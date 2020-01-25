В отличие от TikTok и других конкурентов, сервис сразу сосредоточится на монетизации контента авторов.

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Основатель сервиса зацикленных видео Vine Дом Хоффман рассказал в своём профиле в Twitter о новой платформе для коротких видео Byte. О работе над сервисом он впервые рассказал в январе 2018 года — тогда он предупредил, что проект под рабочим названием v2 запустится не раньше лета 2018 года.

Byte позволяет загружать вертикальные и горизонтальные видео из галереи смартфона или снимать их прямо в приложении. Команда пообещала «очень скоро» представить пилотную версию партнёрской программы, которая позволит создателям контента зарабатывать на своих роликах.

Techcrunch

В комментарии для Techcrunch Хоффман объяснил, что поначалу сервис собирается использовать модель revenue-sharing и делиться с авторами доходами от рекламы в приложении, а также поддерживать их на собственные средства компании.