Оценивая ответы чат-бота Bard, подрядчики Google нередко действовали наугад из-за нехватки времени — Insider Статьи редакции
Особенно если совсем не разбирались в теме вопроса.
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- Подрядчики из фирмы Appen, которых Google наняла для оценки точности ИИ-ответов, пожаловались, что времени, которое им дают на решение, не хватает, чтобы осмысленно подойти к оценке, узнало издание Insider. По его словам, внештатникам говорят, что это ответы «теоретического чат-бота», но даты внутренних переписок об этом совпадают с периодом, в который Google анонсировала Bard.
- В инструкции указано, что задача подрядчиков — изучить запрос для ИИ, будь то вопрос, призыв к действию или заявление, и выбрать наиболее подходящий ответ бота из двух предложенных. Они также могут пояснить письменно, почему сделали такой выбор, чтобы бот обучался в том числе и на этих данных. Одни из основных критериев оценки, помимо прочих, — связность и точность.
- На каждую такую задачу отводится ограниченное количество времени, которое разнится от случая к случаю: иногда это несколько минут, а иногда — всего 60 секунд. По словам внештатников, дать адекватную оценку ответу в столь сжатые сроки «трудно», особенно если это тема, в которой они не разбираются, — например, блокчейн и технологии в целом.
- Так как выплаты суммируются на основе времени, которое отводится на каждую задачу, работникам приходится выполнять даже те, на которые они не знают точного ответа, — «просто чтобы получить деньги».
- Один из опрошенных внештатников также признался, что был бы рад приложить все усилия, чтобы убедиться, что чат-бот не исказил факты и выдал лучший ответ из возможных, но такие исследования порой требуют нескольких часов, которые Google не оплатит.
- В конце 2022 года Google увидела угрозу в ChatGPT и объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа» и попросив помощи у сооснователей Сергея Брина и Ларри Пейджа. Первый в феврале 2023-го вернулся к работе над кодом.
- Тогда же СМИ сообщили, что Google вложила более $20 млн в аналог «напарника программиста» Copilot и инвестировала $300-400 млн в ИИ-стартап Anthropic с выходцами из OpenAI.
- 6 февраля компания анонсировала бота Bard на нейросети LaMDA. 8 февраля, через день после выхода «нового Bing» от Microsoft, компания также провела презентацию, на которой, по прогнозам, должна была рассказать об этом больше, но в итоге представила многое из того, что уже анонсировала, и «не смогла повторить успех» Microsoft, писало The Verge.
- Во время презентации, вдобавок ко всему, один из спикеров забыл взять на сцену телефон, который нужен был для демонстрации обновлений, а СМИ заметили, что компания допустила фактическую ошибку в публичной рекламе продукта. На фоне новостей акции Google падали почти на 10%, а сотрудники назвали анонс «поспешным, халтурным и недальновидным».
А у нас есть свой чатбот?
Да. Вадим Д называется.
Это нейросеть с ограниченным функционалом, он пока не на все вопросы может обоснованно отвечать.
Это не баг, а фича.
Дадим В Вадиму Д. @Вадим Д.
А еще в декабре 2021 году гуугл уволила сотрудницу которая сказала им что тупо наращивать объем нейросети - глупо и ничего не даст.
Теперь вот работы на отвали и результат на отвали(как наймешь так и получишь и не важно что это подрядчик).
Удивительно что могло пойти так.
Синдром вахтёра)
Это тупость но вроде не синдром вахтера. Это боязнь иного взгляда, боязнь ошибок. Это следствие культа "не токсичных нетакусь", которым нельзя говорить что они ошиблись и вообще они не ошибаются. Не знаю как это называется. Дети одуваничики блин.
Ждем, когда им выделят полгода
все-таки железо еще не соответствует требованиям алгоритмов ))
Любому подрядчику насрать на бизнес заказчика