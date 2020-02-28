Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.
- Мессенджер Viber впервые начал продавать рекламу в России через локального партнёра — компанию IMHO, «дочку» «Газпром-медиа». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обе компании.
- До этого Viber продавал рекламу самостоятельно, напоминает газета. IMHO предложит эксклюзивный новый формат Post Call Video — видеорекламу после звонка, а также рекламу в списке чатов и бронированные стикеры, пишет издание.
- IMHO сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими. Кроме «Газпром-медиа», компания принадлежит бизнесменам Таймуразу Боллоеву, Сергею Руднову и председателю совета директоров банка «Россия» Дмитрию Лебедеву, указывает издание.
- Viber стал показывать баннерную рекламу после звонков в апреле 2017 года. Видеоформат появился благодаря тому, что высокоскоростной интернет стал доступнее, считает руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
- По словам Зыкова, новый формат «отпугнёт» пользователей — они могут перейти в другие соцсети. Мессенджеру приходится экспериментировать с рекламой, чтобы доказать свою перспективность, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.
- По данным Mediascope, к декабрю 2019 года аудитория Viber достигла 37 млн пользователей в месяц, пишет «Коммерсантъ». При этом аудитория WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","viber"],
"comments": 7,
"likes": 5,
"favorites": 4,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "social",
"id": 109577,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Fri, 28 Feb 2020 09:09:10 +0300",
"is_special": false }
Pol Bal
Зачем вообще существует Вайбер? Кто те люди, которые его устанавливают?
Steve EvetsPol
ну, вы про Одноклассники еще спросите) Или про Тик-ток))
ОлегPol
Чтобы максимум рос:)
Steve EvetsОлег
у тебя он растет еще? Сколько см?
Юрий Белоножкин
Новый формат «отпугнёт» пользователей, считает эксперт.
Комментатор согласен.
Alexander Mitryashkin
Правильно Вайбер - выстрел себе в ногу это замечательно
Nikolay Shestakov
Имхо никогда не было дочкой газпром медиа