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Таня Боброва

Google сделала авторизацию без пароля опцией по умолчанию для личных аккаунтов Статьи редакции

Возможность входа по паролю пока останется.

  • В мае 2023 года компания сделала доступным для всех учётных записей Google новый способ авторизации — Passkey. Для авторизации пользователь может использовать своё устройство — подтверждать вход отпечатком пальца, распознаванием лица или PIN-кодом.
  • Теперь Google объявила, что сделала Passkey опцией по умолчанию для личных аккаунтов. При следующем входе в свою учётную запись пользователь увидит подсказки, как создать и использовать ключ доступа. Во вкладке «Безопасность» в настройках появился пункт «По возможности не запрашивать пароль».
  • Пока пользователи смогут отказаться от ключей доступа и использовать пароль для входа. Для этого нужно отключить опцию в настройках. Когда Google планирует полностью отказаться от этого варианта входа, она не уточнила.
Источник: Google
  • По словам компании, среди преимуществ ключей доступа — простота (поскольку пользователям не нужно запоминать длинные пароли), устойчивость к фишингу и более быстрый вход в аккаунт (по оценкам Google, на 40% быстрее, чем с паролем).
Источник: Google

#новость #google #passkey

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Оставлю-ка я пока пароль, палец и забрать могут.

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Дуайт Шрут

И в перчатках ходить везде, а то отпечаток пальцев скомуниздят и прощай гугл почта

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Вадим Д.

Ага, и глаза закрывать (-:

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Дуайт Шрут

Хотел предложить что надо переезжать в комнату без окон, но потом подумал что это уже скорее дурка

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Вадим Д.

Да они там и не парятся насчёт паролей.

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Невероятный Блондин

Отличная новость!
Чем быстрее все сайты и сервисы внедрят passkeys, тем лучше

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Zloy Marketolog

В России все равно запретили любую авторизацию, кроме ВК)

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Zloy Marketolog

Годится, если у тебя в стране соблюдаются законы и никакой мент не может насильно разблокировать твой телефон твоим пальцем.

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Агент К

Ну можно не пальцем, а пин-кодом.

Но так-то из тебя и пароль выбьют если надо.

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Zloy Marketolog

На такой случай есть у некоторых компаний технология фейкового пароля, когда при его вводе все блокируется или даже удаляется.

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Pavel Cree

Ну условно такие моменты в любой стране возможны. Насильная разблокировка это не пытки или что-то более страшное.

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Алексей Шаров

Никто в любом случае уже не помнит свои пароли от всего. Хорошая фича

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оскар

Без возможностей фишинга так даже кажется, что все безопаснее

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Qnoc

Каждый раз когда читаю новости про пасскеи приходится заново гуглить какие-нибудь видосы, которые объясняют всякие детали работы. Подход интересный и с большим количеством плюсов, но абсолютно непрозрачный для пользователя, гугл в своих объяснялках пишет "просто заходите везде по своему отпечатку/локскрину", но что там на фоне происходит, можно ли пасскей спиздить, можно ли его потерять, что происходит если теряешь телефон и тд — не объясняют. Не уверен, что это хороший подход.

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selecadm

Мне 2FA вспомнилась. 2FA строится на том, что она впервые настраивается именно легитимным пользователем. А то у моего работодателя корпоративная 2FA, например, реализована так, что кто первый отсканировал QR-код и настроил 2FA, тот и владеет вторым фактором. Ещё и намутили так, что QR-код для моего бывшего начальника отдела пересылали сначала мне, чтобы я мог его переслать в WhatsApp этому самому начальнику. Потому что он приходит на рабочую почту, вход в которую без 2FA уже отключили совсем, даже настройку этой самой 2FA. Реализация позорная. Ну у Google поприличнее будет, просто вспомнилось, до чего некоторые могут извратить 2FA.

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NN

Понятно

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Аглалия Фурс

Но есть менеджер паролей. Надо развыйти отовсюду?

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Остап Блендер

Альтернатива выбора есть ,ну и разблокировка фейс айди или отпечаток , будут подкрепляться паролем , как и на телефонах , бывает ведь ,что может не распознать по ошибке

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Игорь Богданов

У Майкрософт так же

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