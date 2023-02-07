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Полина Лааксо

Google будет по умолчанию «блюрить» нежелательные изображения в поиске Статьи редакции

Отключить ограничения смогут только совершеннолетние пользователи.

В центре пример того, как будет работать фильтр
  • В «ближайшие месяцы» 2023 года Google начнёт по умолчанию скрывать «неприемлемые» графические материалы из поиска с помощью фильтра «Безопасный поиск», рассказали издания TechCrunch и The Verge. Речь об изображениях с порнографией и насилием.
  • Компания приурочила решение к Всемирному дню безопасного интернета и рассчитывает, что мера поможет уберечь пользователей и их близких от нежелательного контента. До этого фильтр по умолчанию включали только для несовершеннолетних владельцев аккаунтов Google, однако неавторизованные дети были не защищены.
  • Алгоритмы будут скрывать изображения только в поисковике Google и не затронут отображение сторонних сервисов и сайтов. Компания также предупредила: они не всегда работают со «стопроцентной точностью».
  • Отключить «Безопасный поиск» можно будет в настройках, но только при условии, что пользователь старше 18 лет.

#google #новость

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33 комментария
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Генетический завод

Окей Google(зачеркнуто) ChatGPT
напиши скрипт, который отключает blur. 🤓👍

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Zloy Marketolog
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Вадим Д.

Блях, вот для кого и что нежелательное?
Кому-то война и кровь, а кому-то и от рекламы пива с похмелья хреново. Такой контекст осилит ваш безопасный поиск?

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Евгений Широков

Тогда ещё один вопрос, что за совершеннолетний должен быть, кто отключит тебе фильтр)

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Артур Добряков

и ещё вопрос как система поймёт что оно совершенно летний?)))

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Бублик static void

Участник олимпиады в форме с триколором у них там не будет относиться к нежелательным изображениям случайно?)

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Денис Денисов

Учитывая, что это фильтр "взрослого" контента - порнография, сцены насилия - хотелось бы уточнить чем там на фотке занимается олимпиадник, чтобы его заблокировало.

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Монументальный Утконос

Принимает Мельдоний

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Денис Смолянинов

вот складывается такое чувство, что будет(

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Николай Белкин

Отключить ограничения смогут только совершеннолетние пользователи.
А несовершеннолетним надо будет паспорт показывать чтобы снять ограничения?

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Юрий Б.

Они понимают, что данным сообщением вызовут лишь дополнительный интерес? Сразу захочется узнать что это такое заблюрили.

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Денис Денисов

Если сразу хочется узнать - там буквально поверх изображения огромная, синяя кнопка "View image". Суть этого фильтра в том, чтобы случайно не выдать в результате что-то не подходящее, попавшее туда по ошибке или двусмысленному запросу без четкого контекста. Старые, добрые синие вафли и перламутровые тому пример.

UPD: Поясню: "нежелательный" и "запрещенный" - чисто наша фишка, которая вызывает соответствующие ассоциации. Автор статьи не осилил перевод слова "explicit" - "откровенный" (вызывающий, предназначенный для взрослых). Именно этот контент там и скрывается.

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Astas Jr

У кого-то вызовут, он полезет разбираться, переставлять возраст и тд. А существенная часть несовершеннолетних пройдёт мимо без воздействия на неокрепшую психику. Это рил сложно для осознания?

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Юрий Б.

Можно фильтровать выдачу вообще. Свой снобистский тон оставьте себе.

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Artificial Wonder

Ну да ну да лучше от пацанов на улице узнавать, чем в Гугле случайно наткнутся

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Gre Li

Теперь вы не сможете искать в «инкогнито». Гугл будет знать о вас всё.

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Полина Лааксо
Автор

нужно будет залогиниться, полагаю

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Игорь Казанин

И будет называться Google Putin

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Artificial Wonder

Дворец Путина не найден, пожалуйста уточните ваш ФИО.

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Влад

Ух чувствую что поисковый движок ИИ насмотрелся порнухи вдоволь и теперь знает что да как

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Бессмысленный самолет

Очередная популистская никому ненужная и вредоносная хрень. Пока любой ребенок может поставить возраст 18+ у себя в акке, в чем смысл?

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Garmonbon

в чем именно вредоностность?

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Powertruck138

Эх, уходит эпоха "никогда не гуглите это"

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Алексей Шаповалов

и мы все брали и никогда это не гуглили

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Денис Смолянинов

по этому, мы все будем скучать

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Юлия Шарафисламова

мы не будем скучать)

я мелкая так загуглила "фистинг" и "две девушки одна кружка"

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Robert Takaev

А как же тогда пользоваться интернетом через инкогнито на работе?(

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Полина Тихомирова

точно так же как и прежде

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виктор сикрит

Надо заблокировать все картинки кроме тех, которые хоть как-то относятся к гуглу

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High Stakes

Google намекает, что в курсе чего мы желаем.

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Alex

https://knowyourmeme.com/memes/olympics-or-gay-porn

Olympics or Gay Porn?
“Olympics or Gay Porn?” is a photoshop meme in which screen captured images from the London 2012…
knowyourmeme.com
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Юрий Б.
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Слегка Придурковатый

А чо, разве щас такого нет? В Яндексе порно-запросы давно блюрятся.

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