебке отслеживает кто чем занят, очевидно же
Вовсе не очевидно. "Запросы по программированию" и "запросы от программистов" это разные вещи
Да я же шучу...
Гипотетически по запросам можно определить профессию.. вопрос, нафига
сам с собой диалоги опять ведёшь и упражняешься в остроумии? xD
Ну запросы от программистов могут включать более широкий набор смежных областей. Условно научные статьи по ML это не программирование. Формулировка, конечно, не очень, но более-менее понятно, что имели ввиду
По скорости печати запроса.
Круто! Осталось сделать то же самое на Маркете! Там с поиском все туго.
Интересно, а SPA они научились индексировать в 2k22?
Да
Яндекс предатели ! Вывозят разработчиков из страны !
в последнее время много новостей про Яндекс,работают ребятаD
а почему бы не сделать несколько таких сеток под разные области и не дать возможность пользователю самому выбирать нужную сетку при запросе?
Выглядит неплохо, что-то реально полезное