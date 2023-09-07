Сервисы
Маша Цепелева

Clubhouse изменил позиционирование — теперь он делает упор на чаты для аудиосообщений друзьям Статьи редакции

Сообщения можно прослушать несколько раз или получить текстовую расшифровку.

«Чаты», видео Clubhouse
  • Clubhouse обновил приложение для iOS и Android и добавил новый раздел «Чаты», чтобы «больше походить на приложение для обмена сообщениями».
  • Групповые чаты с друзьями и знакомыми теперь занимают центральное место в приложении. «Чаты» похожи на формат Stories только с аудио.
  • Одно сообщение можно прослушать несколько раз, пропустить или перевести его в личную беседу. Есть текстовые расшифровки с переводом на язык пользователя, поэтому в чате могут быть участники, говорящие на разных языках.
  • Приложение полностью переработали с учётом нового раздела, заметил The Verge. Первое, что предлагают пользователю теперь, — начать новый чат и поделиться им.
  • При этом Clubhouse не отказывается от прямых эфиров. Но односторонние подписки теперь станут запросами на добавление в друзья. «Мы знаем, что это большое изменение, но считаем его правильным и долгосрочным шагом для Clubhouse», — написала компания в блоге.
  • Пик популярности приложения пришёлся на пандемию, в марте 2020 года у него было 10 млн активных пользователей в месяц. К сентябрю 2021-го их количество упало до 3,5 млн. В 2022 и 2023 годах компания не раскрывала данные.
Соцсети
Лиана Липанова
А помните, был такой Clubhouse: как в соцсетях появились аудиочаты и что с ними теперь Статьи редакции

Facebook, Telegram, Twitter и даже Spotify скопировали функции Clubhouse: «хайп» уже прошёл, но соцсети всё ещё борются за аудиторию и предлагают записывать в аудиокомнатах подкасты.

#новость #clubhouse

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24 комментария
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 Anton K

Оно ещё живое?

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Griby Lenina
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Lupa Za

я вообще название их забыл

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Дмитрий Введенский

Clubhouse - написано же)

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Бублик static void

Откопали стюардессу

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Nikolay S

Дайте инвайт

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Александр Дизайнер

Просто добавь воды

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Eternal Hate

А помните был такой клабхаус?

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Irina Berman

Я думаю, что это провальная идея

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Женя Гагарин

вы думали что снимать кривляния под музыку тоже провальная идея

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Дмитрий Ткачев

Реинкарнация или ребрендинг? Название всё таки оставили

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Евгений Фрост

Оно ещё живое?

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valeri guva
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oleg.pimenov

Офигеть, они до сих пор работают??

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Андрей К.

Реанимация

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Дмитрий Введенский

Для реанимационных работ - нужно, чтобы хоть что-то в организме функционировало.

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Вася Пражкин

Клубхахаус. Кто про них помнит?

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Petra Kavalsky

Телеграм: «Я что, шутка?»

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Скоро осень

сервис того, что все ненавидят

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умный человек

Всем похуй
Как и мне. Поэтому тоже пришёл сюда написать

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Энтони Лавджой

Ребят, заканчивайте хуйню. Устройтесь лучше на работу нормальную.

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Марк Кац

оно живое 😱

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Сергей Я

Яндекс Аура пизже!

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Вадим Д.

О, зомби вылазят, дело к пятнице (-:
На кой пытаются реанимировать разложившийся труп-то?

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21 комментарий
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