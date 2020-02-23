Отвечает генеральный директор сервиса Адам Моссери.

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Адам Моссери

22 февраля генеральный директор Instagram Адам Моссери опубликовал в «Историях» ответы на вопросы подписчиков.

Например, он пояснил, почему соцсеть не позволяет выкладывать снимки с обнажёнными женскими сосками (по этой причине модераторы Instagram удалили публикацию певицы Grimes о беременности).

Как говорит Моссери, хотя для модерации снимков соцсеть использует нейросети, они не могут определить возраст девушки и давала ли она согласие на публикацию изображения.

И если Instagram будет допускать публикацию снимков несовершеннолетних девушек без их согласия — это может вызвать проблемы с законом в некоторых странах.

Кроме того, генеральный директор сервиса подтвердил информацию о том, что качество видео, опубликованного с Android-устройств, оказывается ниже, чем у видео, опубликованного с iPhone.

По его словам, работники соцсети обнаружили эту проблему недавно, она связана с багом, который компания планирует устранить «в скором времени» (точные сроки он не называет).

Также Моссери ответил на вопрос о том, что мешает Instagram развивать функцию покупки и оплаты товаров внутри приложения (соцсеть тестирует её с марта 2019 года).