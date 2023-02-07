Google будет по умолчанию «блюрить» нежелательные изображения в поиске Статьи редакции
Отключить ограничения смогут только совершеннолетние пользователи.
- В «ближайшие месяцы» 2023 года Google начнёт по умолчанию скрывать «неприемлемые» графические материалы из поиска с помощью фильтра «Безопасный поиск», рассказали издания TechCrunch и The Verge. Речь об изображениях с порнографией и насилием.
- Компания приурочила решение к Всемирному дню безопасного интернета и рассчитывает, что мера поможет уберечь пользователей и их близких от нежелательного контента. До этого фильтр по умолчанию включали только для несовершеннолетних владельцев аккаунтов Google, однако неавторизованные дети были не защищены.
- Алгоритмы будут скрывать изображения только в поисковике Google и не затронут отображение сторонних сервисов и сайтов. Компания также предупредила: они не всегда работают со «стопроцентной точностью».
- Отключить «Безопасный поиск» можно будет в настройках, но только при условии, что пользователь старше 18 лет.
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Окей Google(зачеркнуто) ChatGPT
напиши скрипт, который отключает blur. 🤓👍
Блях, вот для кого и что нежелательное?
Кому-то война и кровь, а кому-то и от рекламы пива с похмелья хреново. Такой контекст осилит ваш безопасный поиск?
Тогда ещё один вопрос, что за совершеннолетний должен быть, кто отключит тебе фильтр)
и ещё вопрос как система поймёт что оно совершенно летний?)))
Участник олимпиады в форме с триколором у них там не будет относиться к нежелательным изображениям случайно?)
Учитывая, что это фильтр "взрослого" контента - порнография, сцены насилия - хотелось бы уточнить чем там на фотке занимается олимпиадник, чтобы его заблокировало.
Принимает Мельдоний
вот складывается такое чувство, что будет(
Отключить ограничения смогут только совершеннолетние пользователи.
А несовершеннолетним надо будет паспорт показывать чтобы снять ограничения?
Они понимают, что данным сообщением вызовут лишь дополнительный интерес? Сразу захочется узнать что это такое заблюрили.
Если сразу хочется узнать - там буквально поверх изображения огромная, синяя кнопка "View image". Суть этого фильтра в том, чтобы случайно не выдать в результате что-то не подходящее, попавшее туда по ошибке или двусмысленному запросу без четкого контекста. Старые, добрые синие вафли и перламутровые тому пример.
UPD: Поясню: "нежелательный" и "запрещенный" - чисто наша фишка, которая вызывает соответствующие ассоциации. Автор статьи не осилил перевод слова "explicit" - "откровенный" (вызывающий, предназначенный для взрослых). Именно этот контент там и скрывается.
У кого-то вызовут, он полезет разбираться, переставлять возраст и тд. А существенная часть несовершеннолетних пройдёт мимо без воздействия на неокрепшую психику. Это рил сложно для осознания?
Можно фильтровать выдачу вообще. Свой снобистский тон оставьте себе.
Ну да ну да лучше от пацанов на улице узнавать, чем в Гугле случайно наткнутся
Теперь вы не сможете искать в «инкогнито». Гугл будет знать о вас всё.
нужно будет залогиниться, полагаю
И будет называться Google Putin
Дворец Путина не найден, пожалуйста уточните ваш ФИО.
Ух чувствую что поисковый движок ИИ насмотрелся порнухи вдоволь и теперь знает что да как
Очередная популистская никому ненужная и вредоносная хрень. Пока любой ребенок может поставить возраст 18+ у себя в акке, в чем смысл?
в чем именно вредоностность?
Эх, уходит эпоха "никогда не гуглите это"
и мы все брали и никогда это не гуглили
по этому, мы все будем скучать
мы не будем скучать)
я мелкая так загуглила "фистинг" и "две девушки одна кружка"
А как же тогда пользоваться интернетом через инкогнито на работе?(
точно так же как и прежде
Надо заблокировать все картинки кроме тех, которые хоть как-то относятся к гуглу
Google намекает, что в курсе чего мы желаем.
https://knowyourmeme.com/memes/olympics-or-gay-porn
А чо, разве щас такого нет? В Яндексе порно-запросы давно блюрятся.