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Дарья Хохлова
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Сооснователь Vine запустил сервис шестисекундных видео Byte Материал редакции

В отличие от TikTok и других конкурентов, сервис сразу сосредоточится на монетизации контента авторов.

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dom hofmann @dhof
byte's out http://byte.co

Основатель сервиса зацикленных видео Vine Дом Хоффман рассказал в своём профиле в Twitter о новой платформе для коротких видео Byte. О работе над сервисом он впервые рассказал в январе 2018 года — тогда он предупредил, что проект под рабочим названием v2 запустится не раньше лета 2018 года.

Byte позволяет загружать вертикальные и горизонтальные видео из галереи смартфона или снимать их прямо в приложении. Команда пообещала «очень скоро» представить пилотную версию партнёрской программы, которая позволит создателям контента зарабатывать на своих роликах.

Techcrunch

В комментарии для Techcrunch Хоффман объяснил, что поначалу сервис собирается использовать модель revenue-sharing и делиться с авторами доходами от рекламы в приложении, а также поддерживать их на собственные средства компании.

Хоффман основал сервис коротких видео Vine в 2012 году вместе с Русом Юсуповым и Колином Кроллом, и ещё до запуска его выкупила Twitter. Хоффман покинул компанию осенью 2013 года. В 2016 году Twitter прекратила поддержку Vine на фоне своих финансовых проблем.

#vine #новость #byte #короткиевидео

Соцсети
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Конспект материала The New York Times.
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