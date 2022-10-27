Сервисы
Полина Лааксо

Бот для донатов в Telegram разрешил публиковать фото с платным доступом Статьи редакции

Такие посты скрывает «сверкающая» анимация.

  • Внимание на новую функцию Telegram-бота @donate обратила редакция канала Ильи Варламова Varlamov News. В качестве примера блогер опубликовал фотографию своего костюма на празднование Хэллоуина — чтобы увидеть его, нужно заплатить €1. Можно ли спрятать за пейволл не только изображения, но также видеозаписи и текст, неизвестно.
  • Среди доступных методов оплаты пока только банковская карта. Данные при желании можно сохранить для последующих покупок. Подробнее рассказать о том, как пользоваться функцией, обещал инсайдер Telegram Георгий Лобушкин.
  • Благодаря такому способу монетизации обрёл популярность сервис подписки на контент OnlyFans, напомнил автор «Русского маркетинга» Семён Ефимов. И отметил, что так Telegram заходит на территорию и других подобных приложений — в том числе Boosty, российского аналога американского Patreon.
  • Бот @donate появился в 2021 году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram. Из-за того, что у бота в названии нет слова «бот» и есть галочка, пользователи ошибочно полагали, что это сервис самого Telegram, но официально он не имеет отношения к команде разработки мессенджера.
Сервисы
Ануш Алексанян
Боты для донатов и покупки подписки в Telegram не принадлежат мессенджеру: они связаны с предпринимателем из Казани Статьи редакции

Главное из материала «Медиазоны».

Дмитрий Еремеев

#telegram #новость

1071 просмотров
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33 комментария
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 nonsense

Онли фанс переехал в тг)

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Razor

это просмотров поста или столько купили просмосмотр?

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Бублик

Просмотров скорее всего. Нет у Ильи столько богатых подписчиков.

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nonsense

иконка просмотра. сомневаюсь что будет отображаться кто сколько купил, ибо смысл.

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INDEX

Теперь в Телеге создателям NSFW ещё легче рубить капусту

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Razor

как это вообще монетизируют, ведь интернет полно бесплатного?

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INDEX

Ну вот находятся любители эксклюзивного, готовые донатить за такое)

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Советник Альянса

Давно есть платные боты 🤷

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Павел Иванов

Поищите в открытом доступе нормальный качественный прон с шоколадными фитоняшками, много ли найдёте?

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Павел Иванов

Хороший качественный прон обычно платный

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Бублик

И легко гуглится бесплатный фулл)

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INDEX

Главное, чтоб не детский) (осуждаем всей компанией)

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Михаил Емельченков

Всей компанией, которой смотрите? :)

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Павел Иванов

Согласен всецело

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Павел Иванов

А с трансами норм?

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INDEX

Видели новый закон сегодняшний?) Низя на такие темы говорить больше!

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Советник Альянса

Про онлифанс не слышали 😑

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Ненавижу Лицемеров

я походу тупой, а накидайте вариантов где это может быть полезным бизнесу, кроме продажи стоковых изображений. и/или фотографий высокого разрешения.

PS КРОМЕ ПОРНУХИ
PS2 ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

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Gollut

Бизнесу нет, а своего рода бизнес-леди - да

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Влад Борщ

Адреса с закладками?)

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Mikhail

Интересно в каких странах тоже работают по закладкам кроме СНГ, потому что например в Израиле тебе просто к дому подвозят, хоть это и нелегально, куча каналов с предложениями

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Советник Альянса

Любой закрытый контент, начиная от тех же сисек, заканчивая бэкстейджеми или доп. контентом.

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Ненавижу Лицемеров

ну можно продавать новостной контент с места событий. Это пока все что я придумал.

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Советник Альянса

Косплэй, Фото с мероприятий, Рисунки, Туториалы и тд. и тд. + Early access.

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Андрей Рядькин

Сиськи

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Артем Акулов

Кайф!

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Aleksey Bobkov

дуров принялся буститься на порнухе опять

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Бедуин

Ни че не понял, но кажется интересная такая монетизация. Заплатить за неизвестную картинку-КАЕФ

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Бублик

Какая там политика у эпл на этот счет? Забирают свои 30%?

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Павел Иванов

Классненько, задоначу!

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Иван Куричев

Надеюсь в ТГ не только порно будут продавать

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Вадим Д.

Ох уж эти татарские предприниматели, ай да батыры от коммерции 😉

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Duck
инсайдер Telegram Георгий Лобушкин

Интересно, у него на визитке так и написано?

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