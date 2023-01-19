ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота Статьи редакции
Это первый этап развития банка в мессенджере — ВТБ планирует добавить в него переводы между своими счетами, оплату по QR-коду и другие функции.
- ВТБ запустил мобильный банк через чат-бота в Telegram как альтернативу мобильному приложению, рассказали в компании. Его будут развивать на базе уже существующего в сервисе чат-бота банка.
- С 19 января 2023 года клиенты смогут воспользоваться ботом для проверки баланса, перевода денег через СБП и пополнения мобильного счёта. Функции добавили при помощи технологии Telegram, позволяющей создавать веб-приложения внутри чат-ботов, пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
- В течение 2023 года в бота добавят историю операций, оплату по QR-коду, переводы между своими счетами или с карты другого банка на карту ВТБ и другие функции.
- Чтобы воспользоваться функциями, в чате с ботом нужно нажать на кнопку «ВТБ Онлайн» рядом с полем для ввода сообщения. Откроется окно авторизации: войти можно по номеру карты или логину в банке, а затем получить SMS с кодом подтверждения. В дальнейшем для авторизации понадобится только код из SMS.
- Воспользоваться банком можно только с российского IP-адреса: при входе с включённым VPN или из другой страны кнопка авторизации не загружается, проверил редактор vc.ru.
- ВТБ находится под «полными блокирующими санкциями» с конца февраля 2022 года. Его приложения удалены из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами.
- В июне 2022-го банк анонсировал запуск Telegram-бота с функциями мобильного приложения.
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веб-боты это будущее 🌝
Сам конструктор магазинов сделал в формате веб-ботов: https://vc.ru/services/548208-konstruktor-internet-magazinov-v-formate-veb-bota-v-telegram
Забанили нероссийские айпи чтобы что? Чтобы безопасники перед руководством отчитались, как они героически защитились от тлетворного влияния запада? Или чтобы люди за границей не могли доступ к своим деньгам получить?
А ещё они запретили при авторизации копировать пароль из буфера. В результате авторизоваться, имея на руках только одно устройство, невозможно (при условии, что ваш пароль создан по современным правилам, хранится в базе паролей и вы его естественно не помните). Посмотреть пароль в менеджере паролей и вбить вбить его посимвольно вручную также невозможно, так как окно авторизации обнуляется и закрывается после переключения между приложениями.
Гении ИБ и юзабилити!
Да, и вернулись
Так мы узнали что редактор vc.ru в другой стране и пользуется ВТБ :)) А вообще, есть вероятность что если бы они этого не сделали их могли бы притянуть за обход санкций, может бы так
Банально чтобы эпл и гугл не потребовали от телеграма удалить бота или скрыть со своих устройств, как это делается с ботом флибусты и прочих пиратских ресурсов.
А так, видимо, если бот работает только с российских ip, то их модераторы проверить его не смогут без vpn в Россию. Таким образом снижают риски бана.
Так интернет-банк же никто не отменял)
Web
Так зайди по впн из под россии
Скорее корпоративные бещопасники перевозбудились (не Иб).
Телеграмм по их мнению - дырявая ерунда, неустойчивая к фроду
Хотя сделать SCA в телеге никто не мешает, соблюсти базовые требования
В целом, эксперимент то интересный, ну и понятно что он не от хорошей жизни :) Интересно только сколько людей реально будут пользоваться банком через мессенджер.
Были банки у которых не было своего банк клиента, и они использовали функции месенджеров
Мне у нас это не будет востребовано. Ну, по крайней мере в ближайшее время.
Нуачо, китайцы давно через вичат и общаются, и деньги переводят
Спасибо, но нет. Они мой номер узнали, когда я видимо ИП делал (подтянули мб из налоговой) - уже год раз в неделю стабильно звонят. Представляю какая атака будет на тех, кто все-таким им воспользуется
Попросите удалить номер из базы и отключить от маркетинговых предложений. С альфы переставали беспокоить после этого, так что протестил)
Затея интересная, конечно.
Но я все еще придерживаюсь мнения, что интегрировать что-либо с банковскими сервисами - это для любителей острых ощущений. Кто-то получит доступ к вашей телеге и тут же получит доступ к банковской информации. А фишинговые сообщения в телеге как раз набирают обороты.
P.s. чет банки начали интегрироваться с мессенджерами зачем-то. То Альфа объявила об интеграции с VK мессенджером (и в этот же день новость про утечку 3.5 млн данных пользователей у Мейла). Теперь вот ВТБ.
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В чем проблема сделать нормальную мобильную версию в браузере (ну типа как в Иране). Да, не очень удобно, но чем меньше интеграций, тем меньше мест, откуда могут утечь данные
Что бы получить доступ к телеге, нужно иметь доступ к СМС, а если есть доступ к СМС, то есть доступ и само банковское приложение.
Вспомните WeChat китайский. В него интегрировано всё вообще, что только можно.
Я думаю, что это будущее. Унификация сервисов и интерфейсов на единой платформе это естественный этап развития информационных систем, как мне кажется.
upd: кто-то наверняка скажет, что это цифровое рабство, что телегу тебе залочат за оппозиционную деятельность, и всё, ты отрезан от всех сервисов. Да, это так. Но и сейчас уже лочат, просто это происходит дольше. Так что принципиально ничего не изменится.
Так мобильные версии в браузерах и так есть. У альфы +- хорошая версия, пока приложение новое не сделали пользовался им. Точка ничего вроде.
Добрый день!
Наверное, вопрос глупый и не к месту...
А каким образом обеспечивается безопасность таких интеграций?
Даже если допустить аксиомой, что сам телеграмм не имеет доступа к трафику (что, конечно, не гарантировано), доступ к клиентам ТГ (как и к смс) на взломанном мобильном устройстве достаточно легко реализуется и можно делать со счетом что угодно в полностью автоматическом режиме.
Само приложение (клиент) ТГ открыто публично и даже имеет (сам не проверял) интерфейсы взаимодействия с другими приложениями.
Вот, думаю, что это мега дыра если это массово начнет использоваться (
Предвосхищаю череду постов в Приёмной о том, что "пропали деньги со счёта/при переводе другому клиенту через бот ВТБ"
Сначала Альфа-банк, теперь ВТБ, через полгода-год и Сбер подтянется ))
Подтянется и упадёт, как обычно
Сначала была не Альфа, а ТалкБанк. В РФ, по крайней мере
Б - безопасность
Есть шанс, что их бота потребуют заблокировать, тот же Apple
Не слышал подобных кейсов, чтобы ботов блочили. Я не уверен даже, что Эпл о нем узнает)
Можно коротко и ясно: ВТБ СБП TG QR SMS VPN.
И жили они долго и счастливо.
Фулстек как говорится :)
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Услуги и товары за рубежом как будете оплачивать?
@Патруль ^^^ рекламный акк
ага, и за p2p везде банят. ну и да, я за бан автора этого сообщения.
Пользовался лет 5 назад их банком, вынужденно, не очень нравился он из-за скудности функционала и постоянно-вылетающим сайтом...
Ну, хоть какие-то шаги к улучшению - уже хорошо
А какой тебе нужен был функционал?
Как-то нет пока доверия ко всем этим ботам. Может я и не прав, конечно, но как-то все это в плане безопасности не вызывает доверия.