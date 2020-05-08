На старте одновременно участвовать в вызове смогут до шести человек, говорит источник.

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«ВКонтакте» в течение нескольких недель планирует добавить групповые видеозвонки в свой мессенджер, встроенный в основное мобильное приложение соцсети. Об этом vc.ru рассказал близкий к компании источник.

В соцсети подтвердили тестирование групповых звонков, но от других комментариев отказались.

По словам собеседника vc.ru, на старте в вызове смогут одновременно участвовать до шести человек. Со временем «ВКонтакте» планирует добавлять другие функции, но какие, не уточняется.

«ВКонтакте» запустила голосовые и видеозвонки в приложении на Android и iOS в апреле 2018 года. По данным компании, в первом квартале 2020 года ежемесячное количество звонков выросло на 24% год к году, до 64 млн.

На фоне ограничений из-за пандемии и массового перехода сотрудников на удалённую работу компании наращивают аудиторию и развивают видеосервисы. Например, Zoom отчитался о росте ежедневных пользователей в 20 раз за три месяца, до 200 млн человек в марте.