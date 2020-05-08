Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
На старте одновременно участвовать в вызове смогут до шести человек, говорит источник.
«ВКонтакте» в течение нескольких недель планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети. Об этом vc.ru рассказал близкий к компании источник.
В соцсети подтвердили тестирование групповых звонков, но от других комментариев отказались.
По словам собеседника vc.ru, на старте в вызове смогут одновременно участвовать до шести человек. Со временем «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции, но какие, не уточняется.
«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.
На фоне ограничений из-за пандемии и массового перехода сотрудников на удалённую работу компании наращивают аудиторию и развивают видеосервисы. Например, Zoom отчитался о росте ежедневных пользователей в 20 раз за три месяца, до 200 млн человек в марте.
В конце апреля Facebook представила сервис для групповых видеозвонков в мессенджере Messenger Rooms, а «Одноклассники» разрешили пользователям транслировать видеозвонки в прямом эфире. Групповые видеозвонки в 2020 году анонсировала Telegram, Tinder планирует добавить в приложение видеочаты с двумя участниками до конца июня.
Товарищ майор будет подключаться к звонкам автоматически?
Что мешало им это сделать раньше?
Про Skype не слышали, наверное... ВК слоупоки паразитирующие, конечно...
Продакта им хорошего надо.
Однозначно, но лучше 70% команды перетряхнуть, пока окончательно не просрали соцсеть.
Опять?
Комментарий удален
Остаётся только мечтать о том каким бы мог быть ВК, если бы там был сейчас Дуров. Последние лет 5-6 это просто копипаста со всех сервисов.
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