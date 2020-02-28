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Лиана Липанова
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Viber начал продавать рекламу в России через локального партнёра и предложил новый формат — видеорекламу после звонков Материал редакции

Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.

  • Мессенджер Viber впервые начал продавать рекламу в России через локального партнёра — компанию IMHO, «дочку» «Газпром-медиа». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
  • До этого Viber продавал рекламу самостоятельно, напоминает газета. IMHO предложит эксклюзивный новый формат Post Call Video — видеорекламу после звонка, а также рекламу в списке чатов и бронированные стикеры, пишет издание.
  • IMHO сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими. Кроме «Газпром-медиа», компания принадлежит бизнесменам Таймуразу Боллоеву, Сергею Руднову и председателю совета директоров банка «Россия» Дмитрию Лебедеву, указывает издание.
  • Viber стал показывать баннерную рекламу после звонков в апреле 2017 года. Видеоформат появился благодаря тому, что высокоскоростной интернет стал доступнее, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
  • По словам Зыкова, новый формат «отпугнёт» пользователей — они могут перейти в другие соцсети. Мессенджеру приходится экспериментировать с рекламой, чтобы доказать свою перспективность, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
  • По данным Mediascope, к декабрю 2019 года аудитория Viber достигла 37 млн пользователей в месяц, пишет «Коммерсантъ». При этом аудитория WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.

#новость #viber

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7 комментариев
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Pol Bal

2

Зачем вообще существует Вайбер? Кто те люди, которые его устанавливают?

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Steve Evets

Pol
0

ну, вы про Одноклассники еще спросите)  Или про Тик-ток))

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Олег

Pol
–1

Чтобы максимум рос:)

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Steve Evets

Олег
0

у тебя он растет еще? Сколько см?

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Юрий Белоножкин

1

 Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.

Комментатор согласен.

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Alexander Mitryashkin

1

Правильно Вайбер - выстрел себе в ногу это замечательно

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Nikolay Shestakov

0

Имхо никогда не было дочкой газпром медиа

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