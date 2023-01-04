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Microsoft хочет внедрить ChatGPT в поисковую систему Bing, чтобы отвечать на запросы пользователей — The Information Статьи редакции

Так компания надеется составить более серьёзную конкуренцию Google.

  • О планах Microsoft сообщили источники The Information, отметив, что разработчики ChatGPT из OpenAI готовы расширить своё сотрудничество с корпорацией.
  • В теории, чат-бот, использующий искусственный интеллект, сможет давать более подходящие контексту поискового запроса ответы. Это могут быть не просто ссылки на соответствующую информацию, а сформулированные фразы, напоминающие реакцию живого человека на вопрос.
  • Если Microsoft будет использовать эту технологию в Bing, то она должна помочь поисковику составить конкуренцию Google и его Knowledge Graph — панелям с краткой сводкой информации, которые появляются с правой стороны от ссылок при некоторых запросах.
Пример Knowledge Graph
  • Пока что неизвестно, как именно Microsoft намерена внедрять ChatGPT в свой поиск. Вероятно, на первых порах такие варианты поисковой выдачи будут тестировать на небольших группах пользователей по их желанию.
  • Хотя Google постоянно улучшает поисковую систему с помощью собственных алгоритмов, запускать свой аналог ChatGPT компания пока не намерена. Ранее её представители говорили, что использование чат-ботов грозит репутационными потерями из-за несовершенства технологии.
  • Глава OpenAI Сэм Олтман также заявлял, что в ближайшее время всерьёз полагаться на ChatGPT в каких-либо важных областях было бы ошибкой.
Sam Altman @sama

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

ChatGPT — невероятно ограниченная технология, пусть она в чём-то уже достаточно хороша, причём до такой степени, что может создать обманчивое впечатление настоящего величия. Полагаться на него в каких-либо важных областях прямо сейчас — ошибка. Это лишь предварительная версия настоящего прогресса. Нам нужно как следует поработать над надёжностью и правдивостью ответов.
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Уверенный корабль
Оформить дифференциальное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

#новость #openai #microsoft #chatgpt #нейросети #bing

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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16 комментариев
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 High Stakes

- Bing, что будет трендом на 2023-й - AI или крипта?
- Да.
- Что да?
- Да, сэр.

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nanochat.ru

Надеюсь прикол "; drop table search" будет прокатывать.

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Вася Пражкин

Скорее будет так:
- Да.
- Что да?
- Да, сэр.
- Что да, сэр?

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Dimitri

Это самый логичный шаг который MS может сделать. Сразу про это подумал как только ChatGPT попробовал.

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Seves

Bing это что microsoft сервис? Я один только сейчас это узнал?

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Philipp Novikov

Да :)

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Дмитрий Кузнецов

А еще Скайп, Майнкрафт, Гитхаб и Линкедин. С Новым Годом!

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Yaroslav Kamolin

Не вы один об этом только щас узнали

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Artur Kuramshin

Пусть пробуют, затестим что из этого получится

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Вадим Д.

— ChatGPT, дай ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
— 42

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СарыньНаКичку

когда Лебединое озеро по всем каналам?

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pseudo genius

Как-то уже утомили нейросети, в каждой бочке затычка, всё чаты переполнены копипастами из chatgpt. Понятно, будущее, автоматизация, вся фигня. Но несите уже какую-нибудь новую технологию.

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Вася Пражкин
всерьёз полагаться на ChatGPT в каких-либо важных областях было бы ошибкой

Не ну тогда точно Мелкософт внедрит. Любят они по граблям ходить..

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Andrey Barkov

очень классно что искусственный интеллект так развивается

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Дмитрий Кузнецов

Мне кажется Knowledge Graph тут зря упомянули, не конкурент он.

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Ivan Habl

Пиндосы атакуют. Но мы победим с нашей ОС Аврора!

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