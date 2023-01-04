Microsoft хочет внедрить ChatGPT в поисковую систему Bing, чтобы отвечать на запросы пользователей — The Information Статьи редакции
Так компания надеется составить более серьёзную конкуренцию Google.
- О планах Microsoft сообщили источники The Information, отметив, что разработчики ChatGPT из OpenAI готовы расширить своё сотрудничество с корпорацией.
- В теории, чат-бот, использующий искусственный интеллект, сможет давать более подходящие контексту поискового запроса ответы. Это могут быть не просто ссылки на соответствующую информацию, а сформулированные фразы, напоминающие реакцию живого человека на вопрос.
- Если Microsoft будет использовать эту технологию в Bing, то она должна помочь поисковику составить конкуренцию Google и его Knowledge Graph — панелям с краткой сводкой информации, которые появляются с правой стороны от ссылок при некоторых запросах.
- Пока что неизвестно, как именно Microsoft намерена внедрять ChatGPT в свой поиск. Вероятно, на первых порах такие варианты поисковой выдачи будут тестировать на небольших группах пользователей по их желанию.
- Хотя Google постоянно улучшает поисковую систему с помощью собственных алгоритмов, запускать свой аналог ChatGPT компания пока не намерена. Ранее её представители говорили, что использование чат-ботов грозит репутационными потерями из-за несовершенства технологии.
- Глава OpenAI Сэм Олтман также заявлял, что в ближайшее время всерьёз полагаться на ChatGPT в каких-либо важных областях было бы ошибкой.
1048 просмотров
- Bing, что будет трендом на 2023-й - AI или крипта?
- Да.
- Что да?
- Да, сэр.
Надеюсь прикол "; drop table search" будет прокатывать.
Скорее будет так:
- Да.
- Что да?
- Да, сэр.
- Что да, сэр?
Это самый логичный шаг который MS может сделать. Сразу про это подумал как только ChatGPT попробовал.
Bing это что microsoft сервис? Я один только сейчас это узнал?
Да :)
А еще Скайп, Майнкрафт, Гитхаб и Линкедин. С Новым Годом!
Не вы один об этом только щас узнали
Пусть пробуют, затестим что из этого получится
— ChatGPT, дай ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
— 42
когда Лебединое озеро по всем каналам?
Как-то уже утомили нейросети, в каждой бочке затычка, всё чаты переполнены копипастами из chatgpt. Понятно, будущее, автоматизация, вся фигня. Но несите уже какую-нибудь новую технологию.
Не ну тогда точно Мелкософт внедрит. Любят они по граблям ходить..
очень классно что искусственный интеллект так развивается
Мне кажется Knowledge Graph тут зря упомянули, не конкурент он.
Пиндосы атакуют. Но мы победим с нашей ОС Аврора!