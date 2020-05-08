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Соцсети
Татьяна Боброва
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«ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки в мессенджере Материал редакции

На старте одновременно участвовать в вызове смогут до шести человек, говорит источник.

10 комментариев
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«ВКонтакте» в течение нескольких недель планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети. Об этом vc.ru рассказал близкий к компании источник.

В соцсети подтвердили тестирование групповых звонков, но от других комментариев отказались.

По словам собеседника vc.ru, на старте в вызове смогут одновременно участвовать до шести человек. Со временем «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции, но какие, не уточняется.

«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.

На фоне ограничений из-за пандемии и массового перехода сотрудников на удалённую работу компании наращивают аудиторию и развивают видеосервисы. Например, Zoom отчитался о росте ежедневных пользователей в 20 раз за три месяца, до 200 млн человек в марте.

В конце апреля Facebook представила сервис для групповых видеозвонков в мессенджере Messenger Rooms, а «Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире. Групповые видеозвонки в 2020 году анонсировала Telegram, Tinder планирует добавить в приложение видеочаты с двумя участниками до конца июня.

#новость #вконтакте

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Yakov Manshin

9

Товарищ майор будет подключаться к звонкам автоматически?

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Вася Пражкин

Yakov
3

Майор потом посмотрит, в спокойной обстановке под чаек.

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Jack Sparrow

2

Что мешало им это сделать раньше?
Про Skype не слышали, наверное... ВК слоупоки паразитирующие, конечно...

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Николай Демидов

Jack
0

Продакта им хорошего надо.

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Jack Sparrow

Николай
0

Однозначно, но лучше 70% команды перетряхнуть, пока окончательно не просрали соцсеть.

Ответить

Макс

1

Опять?

Ответить

Михаил М

Макс
0

Групповые же

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Вася Пражкин

Макс
0

Откопали стюардессу..

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Комментарий удален

Денис Кравцов

0

Все хайпуют

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Privet

0

Остаётся только мечтать о том каким бы мог быть ВК, если бы там был сейчас Дуров. Последние лет 5-6 это просто копипаста со всех сервисов.

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