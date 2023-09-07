Clubhouse изменил позиционирование — теперь он делает упор на чаты для аудиосообщений друзьям Статьи редакции
Сообщения можно прослушать несколько раз или получить текстовую расшифровку.
- Clubhouse обновил приложение для iOS и Android и добавил новый раздел «Чаты», чтобы «больше походить на приложение для обмена сообщениями».
- Групповые чаты с друзьями и знакомыми теперь занимают центральное место в приложении. «Чаты» похожи на формат Stories только с аудио.
- Одно сообщение можно прослушать несколько раз, пропустить или перевести его в личную беседу. Есть текстовые расшифровки с переводом на язык пользователя, поэтому в чате могут быть участники, говорящие на разных языках.
- Приложение полностью переработали с учётом нового раздела, заметил The Verge. Первое, что предлагают пользователю теперь, — начать новый чат и поделиться им.
- При этом Clubhouse не отказывается от прямых эфиров. Но односторонние подписки теперь станут запросами на добавление в друзья. «Мы знаем, что это большое изменение, но считаем его правильным и долгосрочным шагом для Clubhouse», — написала компания в блоге.
- Пик популярности приложения пришёлся на пандемию, в марте 2020 года у него было 10 млн активных пользователей в месяц. К сентябрю 2021-го их количество упало до 3,5 млн. В 2022 и 2023 годах компания не раскрывала данные.
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Оно ещё живое?
я вообще название их забыл
Clubhouse - написано же)
Откопали стюардессу
Дайте инвайт
Просто добавь воды
А помните был такой клабхаус?
Я думаю, что это провальная идея
вы думали что снимать кривляния под музыку тоже провальная идея
Реинкарнация или ребрендинг? Название всё таки оставили
Оно ещё живое?
Офигеть, они до сих пор работают??
Реанимация
Для реанимационных работ - нужно, чтобы хоть что-то в организме функционировало.
Клубхахаус. Кто про них помнит?
Телеграм: «Я что, шутка?»
сервис того, что все ненавидят
Всем похуй
Как и мне. Поэтому тоже пришёл сюда написать
Ребят, заканчивайте хуйню. Устройтесь лучше на работу нормальную.
оно живое 😱
Яндекс Аура пизже!
О, зомби вылазят, дело к пятнице (-:
На кой пытаются реанимировать разложившийся труп-то?