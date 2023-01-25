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Трудящийся самолет

«Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи с дореволюционной орфографией Статьи редакции

Сервис пригодится историкам, социологам, демографам и всем, кто ищет сведения о своей семье.

  • Пользователи могут протестировать технологию в сервисе «Поиск по архивам» — это электронный каталог архивных документов и материалов от середины XVIII до начала XX века, в базе которого более 2,5 млн страниц документов. Об этом рассказала компания.
  • Пользователи могут искать записи через поиск или по каталогу, отфильтровав их по годам, архивам, фондам и описям. Например, в базе можно найти материалы с упоминанием определённой фамилии или населённого пункта.
  • Алгоритм построен на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнаёт утратившие актуальность буквы и «понимает особую структуру архивных документов».
  • Нейросеть обучалась на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII-XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Размечали и расшифровывали материалы, а затем контролировали качество распознавания эксперты.
  • Разработчики обучали нейросеть на материалах Главархива Москвы, сейчас в базе также есть архивы Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.
Источник: «Яндекс»

#новость #яндекс

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Круто! А как нейросети Яндекса справятся с почерком врачей? Когда настанет этот великий момент светлого будущего? (-:

Как насчёт этого:

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Artur Kuramshin

Только когда нейросети будут писать за этих врачей

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Вячелав Садилов

боюсь такого прогресса нейросети никогда не достигнут

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Слегка Придурковатый

Очень хуёво распознаёт. Очевидные описки не исправляет. Хуёвая нейронка, короче.

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Kirill Kazakov

ну шысяча и шысяча,чо бубнить то😃

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Андрей Донской

На полном серьезе загрузил обычный текст в нейросеть, которая научена на дореволюционных текстах и удивляешься качеству? Кринж, чел.

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Слегка Придурковатый

Я ничего не загружал. Взял то, что уже эта нейронка как бы расшифровала.

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Юрий Б.

Архивы ФСБ по репрессиям уже открыли? Прикрутили туда поиск?

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Alexey Dymov

Те самые знаменитые репрессии ФСБ 17го-начала 20го веков?

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Юрий Б.

Те самые. Изучайте, ребята, дореволюционные вывески. А куда надо доступ закрыт.

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Alexey Dymov

А куда тебе надо в статье про оцифровку старых архивов?

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Юрий Б.

В статье про оцифровку старых архивов мне надо туда, где понятно, что открыли беззубую травоядную функцию. Архивы чуть более позднего периода Яндекс тоже бы с удовольствием оцифровал, если бы ему дали. Но не дали пока никому. Можно считать, что я приплетаю, мне все равно.

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Alexey Dymov

Никто ничего не открывал, доступ и так был. В статье говорится, что Яндекс научил нейросетку расшифровывать рукописные записи

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Andrei M

Азъ есмь царѣ

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Олег Трулев

А когда Яндекс научит нейросети вычислять инaкомыслящих и писать на них доносы нейромайору?

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