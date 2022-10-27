Бот для донатов в Telegram разрешил публиковать фото с платным доступом Статьи редакции
Такие посты скрывает «сверкающая» анимация.
- Внимание на новую функцию Telegram-бота @donate обратила редакция канала Ильи Варламова Varlamov News. В качестве примера блогер опубликовал фотографию своего костюма на празднование Хэллоуина — чтобы увидеть его, нужно заплатить €1. Можно ли спрятать за пейволл не только изображения, но также видеозаписи и текст, неизвестно.
- Среди доступных методов оплаты пока только банковская карта. Данные при желании можно сохранить для последующих покупок. Подробнее рассказать о том, как пользоваться функцией, обещал инсайдер Telegram Георгий Лобушкин.
- Благодаря такому способу монетизации обрёл популярность сервис подписки на контент OnlyFans, напомнил автор «Русского маркетинга» Семён Ефимов. И отметил, что так Telegram заходит на территорию и других подобных приложений — в том числе Boosty, российского аналога американского Patreon.
- Бот @donate появился в 2021 году и с тех пор позволяет собирать пожертвования с читателей в Telegram. Из-за того, что у бота в названии нет слова «бот» и есть галочка, пользователи ошибочно полагали, что это сервис самого Telegram, но официально он не имеет отношения к команде разработки мессенджера.
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Онли фанс переехал в тг)
это просмотров поста или столько купили просмосмотр?
Просмотров скорее всего. Нет у Ильи столько богатых подписчиков.
иконка просмотра. сомневаюсь что будет отображаться кто сколько купил, ибо смысл.
Теперь в Телеге создателям NSFW ещё легче рубить капусту
как это вообще монетизируют, ведь интернет полно бесплатного?
Ну вот находятся любители эксклюзивного, готовые донатить за такое)
Давно есть платные боты 🤷
Поищите в открытом доступе нормальный качественный прон с шоколадными фитоняшками, много ли найдёте?
Хороший качественный прон обычно платный
И легко гуглится бесплатный фулл)
Главное, чтоб не детский) (осуждаем всей компанией)
Всей компанией, которой смотрите? :)
Согласен всецело
А с трансами норм?
Видели новый закон сегодняшний?) Низя на такие темы говорить больше!
Про онлифанс не слышали 😑
я походу тупой, а накидайте вариантов где это может быть полезным бизнесу, кроме продажи стоковых изображений. и/или фотографий высокого разрешения.
PS КРОМЕ ПОРНУХИ
PS2 ЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Бизнесу нет, а своего рода бизнес-леди - да
Адреса с закладками?)
Интересно в каких странах тоже работают по закладкам кроме СНГ, потому что например в Израиле тебе просто к дому подвозят, хоть это и нелегально, куча каналов с предложениями
Любой закрытый контент, начиная от тех же сисек, заканчивая бэкстейджеми или доп. контентом.
ну можно продавать новостной контент с места событий. Это пока все что я придумал.
Косплэй, Фото с мероприятий, Рисунки, Туториалы и тд. и тд. + Early access.
Сиськи
Кайф!
дуров принялся буститься на порнухе опять
Ни че не понял, но кажется интересная такая монетизация. Заплатить за неизвестную картинку-КАЕФ
Какая там политика у эпл на этот счет? Забирают свои 30%?
Классненько, задоначу!
Надеюсь в ТГ не только порно будут продавать
Ох уж эти татарские предприниматели, ай да батыры от коммерции 😉
Интересно, у него на визитке так и написано?