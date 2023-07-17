Создатели приложения для сна Loóna уволили большую часть команды и начали работу над VR-сервисом Статьи редакции
Рынок мобильного маркетинга изменился, а Loóna не смогло выйти на самоокупаемость.
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- Об изменении стратегии рассказал белорусскому изданию dev.by сооснователь Loóna Андрей Янчуревич.
- На решение повлияли «большой потенциал на рынке VR/XR/AR, анонс инновационных Apple Vision Pro и Meta* Quest 3, а также текущая тяжёлая ситуация на рынке мобильного маркетинга». Компания хочет занять новую нишу «с собственной экосистемой продуктов, сохраняя принципы, заложенные в бренд Loóna».
Продвижение на рынке мобильных приложений изменилось в марте 2021 года, тогда вышла iOS 15 с новыми правилами конфиденциальности. С тех пор «привлекать новых клиентов стало намного сложнее и дороже», а сроки окупаемости рекламы выросли «с одного-двух месяцев, до года и дольше».
- Чтобы оптимизировать процессы, от большей части команды отказались. Янчуревич не уточнил, сколько человек работали над проектом (по данным dev.by на 2020 год — 30), но из них остались девять, включая четырёх сооснователей.
- Loóna монетизируется через подписки. Приложение не вышло на самоокупаемость: «Были месяцы, когда мы были кэш-позитив, но на всём таймлайне мы не достигли точки безубыточности». Для этого «потребовались бы дополнительные инвестиции», поэтому сооснователи решили сделать пивот.
- Руководство продолжит поддерживать Loóna как приложение для сна, но будет тратить на него не «100% сил, а условно 20%». Команда работает над VR-сервисом для дыхательных практик и планирует выпустить его под тем же названием «в течение 7-9 месяцев».
- Приложение Loóna создали Сергей Гончар, Евгений Невгень, Андрей Янчуревич и Дмитрий Дорин — авторы MSQRD, позволяющего накладывать маски на видео в реальном времени. MSQRD купила Facebook*, а разработчики стали работать в команде соцсети над внедрением технологии Spark AR — платформы для создания масок для Instagram* и Facebook*.
- Через два с половиной года, в 2019-м, разработчики выполнили обязательства по контракту и ушли из Facebook* для работы над собственным проектом — сервисом, который помогает быстрее заснуть.
- В 2021-м Loóna попало в список самых красивых iOS-приложений года по версии Apple.
- Среди инвесторов проекта — фонды Elefund, Palta, Hoxton Ventures, Elefund и Наталья Водянова. Общую сумму компания не раскрывала.
*Facebook и Instagram принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
Нужен новый инвестор чтобы расплатиться со старым. Мавроди ни чего нового.
1) нанять элизабет холмс
2) сделать приложение, которое ускоряет сон, чтобы поспать 2 часа вместо 8
ускоряет для пользователей и удлиняет для всех остальных
у дудя про них видео было. простые и талантливые ребята
В таких новостях ещё нужно указывать размеры зарплат и прочих бенефитов, которые основатели себе назначили
VR-сервис без команды поможет выйти на окупаемость?
А засыпать лучше всего помогает усталость. Кроме различных заболеваний, конечно.
а как же NFT?
А что с ним?
Заголовок такой, как будто бы тут все в курсе долгой карьеры приложения Loona и кому то вообще это важно
ну основатели делали MSQRD (один из самых известных экзитов русскоязычный фаундеров), делают locals.org, так что некоторые могли слышать и про приложение Loona :)
Может сразу батискаф пилить? 🙄