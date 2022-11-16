Notion представил ИИ-помощника, который может генерировать посты на заданную тему с помощью нейросети Статьи редакции
Создать сообщение в блог, придумать плюсы и минусы или написать список книг для чтения.
- Пока функция недоступна для всех, её только тестируют — но можно записаться в список ожидания. Журналисты The Verge смогли опробовать помощника: попросили сгенерировать список плюсов и минусов бега, текст про «умные» часы и причины читать их издание.
- Сервис работает так: в списке нужно выбрать нужный шаблон, например, сообщение в блоге, список плюсов и минусов, список дел и другие. После этого нужно написать, о чём конкретно должен быть текст и нажать кнопку «сгенерировать». Если текст нравится, его можно сохранить, если нет — попробовать снова. Также можно попросить ИИ-помощника заняться мозговым штурмом: придумать идеи на определённую тему.
- Notion AI генерирует тексты на основе данных из интернета. Компания сотрудничает с поставщиками ИИ-решений, но не раскрывает, с кем именно. Пока функция бесплатная, но может стать платной в будущем, не исключает Notion.
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К чему приведёт ИИ в сфере копирайтинга? К бездушным текстам или текста наоборот станут по делу и без воды? :)
Ничто не может заменить человека, ИИ не чувствует потому что. Человек делает какой-то результат анализировав в 1000 раз больше чем ИИ
Пока ещё закрытое тестирование и фиг знает, что он будет уметь в конечном итоге!
Если владеете английским, то вот это один из топовых ИИ генераторов доступных для широкой публики. Меня впечатлило)
https://app.neuro-flash.com/
Аминь
Копирайтеры и графоманы пойдут отдыхать)
Очевидно, что ИИ сможет генерить тексты без ссылки на телеграмм канал в конце
Интересная статья, очень понравилась, узнал для себя много нового. <- вот вам комментарий от ИИ
Думаю, что самое страшное: это тысячи ИИ пишут посты про политическую ситуацию и манипулируют сознанием общества приводя цифры и факты того мнения, которое кому- то выгодно...
Тсс. Щас же майор твою идею возьмёт и завтра проснешся с такими новостями на яндексах
Блин, как же круто, только сегодня рассылка была, оценить ещё не успел, но notion — максимально крут!
Вангую появление в скором времени сервиса, который будет позиционировать себя как первый сервис, где нет никаких этих ваших сраных нейронных сетей и прочих т.н. искусственных интеллектов.
Работать будет так: ты заказываешь текст, и в любой момент можешь наблюдать через видеокамеры, как его пишет индус. В итоге ожидаемо получается полная нечитабельная хуйня, но зато 100% написанная челвеком.
P.S. Чуть не забыл - это стартап. Ищу инвесторов.
этих помощников уже))
Кстати интересно, зачем авторы публикуют здесь такие статьи? Пускай сразу сливают в датасет, за ИИ генераторами текстов ведь будущее, так пускай они это и читают.
Шитпостинг нам не нужен. Лучше бы что-нибудь полезное делали, выравнивание например как в ворде.
Машенька, вызовите ко мне копирайтера
Заходит в кабинет…
Ты уволен. му-ха-ха