«Тинькофф мобайл» добавил голосового помощника «Олега» — он может ответить на звонок, записать его и рассказать анекдот
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«Олег» также может помочь зарегистрировать ДТП в приложении «Тинькофф страхование».
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Абонентам оператора «Тинькофф мобайл» и клиентам страховой компании «Тинькофф страхование» теперь доступен голосовой помощник «Олег». Об этом vc.ru рассказал представитель «Тинькофф».
Что «Олег» умеет в «Тинькофф мобайле»
Помощник может отвечать на звонки абонента, если он не может или не хочет отвечать. Пользователь сам настраивает, в каких случаях отвечает «Олег»: когда телефон не в сети либо абонент разговаривает, сбрасывает звонок или не отвечает в течение определённого времени — от 10 до 30 секунд.
«Олег» запишет сообщение звонившего, переведёт в текст и отправит пользователю по SMS. За расшифровку отвечает технология распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit.
Также пользователь сможет прослушать запись разговора и посмотреть расшифрованный текст в мобильном приложении «Тинькофф мобайл» во вкладке «События».
Также «Олег» сможет поддержать беседу — например, рассказать звонящему анекдот, если его об этом попросить. В будущем оператор планирует добавить более сложные запросы, на которые сможет отвечать помощник.
Если «Олег» заподозрит спам в звонке с незнакомого номера, помощник предупредит абонента об этом в SMS.
Голосовой помощник доступен в новой версии мобильного приложения «Тинькофф мобайл» для Android и iOS. Пользователь может бесплатно подключить функцию через меню «Главная» → «Добавить услугу».
При настройке пользователь может выбрать, как помощник будет называть его: «Александр», «Саша» или, например, «Господин».
Что «Олег» умеет в «Тинькофф страховании»
С помощью помощника владельцы полисов ОСАГО и Каско могут зарегистрировать ДТП в мобильном приложении. Для этого пользователь должен ответить на несколько вопросов «Олега»: когда и где произошло ДТП, нужна ли клиенту медицинская помощь, нет ли в аварии пострадавших, кто виновник столкновения и так далее.
Также голосовой помощник сориентирует, как правильно сделать фото повреждений автомобиля, какие документы нужно загрузить в чат и прочее.
После регистрации ДТП помощник пришлёт клиенту номер страхового случая и инструкцию по дальнейшим действиям. После этого процесс автоматически будет переведён на специалиста «Тинькофф», который предложит варианты урегулирования страхового случая.
В будущем «Олег» сможет не только зафиксировать факт страхового случая, но и консультировать клиентов о статусе рассмотрения и выдавать направления на экспертизу или ремонт автомобиля.
«Тинькофф» запустил голосового помощника «Олега» в июне 2019 года, до сих пор он был доступен только в мобильном приложении банка. Благодаря голосовому помощнику банку удаётся экономить до 50 млн рублей в месяц на операторах колл-центра, рассказал представитель «Тинькофф». «Мы можем направить операторов на более сложные клиентские задачи», — пояснил он.
По данным банка, сейчас помощник без участия человека проводит половину информационных консультаций, решает 30% обращений по финансовым услугам и 20% по услугам бронирования и других небанковских сервисов.