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Полина Лааксо

Google разрешила пользователям Android «отвечать» на письма в Gmail смайликами-реакциями Статьи редакции

В веб-интерфейсе и на iOS функция появится «в ближайшие месяцы».

  • Об обновлении рассказало The Verge. Оно постепенно станет доступным в официальном приложении Gmail для смартфонов и планшетов на Android. Те, у кого появились реакции, увидят иконку со смайлом в конце письма — рядом с опциями «Ответить» и «Переслать». Некоторые из них будут сопровождаться спецэффектами — например, при выборе «хлопушки» по экрану разлетятся конфетти.
  • Если письмо получила группа пользователей, все поставленные реакции будут видны остальным. Чтобы «повторить» уже выбранный кем-то смайл, нужно на него нажать. Если хочется узнать, кто его поставил, то нажать и удерживать. Удалить реакцию можно в течение 5-30 секунд — этот срок зависит от пользовательских настроек функции «Отменить отправку».
Так выглядят реакции
  • Реакции могут прийти отдельными письмами, если использовать старую версию приложения Gmail или сторонние клиенты вроде Apple Mail или Microsoft Outlook, отключить группировку сообщений в цепочки, а также переписываться с корпоративного или студенческого аккаунта.
  • Среди причин, по которым у пользователя могут не сработать реакции: это сообщение отправили более чем 20 получателям или «списку рассылки», пользователь указан в скрытой копии или уже отправил более 20 реакций на это же письмо.

#новость #gmail #google

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15 комментариев
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 Слегка Придурковатый
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Pepe Wrestler
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Николай Верегин

Кто вообще общается сейчас по почте?

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панкратович

По рабочим моментам люди до сих пор почтой пользуются

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Тимоха

все...

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Владимир Бычко

Юристы очень не любят мессенджеры и котируют исключительно имейл-переписку с пулянием друг в друга вордовых файлов.

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Вадим Д.

Хе, прикольно. Заодно сразу видно — прочли или нет.

Однако, на кой это в почте нужно — не совсем понятно. Хотя, видимо, потому что могут (-:

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Анна Борзыч

Очень милая функция

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Edward

Теперь мы знаем, что gmail жив и хочет развиваться

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При себе ничего нет

Как и хотмаил

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Лена Куртасова

А в суде они будут котироваться?

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Нейрослав Жепетеев

Удобно.
На письмо предложения партнёрства можно ответить "носом" или "какашечкой" вместо развёрнутого отрицательного ответа.

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Тимоха

Гугл:

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Нет

Прокуратура потирает руки.

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Artemy

Какое же говнище. Все за мной на hey.com!

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12 комментариев
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