Google разрешила пользователям Android «отвечать» на письма в Gmail смайликами-реакциями Статьи редакции
В веб-интерфейсе и на iOS функция появится «в ближайшие месяцы».
- Об обновлении рассказало The Verge. Оно постепенно станет доступным в официальном приложении Gmail для смартфонов и планшетов на Android. Те, у кого появились реакции, увидят иконку со смайлом в конце письма — рядом с опциями «Ответить» и «Переслать». Некоторые из них будут сопровождаться спецэффектами — например, при выборе «хлопушки» по экрану разлетятся конфетти.
- Если письмо получила группа пользователей, все поставленные реакции будут видны остальным. Чтобы «повторить» уже выбранный кем-то смайл, нужно на него нажать. Если хочется узнать, кто его поставил, то нажать и удерживать. Удалить реакцию можно в течение 5-30 секунд — этот срок зависит от пользовательских настроек функции «Отменить отправку».
- Реакции могут прийти отдельными письмами, если использовать старую версию приложения Gmail или сторонние клиенты вроде Apple Mail или Microsoft Outlook, отключить группировку сообщений в цепочки, а также переписываться с корпоративного или студенческого аккаунта.
- Среди причин, по которым у пользователя могут не сработать реакции: это сообщение отправили более чем 20 получателям или «списку рассылки», пользователь указан в скрытой копии или уже отправил более 20 реакций на это же письмо.
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Кто вообще общается сейчас по почте?
По рабочим моментам люди до сих пор почтой пользуются
все...
Юристы очень не любят мессенджеры и котируют исключительно имейл-переписку с пулянием друг в друга вордовых файлов.
Хе, прикольно. Заодно сразу видно — прочли или нет.
Однако, на кой это в почте нужно — не совсем понятно. Хотя, видимо, потому что могут (-:
Очень милая функция
Теперь мы знаем, что gmail жив и хочет развиваться
Как и хотмаил
А в суде они будут котироваться?
Удобно.
На письмо предложения партнёрства можно ответить "носом" или "какашечкой" вместо развёрнутого отрицательного ответа.
Гугл:
Прокуратура потирает руки.
Какое же говнище. Все за мной на hey.com!