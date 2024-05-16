Соцсеть Threads* начала тестировать интерфейс в стиле TweetDeck Статьи редакции
Пользователи могут настроить несколько лент на одном экране.
- Пользователи веб-версии, которые участвуют в тестировании, могут добавить несколько настраиваемых лент на одном экране, пишет The Verge.
- Например, можно создать ленты для избранных аккаунтов, поисковых запросов или тегов. Колонки можно закреплять и включать их автоматическое обновление в реальном времени.
- TweetDeck, с которым СМИ сравнивают новый интерфейс, представили в 2008 году как независимый сервис для управления аккаунтами. В 2011 году его выкупил Twitter (теперь X). В 2023 году, после покупки соцсети Илоном Маском, TweetDeck стал платным и сменил название на XPro.
- Threads* — аналог Twitter от Meta* — запустилась 6 июля 2023 года. В августе веб-версия соцсети стала доступна всем пользователям, а в декабре сервис запустился в Европе (до этого европейским пользователям блокировали доступ — даже с включённым VPN). По данным Meta*, у Threads* уже более 150 млн активных пользователей в месяц.
*Meta, владеющая Threads, признана экстремистской и запрещена в России.
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Лажа, X не заменит
Что-то на звероящеро-клабхаусовском.