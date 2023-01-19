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Родной шмель

ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота Статьи редакции

Это первый этап развития банка в мессенджере — ВТБ планирует добавить в него переводы между своими счетами, оплату по QR-коду и другие функции.

  • ВТБ запустил мобильный банк через чат-бота в Telegram как альтернативу мобильному приложению, рассказали в компании. Его будут развивать на базе уже существующего в сервисе чат-бота банка.
  • С 19 января 2023 года клиенты смогут воспользоваться ботом для проверки баланса, перевода денег через СБП и пополнения мобильного счёта. Функции добавили при помощи технологии Telegram, позволяющей создавать веб-приложения внутри чат-ботов, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
  • В течение 2023 года в бота добавят историю операций, оплату по QR-коду, переводы между своими счетами или с карты другого банка на карту ВТБ и другие функции.
  • Чтобы воспользоваться функциями, в чате с ботом нужно нажать на кнопку «ВТБ Онлайн» рядом с полем для ввода сообщения. Откроется окно авторизации: войти можно по номеру карты или логину в банке, а затем получить SMS с кодом подтверждения. В дальнейшем для авторизации понадобится только код из SMS.
  • Воспользоваться банком можно только с российского IP-адреса: при входе с включённым VPN или из другой страны кнопка авторизации не загружается, проверил редактор vc.ru.
  • ВТБ находится под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля 2022 года. Его приложения удалены из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами.
  • В июне 2022-го банк анонсировал запуск Telegram-бота с функциями мобильного приложения.
Интерфейс бота

#новость #втб

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65 комментариев
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 Иван Куричев

веб-боты это будущее 🌝
Сам конструктор магазинов сделал в формате веб-ботов: https://vc.ru/services/548208-konstruktor-internet-magazinov-v-formate-veb-bota-v-telegram

Конструктор интернет-магазинов в формате…
Одним из основных элементов успешного функционирования интернет-магазина является удобство…
vc.ru
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Илья Чирков
Воспользоваться банком можно только с российского IP-адреса: при входе с включённым VPN или из другой страны кнопка авторизации не загружается, проверил редактор vc.ru.

Забанили нероссийские айпи чтобы что? Чтобы безопасники перед руководством отчитались, как они героически защитились от тлетворного влияния запада? Или чтобы люди за границей не могли доступ к своим деньгам получить?

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Евгений Иванов

А ещё они запретили при авторизации копировать пароль из буфера. В результате авторизоваться, имея на руках только одно устройство, невозможно (при условии, что ваш пароль создан по современным правилам, хранится в базе паролей и вы его естественно не помните). Посмотреть пароль в менеджере паролей и вбить вбить его посимвольно вручную также невозможно, так как окно авторизации обнуляется и закрывается после переключения между приложениями.
Гении ИБ и юзабилити!

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Либерал-смузихлёб

Да, и вернулись

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ЯжПрограммист

Так мы узнали что редактор vc.ru в другой стране и пользуется ВТБ :)) А вообще, есть вероятность что если бы они этого не сделали их могли бы притянуть за обход санкций, может бы так

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4 комментария
Alex Crown

Банально чтобы эпл и гугл не потребовали от телеграма удалить бота или скрыть со своих устройств, как это делается с ботом флибусты и прочих пиратских ресурсов.

А так, видимо, если бот работает только с российских ip, то их модераторы проверить его не смогут без vpn в Россию. Таким образом снижают риски бана.

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2 комментария
Роман Моисеев

Так интернет-банк же никто не отменял)
Web

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1 комментарий
MMT

Так зайди по впн из под россии

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1 комментарий
Иван Иванов

Скорее корпоративные бещопасники перевозбудились (не Иб).
Телеграмм по их мнению - дырявая ерунда, неустойчивая к фроду
Хотя сделать SCA в телеге никто не мешает, соблюсти базовые требования

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ЯжПрограммист

В целом, эксперимент то интересный, ну и понятно что он не от хорошей жизни :) Интересно только сколько людей реально будут пользоваться банком через мессенджер.

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Ale K

Были банки у которых не было своего банк клиента, и они использовали функции месенджеров

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Богдан Подоров

Мне у нас это не будет востребовано. Ну, по крайней мере в ближайшее время.

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1 комментарий
Eldar Faizullin

Нуачо, китайцы давно через вичат и общаются, и деньги переводят

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3 комментария
Костя Маслов

Спасибо, но нет. Они мой номер узнали, когда я видимо ИП делал (подтянули мб из налоговой) - уже год раз в неделю стабильно звонят. Представляю какая атака будет на тех, кто все-таким им воспользуется

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Гриша Колесников

Попросите удалить номер из базы и отключить от маркетинговых предложений. С альфы переставали беспокоить после этого, так что протестил)

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1 комментарий
Hnorr

Затея интересная, конечно.
Но я все еще придерживаюсь мнения, что интегрировать что-либо с банковскими сервисами - это для любителей острых ощущений. Кто-то получит доступ к вашей телеге и тут же получит доступ к банковской информации. А фишинговые сообщения в телеге как раз набирают обороты.

P.s. чет банки начали интегрироваться с мессенджерами зачем-то. То Альфа объявила об интеграции с VK мессенджером (и в этот же день новость про утечку 3.5 млн данных пользователей у Мейла). Теперь вот ВТБ.

В чем проблема сделать нормальную мобильную версию в браузере (ну типа как в Иране). Да, не очень удобно, но чем меньше интеграций, тем меньше мест, откуда могут утечь данные

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Куртуазный маньерист

Что бы получить доступ к телеге, нужно иметь доступ к СМС, а если есть доступ к СМС, то есть доступ и само банковское приложение.

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7 комментариев
Alexandr Leibowitz

Вспомните WeChat китайский. В него интегрировано всё вообще, что только можно.
Я думаю, что это будущее. Унификация сервисов и интерфейсов на единой платформе это естественный этап развития информационных систем, как мне кажется.

upd: кто-то наверняка скажет, что это цифровое рабство, что телегу тебе залочат за оппозиционную деятельность, и всё, ты отрезан от всех сервисов. Да, это так. Но и сейчас уже лочат, просто это происходит дольше. Так что принципиально ничего не изменится.

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4 комментария
Error-min

Так мобильные версии в браузерах и так есть. У альфы +- хорошая версия, пока приложение новое не сделали пользовался им. Точка ничего вроде.

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Vitaliy O

Добрый день!
Наверное, вопрос глупый и не к месту...
А каким образом обеспечивается безопасность таких интеграций?
Даже если допустить аксиомой, что сам телеграмм не имеет доступа к трафику (что, конечно, не гарантировано), доступ к клиентам ТГ (как и к смс) на взломанном мобильном устройстве достаточно легко реализуется и можно делать со счетом что угодно в полностью автоматическом режиме.
Само приложение (клиент) ТГ открыто публично и даже имеет (сам не проверял) интерфейсы взаимодействия с другими приложениями.

Вот, думаю, что это мега дыра если это массово начнет использоваться (

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Suntori

Предвосхищаю череду постов в Приёмной о том, что "пропали деньги со счёта/при переводе другому клиенту через бот ВТБ"

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Борис Макаров

Сначала Альфа-банк, теперь ВТБ, через полгода-год и Сбер подтянется ))

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виктор сикрит

Подтянется и упадёт, как обычно

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Антон Штадлер

Сначала была не Альфа, а ТалкБанк. В РФ, по крайней мере

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2 комментария
Котик Котиков

Б - безопасность

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Иван Куричев

Есть шанс, что их бота потребуют заблокировать, тот же Apple

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Error-min

Не слышал подобных кейсов, чтобы ботов блочили. Я не уверен даже, что Эпл о нем узнает)

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2 комментария
Вадим Д.

Можно коротко и ясно: ВТБ СБП TG QR SMS VPN.
И жили они долго и счастливо.

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lora palmer

Фулстек как говорится :)

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Suntori
По факту же СВИФТ не нужен

Услуги и товары за рубежом как будете оплачивать?

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Сергей С.

@Патруль ^^^ рекламный акк

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Виктор Ефимов

ага, и за p2p везде банят. ну и да, я за бан автора этого сообщения.

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Сергей Буров

Пользовался лет 5 назад их банком, вынужденно, не очень нравился он из-за скудности функционала и постоянно-вылетающим сайтом...

Ну, хоть какие-то шаги к улучшению - уже хорошо

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Антон Штадлер

А какой тебе нужен был функционал?

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2 комментария
Евгений Старцев

Как-то нет пока доверия ко всем этим ботам. Может я и не прав, конечно, но как-то все это в плане безопасности не вызывает доверия.

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