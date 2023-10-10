Google сделала авторизацию без пароля опцией по умолчанию для личных аккаунтов Статьи редакции
Возможность входа по паролю пока останется.
- В мае 2023 года компания сделала доступным для всех учётных записей Google новый способ авторизации — Passkey. Для авторизации пользователь может использовать своё устройство — подтверждать вход отпечатком пальца, распознаванием лица или PIN-кодом.
- Теперь Google объявила, что сделала Passkey опцией по умолчанию для личных аккаунтов. При следующем входе в свою учётную запись пользователь увидит подсказки, как создать и использовать ключ доступа. Во вкладке «Безопасность» в настройках появился пункт «По возможности не запрашивать пароль».
- Пока пользователи смогут отказаться от ключей доступа и использовать пароль для входа. Для этого нужно отключить опцию в настройках. Когда Google планирует полностью отказаться от этого варианта входа, она не уточнила.
- По словам компании, среди преимуществ ключей доступа — простота (поскольку пользователям не нужно запоминать длинные пароли), устойчивость к фишингу и более быстрый вход в аккаунт (по оценкам Google, на 40% быстрее, чем с паролем).
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Оставлю-ка я пока пароль, палец и забрать могут.
И в перчатках ходить везде, а то отпечаток пальцев скомуниздят и прощай гугл почта
Ага, и глаза закрывать (-:
Хотел предложить что надо переезжать в комнату без окон, но потом подумал что это уже скорее дурка
Да они там и не парятся насчёт паролей.
Отличная новость!
Чем быстрее все сайты и сервисы внедрят passkeys, тем лучше
В России все равно запретили любую авторизацию, кроме ВК)
Годится, если у тебя в стране соблюдаются законы и никакой мент не может насильно разблокировать твой телефон твоим пальцем.
Ну можно не пальцем, а пин-кодом.
Но так-то из тебя и пароль выбьют если надо.
На такой случай есть у некоторых компаний технология фейкового пароля, когда при его вводе все блокируется или даже удаляется.
Ну условно такие моменты в любой стране возможны. Насильная разблокировка это не пытки или что-то более страшное.
Никто в любом случае уже не помнит свои пароли от всего. Хорошая фича
Без возможностей фишинга так даже кажется, что все безопаснее
Каждый раз когда читаю новости про пасскеи приходится заново гуглить какие-нибудь видосы, которые объясняют всякие детали работы. Подход интересный и с большим количеством плюсов, но абсолютно непрозрачный для пользователя, гугл в своих объяснялках пишет "просто заходите везде по своему отпечатку/локскрину", но что там на фоне происходит, можно ли пасскей спиздить, можно ли его потерять, что происходит если теряешь телефон и тд — не объясняют. Не уверен, что это хороший подход.
Мне 2FA вспомнилась. 2FA строится на том, что она впервые настраивается именно легитимным пользователем. А то у моего работодателя корпоративная 2FA, например, реализована так, что кто первый отсканировал QR-код и настроил 2FA, тот и владеет вторым фактором. Ещё и намутили так, что QR-код для моего бывшего начальника отдела пересылали сначала мне, чтобы я мог его переслать в WhatsApp этому самому начальнику. Потому что он приходит на рабочую почту, вход в которую без 2FA уже отключили совсем, даже настройку этой самой 2FA. Реализация позорная. Ну у Google поприличнее будет, просто вспомнилось, до чего некоторые могут извратить 2FA.
Понятно
Но есть менеджер паролей. Надо развыйти отовсюду?
Альтернатива выбора есть ,ну и разблокировка фейс айди или отпечаток , будут подкрепляться паролем , как и на телефонах , бывает ведь ,что может не распознать по ошибке
У Майкрософт так же