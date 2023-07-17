Продвижение на рынке мобильных приложений изменилось в марте 2021 года, тогда вышла iOS 15 с новыми правилами конфиденциальности. С тех пор «привлекать новых клиентов стало намного сложнее и дороже», а сроки окупаемости рекламы выросли «с одного-двух месяцев, до года и дольше».