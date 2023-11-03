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Артур Томилко

ВТБ запланировал представить анимированного голосового помощника «Тамару» до конца 2023 года — «Ведомости» Статьи редакции

Название отсылает к английскому слову tomorrow и технологиям завтрашнего дня, рассказал источник газеты.

  • О планах ВТБ «Ведомостям» рассказали источник, близкий к организации, а также собеседник в одной из крупных интернет компаний. В банке подтвердили интерес к развитию виртуальных помощников, но отказались комментировать детали.
  • По словам источника, ассистента решили назвать «Тамарой», поскольку это имя созвучно с английским словом tomorrow («завтра») и отсылает к «технологиям завтрашнего дня».
  • Стоимость разработки «Тамары» собеседник газеты оценил в 20 млн рублей. Она будет работать на базе уже существующего виртуального помощника ВТБ «Лео» и может как заменить последнего, так и стать его анимированным аватаром.
  • В августе 2023 года ВТБ анонсировал запуск виртуального помощника для консультаций слабослышащих клиентов на языке жестов. В рамках пилотного проекта банк запустил сервис для ввода текстовых запросов, на которые отвечает модель 3D-переводчика в образе сотрудника банка.

#новость #втб

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63 комментария
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 карман рулет
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Посторонним В

моё рабочее альтер-эго!!

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Nikita Klimanov

Вот такого бы голосового помощника я бы везде где можно поставил

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Слегка Придурковатый

«ассистента решили назвать «Тамарой», поскольку это имя созвучно с английским словом tomorrow («завтра») и отсылает к «технологиям завтрашнего дня»

Это уже технологии вчерашнего дня. Поэтому надо помощника назвать Естурдея.

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Лицо в толпе

Мастурбея!

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1 комментарий
Хозяин местных лахтаботов

На киргизском должно быть.
В какой то московской конторе был самообучающийся бот и в какой то момент он вместо «один » принимал как правильное произношение « адынь»

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Pavel S

Лучше бы Наиля

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User Unk

Это для членов правления Банка

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неформат

а когда и за сколько млн втб разработает функционал закрытия в приложении обычных текущих счетов? @Банк ВТБ

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Tarki

И валютных

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Vilent

Ну функция закрытия счетов даже в технологичном Тинькофф появилась не сразу. А вообще менее технологичные банки больше подходят для хранение больших сумм: забыл пароль - или в офис, хочешь кредит - или в офис, потерял карту - иди в офис.

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

Надеюсь, Тамару Фёдоровну? Соскучился я по почти стареющим дамам, которые объясняют без объяснения, но когда им что-то объясняешь сам, то начинают ругать.

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Sergei Timofeyev

Эйдельман :)

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2 комментария
Денис Демидов

Когда Магнит или Пятерочка выпустит помощницу Галя?

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Отнюдь

а для инициализации ее нужно сказать "свободная касса"

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Посторонним В

чёт я не уверена ни в завтра, ни в российских технологиях...

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Фоксик

- вас здесь не стояло

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Дмитрий Жывтоне

Нафига, а главное - зачем?
Почему не Минтай? Созвучно с более актуальным китайским «завтра».

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User Unk

Почему бы не Путассу?

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Sergei Timofeyev

- Мужик, любишь вчерашние щи?
- Люблю!
- Приходи tomorrow!

Видимо, это будет новым слоганом банка: "за деньгами приходите завтра"

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Lena K.

И опять символ обслуги - женского пола.

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ingeniare

Эти голосовые "помощники" будут звонить и впаривать вам кредитку. Меня тут бот-Алексей из Почта банка знатно за#бал, хотя я в России только неделю.

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Слегка Придурковатый

Чо приехал?

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1 комментарий
дед Мазай и энтомологи

Пора уже представлять голосовых помощников Михалыч и Наталь Пална. Скрепное. Суверенное. Наше.

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Георгий

Эти помошники по реальной проблеме ответить никогда не могут. Разговор хуже чем со стеной, стена хоть не хамит своей тупостью.

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Чудесный Мир

Неутешительное чтение.

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Vlad Mmm

Тамарааааа, у нас отмена.

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Дмитрий Зима

Вот реально страдают херней от того что у них очень много денег. Голосовых помошников так до ума не довели, так теперь на визуальных будем орать с требованием оператора

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Влад

tomorrow («завтра»)
Спросил сегодня - ответят завтра
Типа
Ааа, у меня карта компрометирована
Ок, заблокируем завтра

Оперативненько )

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Vilent

Когда это направление закроют уже, ну бесполезная же штука все эти помощники для крайне узкой аудитории. Те же колонки с Алисой максимум для музыки используют или поиграться на первое время.
Смотрели бы лучше на экосистему Сбера, те же аналоги домклика или маркетов имели бы больший успех.

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Forgotten Games

Почему не Зина, например?:-)

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Тоже хочу

как же достали эти уебские голосовые помошники - неуважение к клиентам

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Тоже хочу

Тут на Госуслугах не приходит SMS авторизации. Написано - обратитесь в поддержку. Нажимаю - анимированный чат-бот. Выбираю "не приходит SMS с авторизациец". Нажимаю, Написано - обратитесь в поддержку. И так до беспкончености.

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