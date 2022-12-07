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Сервисы
Маша Цепелева

«2ГИС» добавил в приложение фильтр с популярными у друзей местами и подписку для бизнеса с анализом big data Статьи редакции

А ещё представил прототип иммерсивных карт с детализацией зданий.

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Обновление приложения

  • В «2ГИС» пользователи могут увидеть, в каких заведениях общепита бывают их друзья, объявила компания. Через быстрый фильтр можно посмотреть оценки, отзывы и фотографии друзей в сервисе. Сейчас список формируется на основе «ВКонтакте» и списка контактов.
  • Появились и другие инструменты поиска. Например, можно ввести «халяль», «узбекская кухня», «хачапури», «устрицы», «фо бо» и увидеть на карте, где подают эти блюда. После можно добавить дополнительные параметры, например, «детский уголок» или «можно с животными».
  • Заведения могут через личный кабинет добавить в «2ГИС» свои меню с фотографиями и ценами. По собственным данным сервиса, 60% поиска общепита заканчивается выбором таких точек. Фотографии меню теперь могут публиковать и посетители, они появятся в сервисе после модерации.
  • Фотографии заведений теперь можно увидеть сразу в результатах поиска.
  • На главном экране появились подборки от критиков и экспертов рынка. Например, об аутентичных точках корейской кухни в Москве или полусекретных столовых Санкт-Петербурга.
  • Поиск с фильтром «Были друзья» и новый дизайн карточек мест общепита доступны в приложении «2ГИС» для Android. В приложении на iOS и сайте 2gis.ru появилась информация о меню с фото и ценами и дополнительные фильтры.

Прототипы иммерсивных карт

  • «2ГИС» показал первые прототипы иммерсивных карт. Более реалистичные объекты будут появляться на карте, начиная с 2023 года, рассказал руководитель технологического направления сервиса Дмитрий Демченко.
Детали фасада Петровского путевого дворца в Москве, «2ГИС»
Планы этажей и планировки помещений, «2ГИС»

«2ГИС Про» для бизнеса

  • «2ГИС Про» позволяет визуализировать на карте большие данные. Например, можно создать отчёт о районах, где чаще всего ищут общепит, но предложений немного.
  • Через сервис можно оценить инфраструктуру места для открытия точки, уровень конкуренции и другое.
  • Продукт использует обезличенные данные «2ГИС» о том, где и какие услуги ищут более 60 млн пользователей сервиса, какие организации работают на территории, как много людей здесь живут или работают, какова плотность и этажность застройки.
  • «2ГИС Про» доступен с 7 декабря по подписке. Цена рассчитывается индивидуально от запроса клиента. Есть бесплатный демо-доступ на три дня.
  • В 2019 году компания запустила сервис «2ГИС Аналитика» с отчётами о спросе на товары и услуги в городах на основе больших данных. В компании добавили, что сервисы отличаются. Через «Аналитику» можно заказать отчёт под запрос, а через «2ГИС Про» — самостоятельно визуализировать геоданные.

#новость #2гис

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40 комментариев
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 Вадим Д.

Можно было бы посмотреть, где прямо сейчас некоторые "друзья" и не идти туда — вот это бомба!
А вообще классно, рад развитию сервиса!

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Андрей

Люблю 2ГИС, особенно за построение маршрута с общественным транспортом почти в каждом городе РФ. Гугл и Яндекс не всегда с этим справляются, особенно офлайн. В другой стране, гуляя со скачанным maps.me реально хотелось открыть 2ГИС и увидеть уже нормально построенные маршруты с автобусами, троллейбусами, а не просто путь точка А-точка Б.

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Олег Макаров

Я прифигел, когда шёл пешком и 2гис мне такой: поверните направо, зайдите в калитку. А там вроде частный двор, закрытый. Но нет. Тропинка насквозь и такая же калитка с другой стороны территории. Они в этом лучше всех, на мой взгляд

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Антон Штадлер

Фаундер же говорил, что в отличии от Яндекса и Гугла, их сотрудники проверяют вручную большинство точек. Таким образом создаётся точность

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Jami Johnson

никак не могу привыкнуть что за нами следят)

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Логический калькулятор

Написано же в новости, что это только на Android.

Не переживай.

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Случайные фотографии

72% компании принадлежат «Сберу» с 2020 года.

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Олег Макаров

О. Спасибо, не знал

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Чмоня

И?

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Александр Саввин

Где те, кто говорил, что Сбер убьёт сервис? Когда похороны?

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fffggg gggfff

потерять приложение на ios из-за сбера вам мало?

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Александр Саввин

В этом Сбер виноват?

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Qwe Qwe

Виноват Сысоев, потому что продался!

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Oleg Shirochenkov

Ну не инопланетяне же. Государственный банк годами делал вид, что он как бы не государственный, собирал непрофильные активы в свою корзину и пылесосил кадровый рынок, а потом попал под международные санкции. Прежде у них было много моментов, когда можно было этого избежать.
Теперь изображать жертву, показывая пальцем на Apple или США не очень справедливо.
А знаете, кто пока не попал под санкции? Яндекс. Они тоже делают вид, что не имеют отношения к государству. Мне продолжать?

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Коварный Кактус

О-о-о “big data”, сколько я этого уже не слышал) По-моему последний раз это было в тренде во времена хайпа биткоина…

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Уинстон Смит

это было, есть и будет всегда. Не было никакого тренда.

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Andrei Chirkov

На iOs приложения нет, не показывает время приезда транспорта.
Из-за транспорта перешел на яндекс

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Егор Орлов

Лучше всего перейти на Андроид и свой автомобиль 🙂

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Qwe Qwe

он просто в тренде шаринга :)

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Oleg Shirochenkov

2022 в РФ — плохой год для покупки автомобиля.

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Дмитрий Филиппов

Компании на все готовы, лишь бы завлечь пользователей в свои "экосистемы", так 2GIS например, давно отказался от регистрации по email, только через соц. сети, через которые можно слить вашу инфу. Кто владеет информацией, то понимает как на вас можно повлиять чтобы вы - потратили бабосик у них, залезли в кабалу. Да вы такие, ой это же удобно! Блин, ну привет цифровой раб.

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Qwe Qwe

Всё так, но с такой паранойей (я не говорю, что всё это неправда), лучше сразу отключиться от интернета, выкинуть всю электронику и уехать жить в глухую тайгу к староверам.

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Oleg Shirochenkov

Не все компании такие. В РФ империализм приветствуется.

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Инженер-душнила
так 2GIS например, давно отказался от регистрации по email, только через соц. сети

в приложении не так?

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Дариана

Но скачать то на ios нельзя…

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Qwe Qwe

раньше надо было качать :)

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Oleg Shirochenkov

Нифига, у меня сломалось, как ещё у многих. Пришлось удалять, уже не поставить обратно. Все рекомендации по возвращению с помощью приложений от третьих лиц — бред и неработающий вариант.

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Предстоящий Паша

Интересно было бы почитать исследование, на основе которого они пришли к выводу, что я, как пользователь 2ГИС, хотел бы делиться с «друзьями» 2010 года из ВКонтакте в какие места я хожу, какими услугами пользуюсь и тд.

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Олег Макаров

Никогда не заливал контакты в навигаторы и, почему-то не хочется. Зачем это им — понятно, но зачем это мне...
А вот с биг датой задумка мне кажется, интересная, как бы над этим термином ни смеялись.
Основная, кстати, претензия к 2ГИС — частая потеря GPS. Если сравнивать с тем же Яндексом или Гуглом - раз в пять чаще теряет

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Oleg Shirochenkov

За GPS отвечает ваш телефон, а не приложение для навигации.

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Олег Макаров

За GPS отвечает US Air Force Space Command 😉

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Egor Chusov

А за спуфинг/глушилки GPS - ФСБ/ФСО

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segamega

А машин Ленин?

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Qwe Qwe

Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!

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Oleg Shirochenkov

А приложения для iOS так и нет.

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Серж

Это IOS для приложения не сделали)

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Oleg Shirochenkov

На бумаге Аврора как будто уже есть.

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Догго

Круто, молодцы!

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Тим

2GIS вернули на iOS?

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Антон Штадлер

Сервис просто детальный. Но их апп - это какое-то анфрендли-шит. К сожалению, у Яндекса и Гугла лучше, но до детализации геолокаций им далеко

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