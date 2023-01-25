«Яндекс» научил нейросети расшифровывать архивные записи с дореволюционной орфографией Статьи редакции
Сервис пригодится историкам, социологам, демографам и всем, кто ищет сведения о своей семье.
- Пользователи могут протестировать технологию в сервисе «Поиск по архивам» — это электронный каталог архивных документов и материалов от середины XVIII до начала XX века, в базе которого более 2,5 млн страниц документов. Об этом рассказала компания.
- Пользователи могут искать записи через поиск или по каталогу, отфильтровав их по годам, архивам, фондам и описям. Например, в базе можно найти материалы с упоминанием определённой фамилии или населённого пункта.
- Алгоритм построен на основе системы оптического распознавания символов, учитывает особенности почерка, узнаёт утратившие актуальность буквы и «понимает особую структуру архивных документов».
- Нейросеть обучалась на массиве данных из сотен тысяч рукописных строк из реальных текстов XVIII-XIX веков и десятков миллионов сгенерированных примеров. Размечали и расшифровывали материалы, а затем контролировали качество распознавания эксперты.
- Разработчики обучали нейросеть на материалах Главархива Москвы, сейчас в базе также есть архивы Оренбургской и Новгородской областей. Со временем количество хранилищ и доступных отсканированных файлов будет увеличиваться.
1122 просмотров
Круто! А как нейросети Яндекса справятся с почерком врачей? Когда настанет этот великий момент светлого будущего? (-:
Как насчёт этого:
Только когда нейросети будут писать за этих врачей
боюсь такого прогресса нейросети никогда не достигнут
Очень хуёво распознаёт. Очевидные описки не исправляет. Хуёвая нейронка, короче.
ну шысяча и шысяча,чо бубнить то😃
На полном серьезе загрузил обычный текст в нейросеть, которая научена на дореволюционных текстах и удивляешься качеству? Кринж, чел.
Я ничего не загружал. Взял то, что уже эта нейронка как бы расшифровала.
Архивы ФСБ по репрессиям уже открыли? Прикрутили туда поиск?
Те самые знаменитые репрессии ФСБ 17го-начала 20го веков?
Те самые. Изучайте, ребята, дореволюционные вывески. А куда надо доступ закрыт.
А куда тебе надо в статье про оцифровку старых архивов?
В статье про оцифровку старых архивов мне надо туда, где понятно, что открыли беззубую травоядную функцию. Архивы чуть более позднего периода Яндекс тоже бы с удовольствием оцифровал, если бы ему дали. Но не дали пока никому. Можно считать, что я приплетаю, мне все равно.
Никто ничего не открывал, доступ и так был. В статье говорится, что Яндекс научил нейросетку расшифровывать рукописные записи
Азъ есмь царѣ
А когда Яндекс научит нейросети вычислять инaкомыслящих и писать на них доносы нейромайору?