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Лиана Липанова
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Reddit раскрыл крупнейшую проблему UGC: 99,6% удалённых за год материалов были спамом и попыткой накрутить рейтинг Материал редакции

В 2019 году количество пользовательских материалов, нарушающих авторские права, выросло на 500%.

3 комментария
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В 2019 году администраторы Reddit удалили более 53 млн публикаций от пользователей — 99,6% из них были спамом и попыткой накрутить рейтинг. Эта цифра не включает в себя контент, удалённый за нарушение авторских прав и других законов, говорится в отчёте компании.

Reddit

Кроме того, за попытки накрутить рейтинг администраторы забанили более 7 млн аккаунтов. За нарушение других правил площадки было удалено 55 тысяч аккаунтов и 222,3 тысячи публикаций, больше всего — за харассмент.

Reddit
Reddit

Администраторы также могут удалять целые сообщества — например, за отсутствие активной модерации. Так, за год на площадке было удалено 21,9 тысячи сообществ за нарушение контактной политики и отсутствие модерации и 98,9 тысячи за спам и накрутку подписчиков.

Модераторы сообществ площадки удалили более 84 млн пользовательских материалов — в основном, за нарушение индивидуальных правил сообществ, установленных самими модераторами.

Пользователи Reddit могут подать апелляцию и оспорить нарушение правил. Так, в 2019 году администраторы получили 54,1 тысячи апелляций и удовлетворили 10,4 тысяч из них.

За год на площадке на 500% выросло количество пользовательских материалов, нарушающих авторские права, говорится в отчёте. В 2018 году администраторы получили 9,5 тысяч жалоб на нарушение авторских прав и удалили 26,2 тысяч публикаций, а в 2019 году — 34,9 тысяч жалоб и 170,6 удалённых публикаций.

#новость #reddit

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3 комментария
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илья полонский

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Джон Крайтон

илья
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Fedor Kineev

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Ничего нового. Люди в целом склонны больше гадить, чем производить пользы. Хороший контент - это ВСЕГДА заслуга палачей-говночистов.

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