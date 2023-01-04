Sam Altman @sama ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

ChatGPT — невероятно ограниченная технология, пусть она в чём-то уже достаточно хороша, причём до такой степени, что может создать обманчивое впечатление настоящего величия. Полагаться на него в каких-либо важных областях прямо сейчас — ошибка. Это лишь предварительная версия настоящего прогресса. Нам нужно как следует поработать над надёжностью и правдивостью ответов.