Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах — «Ъ» Статьи редакции
Пока такая информация есть только у операторов связи.
- Идея ведомства же заключается в том, чтобы предоставить эти данные самим гражданам в личных кабинетах Госуслуг. Об этом «Ъ» рассказали источники на телеком-рынке. В Минцифры от комментариев отказались.
- Если пользователь увидит номер, который он давно не использует или в принципе не регистрировал на себя, он сможет заблокировать его и тем самым снизить риск мошеннических операций, пояснил собеседник «Ъ». Согласно текущему законодательству, абонемент может отключить SIM-карту только через оператора.
- В МТС заявили, что операторы и так обязаны информировать граждан об оформленных на них номерах, поэтому сбор данных на Госуслугах может быть «избыточным». К тому же их размещение на сторонних ресурсах «может дать злоумышленникам дополнительный инструмент» для афер. Последнего опасаются и в Tele2.
- Некоторые участники рынка отмечают, что собирать данные придётся в режиме реального времени, а для этого нужно сначала обеспечить стабильную работу Госуслуг. Не исключено и другое: что таким образом ответственность за нелегальное использование SIM-карт переложат на плечи самих пользователей.
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Че как там в германях? Очень неудобно все и надо идти в салон связи? Как хорошо что у нас все через госуслуги
Корпоративные карты уже давно там отображаются. Участники рынка пусть не пистят что сложно, уже работает же