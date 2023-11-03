ВТБ запланировал представить анимированного голосового помощника «Тамару» до конца 2023 года — «Ведомости» Статьи редакции
Название отсылает к английскому слову tomorrow и технологиям завтрашнего дня, рассказал источник газеты.
- О планах ВТБ «Ведомостям» рассказали источник, близкий к организации, а также собеседник в одной из крупных интернет компаний. В банке подтвердили интерес к развитию виртуальных помощников, но отказались комментировать детали.
- По словам источника, ассистента решили назвать «Тамарой», поскольку это имя созвучно с английским словом tomorrow («завтра») и отсылает к «технологиям завтрашнего дня».
- Стоимость разработки «Тамары» собеседник газеты оценил в 20 млн рублей. Она будет работать на базе уже существующего виртуального помощника ВТБ «Лео» и может как заменить последнего, так и стать его анимированным аватаром.
- В августе 2023 года ВТБ анонсировал запуск виртуального помощника для консультаций слабослышащих клиентов на языке жестов. В рамках пилотного проекта банк запустил сервис для ввода текстовых запросов, на которые отвечает модель 3D-переводчика в образе сотрудника банка.
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моё рабочее альтер-эго!!
Вот такого бы голосового помощника я бы везде где можно поставил
«ассистента решили назвать «Тамарой», поскольку это имя созвучно с английским словом tomorrow («завтра») и отсылает к «технологиям завтрашнего дня»
Это уже технологии вчерашнего дня. Поэтому надо помощника назвать Естурдея.
Мастурбея!
На киргизском должно быть.
В какой то московской конторе был самообучающийся бот и в какой то момент он вместо «один » принимал как правильное произношение « адынь»
Лучше бы Наиля
Это для членов правления Банка
а когда и за сколько млн втб разработает функционал закрытия в приложении обычных текущих счетов? @Банк ВТБ
И валютных
Ну функция закрытия счетов даже в технологичном Тинькофф появилась не сразу. А вообще менее технологичные банки больше подходят для хранение больших сумм: забыл пароль - или в офис, хочешь кредит - или в офис, потерял карту - иди в офис.
Надеюсь, Тамару Фёдоровну? Соскучился я по почти стареющим дамам, которые объясняют без объяснения, но когда им что-то объясняешь сам, то начинают ругать.
Эйдельман :)
Когда Магнит или Пятерочка выпустит помощницу Галя?
а для инициализации ее нужно сказать "свободная касса"
чёт я не уверена ни в завтра, ни в российских технологиях...
- вас здесь не стояло
Нафига, а главное - зачем?
Почему не Минтай? Созвучно с более актуальным китайским «завтра».
Почему бы не Путассу?
- Мужик, любишь вчерашние щи?
- Люблю!
- Приходи tomorrow!
Видимо, это будет новым слоганом банка: "за деньгами приходите завтра"
И опять символ обслуги - женского пола.
Эти голосовые "помощники" будут звонить и впаривать вам кредитку. Меня тут бот-Алексей из Почта банка знатно за#бал, хотя я в России только неделю.
Чо приехал?
Пора уже представлять голосовых помощников Михалыч и Наталь Пална. Скрепное. Суверенное. Наше.
Эти помошники по реальной проблеме ответить никогда не могут. Разговор хуже чем со стеной, стена хоть не хамит своей тупостью.
Неутешительное чтение.
Тамарааааа, у нас отмена.
Вот реально страдают херней от того что у них очень много денег. Голосовых помошников так до ума не довели, так теперь на визуальных будем орать с требованием оператора
tomorrow («завтра»)
Спросил сегодня - ответят завтра
Типа
Ааа, у меня карта компрометирована
Ок, заблокируем завтра
Оперативненько )
Когда это направление закроют уже, ну бесполезная же штука все эти помощники для крайне узкой аудитории. Те же колонки с Алисой максимум для музыки используют или поиграться на первое время.
Смотрели бы лучше на экосистему Сбера, те же аналоги домклика или маркетов имели бы больший успех.
Почему не Зина, например?:-)
как же достали эти уебские голосовые помошники - неуважение к клиентам
Тут на Госуслугах не приходит SMS авторизации. Написано - обратитесь в поддержку. Нажимаю - анимированный чат-бот. Выбираю "не приходит SMS с авторизациец". Нажимаю, Написано - обратитесь в поддержку. И так до беспкончености.