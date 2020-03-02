В 2019 году количество пользовательских материалов, нарушающих авторские права, выросло на 500%.

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В 2019 году администраторы Reddit удалили более 53 млн публикаций от пользователей — 99,6% из них были спамом и попыткой накрутить рейтинг. Эта цифра не включает в себя контент, удалённый за нарушение авторских прав и других законов, говорится в отчёте компании.

Reddit

Кроме того, за попытки накрутить рейтинг администраторы забанили более 7 млн аккаунтов. За нарушение других правил площадки было удалено 55 тысяч аккаунтов и 222,3 тысячи публикаций, больше всего — за харассмент.

Reddit

Reddit

Администраторы также могут удалять целые сообщества — например, за отсутствие активной модерации. Так, за год на площадке было удалено 21,9 тысячи сообществ за нарушение контактной политики и отсутствие модерации и 98,9 тысячи за спам и накрутку подписчиков.

Модераторы сообществ площадки удалили более 84 млн пользовательских материалов — в основном, за нарушение индивидуальных правил сообществ, установленных самими модераторами.

Пользователи Reddit могут подать апелляцию и оспорить нарушение правил. Так, в 2019 году администраторы получили 54,1 тысячи апелляций и удовлетворили 10,4 тысяч из них.