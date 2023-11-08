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Маша Цепелева

Шведская Tele2 продлила лицензию российскому оператору на бренд Tele2 на год — до 31 декабря 2024 года Статьи редакции

В 2022-м стороны не смогли заключить соглашение.

  • Шведская компания «Теле2 Свериэ АБ» (Tele2 Sverige AB, «дочка» Tele2 AB) разрешила юрлицам российского оператора Tele2 использовать товарный знак до 31 декабря 2024 года. Информацию заметили «Ведомости» в базе Роспатента. Представитель Tele2 подтвердил получение разрешения, но не раскрыл планы после истечения срока.
  • Российская Tele2 была основана шведской Tele2 AB. В марте 2013 года ВТБ выкупил компанию и договорился об использовании товарного знака в течение 10 лет. В 2020 году оператора купил «Ростелеком».
  • 17 марта 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что из-за отказа продлевать лицензию оператор начал готовиться к ребрендингу и зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you». В компании тогда ответили, что будут использовать бренд в рамках существующего договора, условия и сроки не раскрыли.
  • В апреле шведская Tele2 AB отказалась продлевать лицензию на бренд оператору после 2023 года. Тогда же российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака t2.
Фото «РИА Новости»

#новость #tele2

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Ну вот, теперь ещё год ждать Теле3 (-:

Т2 — хило, лучше Т-1000! И главный амбассадор уже есть!

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Инженер-душнила

Халф лайф 3 ждём уже 20 лет почти. Нам не привыкать

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Вадим Д.

Ага, а нового президента и не дождёмся, видимо (-:

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Александр Кудин

Ну ну ну, надежда есть…

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Vlad Grud

Надо будет выкинуть симку Теле2. А то в тюрьму посадят, за оплату бреда не дружественной страны.

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Водяной

С такой логикой, сделайте одолжение своей стране, выпрыгните с окна

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Станислав

…с чувством юмора беда…. 🤦🏻‍♂️

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Someone Young

это ж ботяра

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debil
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Nkly
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