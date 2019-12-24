«Олег» также может помочь зарегистрировать ДТП в приложении «Тинькофф страхование».

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Абонентам оператора «Тинькофф мобайл» и клиентам страховой компании «Тинькофф страхование» теперь доступен голосовой помощник «Олег». Об этом vc.ru рассказал представитель «Тинькофф».

Что «Олег» умеет в «Тинькофф мобайле»

Помощник может отвечать на звонки абонента, если он не может или не хочет отвечать. Пользователь сам настраивает, в каких случаях отвечает «Олег»: когда телефон не в сети либо абонент разговаривает, сбрасывает звонок или не отвечает в течение определённого времени — от 10 до 30 секунд.

«Олег» запишет сообщение звонившего, переведёт в текст и отправит пользователю по SMS. За расшифровку отвечает технология распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit.



Также пользователь сможет прослушать запись разговора и посмотреть расшифрованный текст в мобильном приложении «Тинькофф мобайл» во вкладке «События».



Также «Олег» сможет поддержать беседу — например, рассказать звонящему анекдот, если его об этом попросить. В будущем оператор планирует добавить более сложные запросы, на которые сможет отвечать помощник.

Если «Олег» заподозрит спам в звонке с незнакомого номера, помощник предупредит абонента об этом в SMS.

Голосовой помощник доступен в новой версии мобильного приложения «Тинькофф мобайл» для Android и iOS. Пользователь может бесплатно подключить функцию через меню «Главная» → «Добавить услугу».

При настройке пользователь может выбрать, как помощник будет называть его: «Александр», «Саша» или, например, «Господин».



Что «Олег» умеет в «Тинькофф страховании»

С помощью помощника владельцы полисов ОСАГО и Каско могут зарегистрировать ДТП в мобильном приложении. Для этого пользователь должен ответить на несколько вопросов «Олега»: когда и где произошло ДТП, нужна ли клиенту медицинская помощь, нет ли в аварии пострадавших, кто виновник столкновения и так далее.

Также голосовой помощник сориентирует, как правильно сделать фото повреждений автомобиля, какие документы нужно загрузить в чат и прочее.

После регистрации ДТП помощник пришлёт клиенту номер страхового случая и инструкцию по дальнейшим действиям. После этого процесс автоматически будет переведён на специалиста «Тинькофф», который предложит варианты урегулирования страхового случая.

В будущем «Олег» сможет не только зафиксировать факт страхового случая, но и консультировать клиентов о статусе рассмотрения и выдавать направления на экспертизу или ремонт автомобиля.



«Тинькофф» запустил голосового помощника «Олега» в июне 2019 года, до сих пор он был доступен только в мобильном приложении банка. Благодаря голосовому помощнику банку удаётся экономить до 50 млн рублей в месяц на операторах колл-центра, рассказал представитель «Тинькофф». «Мы можем направить операторов на более сложные клиентские задачи», — пояснил он.