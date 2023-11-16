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Маша Цепелева

«Сбер» выпустил приложение SaluteSpeech App для синтеза и распознавания речи в аудио Статьи редакции

Доступно для Windows и macOS.

  • SaluteSpeech App можно скачать со страницы «Сбера» для разработчиков.
  • В приложении есть два раздела. «Распознавание» — для текстовой расшифровки голосовых файлов. «Синтез» — для озвучивания текста с возможностью настраивать паузы и ударения. Синтезировать текст можно разными голосами из семи вариантов на русском и английском языках. Сервис распознаёт аудио в шести форматах: pcm, opus, mp3, flac, alaw, mulaw.
  • В приложение встроен GigaChat API, поэтому пользователь может загрузить короткие тезисы, нейросеть по ним подготовит текст для озвучивания. Также с помощью GigaChat в приложении можно сделать короткую выжимку длинного текста, а после озвучить материал.
  • Приложение бесплатное, но чтобы начать работу, надо подключить сервис SaluteSpeech. Его минимальная стоимость за месяц использования — 600 рублей. Есть бесплатный тариф для физлиц Freemium, по нему доступно 100 минут распознавания и 200 тысяч символов синтеза в месяц.
Синтез речи в SaluteSpeech App

#новости #сбер #gigachat

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33 комментария
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 Слегка Придурковатый

"Приложение бесплатное, но чтобы начать работу, надо подключить сервис SaluteSpeech. Его минимальная стоимость за месяц использования — 600 рублей"

Вот тебе вроде бы "бесплатное", но "600 рублей". Так и живём.

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Илья Заводов

А как может что-то быть бесплатным за 600р? Не уловил логику предложения.

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Вася Пражкин

Вы отдаете 600 рублей и оно становится для Вас совершенно бесплатным. Сберовские технологии, ёпта.

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Gorbun iz Notr Dama

Само приложение бесплатно в цифровых магазинах. Можешь установить, в настройках полазить, например. Но для работы нужно оплатить подписку

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Твой друг и товарищ

Всегда мечтал бесплатно полазить в настройках

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Vladimir Saranyuk

Whisper бесплатный чем хуже?

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Пепелац

очередной высер сбера как и говноколонки ихние, лучше бы вернули бесплатный номер 900 для отслеживания денег на карте потому что впадлу платить низахер за приложение которое как говно

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Vlad

Вроде все люди уже давно привыкли слушать голосовые на повышенной скорости, смотреть видео в ютубе и вк на повышенной скорости, даже Сторис, Рилс и ТикТоки смотрят на повышенной скорости благодаря мобильному приложению ClipGlider ( https://clipglider.com/by-lang/ru/ )..

Может в сбере таки сделают возможность выставить СКОРОСТЬ сгенерированной речи? Алису от Яндекса нельзя заставить говорить быстрее, будет хоть какое-то преимущество перед Алисой у продукта СБера..

Не понимаю, что всем авторам подобных программ для синтеза речи мешает делать такую настройку скорости, технически ведь это тривиально реализуется!

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Vitaly Ya

Кстати на форбс ру есть увеличение скорости синтеза по озвучке статей х1,5 хорошая фитча

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Vlad

Круто, что хоть кто-то сделал ускорение озвучки статей! На форбс Маруся от ВК используется. Но тоже идиотизм, доступны только скорости 1х (без ускорения) и 1.5х, мне кажется надо было и 2х добавить..

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Ovechkin

Не понимаю только, зачем оно нужно. Вот на ютубе понятно, нужна была выжимка из видео, к примеру, а это..

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Варя Исаева

Это для тех, кто не хочет никогда в жизни больше слушать голосовые

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Pavel Klimov

Телеграм премиум - 299 р, сбер-чудо - 600р. Не знаю, как там с интерграцией в другие приложения, подозреваю, что никак.

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умный человек

Пример бы, как там дела с интонацией

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vinniy pogreb

А какая разница в плане интонации?

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Maxim Sergeevich

Чтобы звучало более естественно, а не "роботоподобно" )) Для озвучки видео это важно может быть

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Вася Пражкин

“распознавания речи в аудио” - это как?

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Александр Блинов

Дороговато для обычного пользователя. Если только для специалистов

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Лара Бёрд

А обычному пользователю будто подобная функция за деньги точно не нужна будет

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Александр Блинов

Есть бесплатный аналог, например от Яндекса

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Вячеслав

А что за аналог?

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Forgotten Games

Как же задолбал, простите, всратый нейминг.

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Forgotten Games

Но слава богу до СалютБазар не додумались.

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Тимофей Измайлов

Яндекс: Спасибо, Forgotten, записали

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Василий Алёхин

что дальше интересно придумают?)

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неформат

все их поделки страшно триггерит тема соседей

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Тоже хочу

""Здравствуйте, это вам звонит сотрудник Сбер..."" - стало еще более реалистично

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AlexMn

какие реальные кейсы применения технологии?

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Невероятный Блондин
Его минимальная стоимость за месяц использования — 600 рублей
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Правильный Взгляд

Я пробовал с тестовой страницы.
Озвучка некоторых текстов работает довольно неплохо, озвучить русскоязычного автора вполне возможно.Транскрибацию не проверял.

В отношении оплаты,
для бизнеса - это возможность не платить диктору. 600 р. - озвучка более 3 млн. символов (186 рублей / 1 000 000 символов) . Если кто-то на этом зарабатывает - это не деньги.
бесплатные 200 тысяч для физ лица - это примерно озвучка небольшой главы, по сути, только поиграться. Да и получать халяву гимморно.
Так что, при всех плюсах технологии, для нас это выльется в потерю времени при попытке общаться с техподдержкой и увеличением количества спамзвоков с разными голосами.
К слову, сервис предлагает при озвучке использовать фоновые шумы, иммитации звонка из офиса. Так что радуйтесь, что не это бесплатно.

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ИноПост
для синтеза и распознавания речи

Чтобы потом это использовали их колл-центры в местах не столь отдаленных?

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Правильный Взгляд

кому интересно, услышать голоса от сберосигнала можно по ссылке
https://developers.sber.ru/portal/products/smartspeech

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