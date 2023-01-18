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Отдаленный глобус

Xsolla перевела российские активы под контроль американской компании Статьи редакции

До этого компания ликвидировала своё основное юрлицо в России.

  • С 17 января 2023 года ООО «Иксолла», ООО «Систем проджектс» и ООО «Иксолла игры» на 99,99% принадлежат американской корпорации «Иксолла Холдинг Компани», следует из данных «Контур Фокуса». Внимание на это обратил Rusbase.
  • Ещё по 0,01% этих юрлиц осталось за основателем Александром Агапитовым. До этого 100% в компаниях принадлежали ООО «Иксолла Русский Холдинг».
  • Это юрлицо — головное подразделение Xsolla в России, которое находится в Перми. Летом 2022-го «Ъ» писал, что «Иксолла русский холдинг» начала процесс ликвидации. Она завершилась 30 декабря того же года, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • DTF писал со ссылкой на одного из сотрудников Xsolla, что ликвидация юрлица не повлечёт увольнений и не отразится на работе сервисов компании в России. Из пермского офиса в Малайзию перевели примерно 20% работников. Штаб-квартира компании, которая занимается платёжными системами в играх, находится в США.

#новость #xsolla

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16 комментариев
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 max train

Для тех кто забыл, что из себя представляет эта компания

https://vc.ru/hr/277507-xsolla-uvolila-chast-sotrudnikov-permskogo-ofisa-posle-analiza-ih-aktivnosti-v-rabochih-chatah

Xsolla уволила часть сотрудников пермского офиса…
Пользователи Twitter раскритиковали компанию за причину увольнения и тон письма основателя. Сама…
vc.ru
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JewelRunner

Кроме этого, она, конечно же, больше ничего из себя не представляет. Только выиграли, получается.

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Либерал-смузихлёб

Нихуя там парад HR. Кто нибудь в итоге им написал, че как работается?

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Василий Колеев

Дай угадаю: ты и такую-то создать не смог? Бугага.

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Либерал-смузихлёб

там сейчас нужны навыки биг даты

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Борис Вишневский

в чатгпт теперь будут выбирать кого уволить

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Василий Колеев

А кстати, чё если не увольнять, а нанимать бигдатой тоже. Ссаным ЧатГПТ-ом.

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Кирилл Садовой

Новость из серии - додумай сам.

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Ware Wow
Малайзию

Даже Тай на голову более развитый имхо

p.s. Агапитов гений.

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Namoriam

Кхе кхе... Что-то мне подсказывает что вы либо не были в Таиланде, либо в Малайзии. Иначе подобное заявление выглядит абсурдным.

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Константин Тишаков

Мне Куала-Лумпур больше понравился для жизни, чем Бангкок.
Пхукет и другие острова в расчёт не берём, т.к. это все же больше туристические места.

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Ware Wow

Ну не знаю, в КЛ местами вечером опасно, мутные типы, крысы вместо кошек по улицам, белых будто никто не видел (а их там и правда почти нет, одни индусы), все пялятся, стебутся, село такое дремучее с воткнутыми посередине небоскребами, сельские жители посреди небоскребов, дороже чем в тае, еда в среднем плохая, городская среда мягко скажем не очень, пробки.

Но не так шумно как в БКК, и английского действительно больше знают, хотя не все. БКК для жизни тоже на любителя.

Совсем не Азия, Каир какой-то, атмосфера восточная.

И дожди практически на протяжении всего года.

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Либерал-смузихлёб

на Бали поди

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Ware Wow

Не, Бали в Индонезии
В ЮВА нормальных страны только две, Сингапур и Таиланд имхо, да и то Тай со своей спецификой.

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Либерал-смузихлёб
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Пляжный крокодил

Баристу не забыли ?

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