У площадки нет системы монетизации, а бренды не понимают, как на ней продвигаться. Из-за этого блогерам трудно на ней заработать.

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Silicon Milkroundabout

Краткий пересказ материала британского издания I.

Популярные авторы контента в TikTok столкнулись с проблемой: рекламодатели предпочитают Instagram, а функции монетизации видео, как на YouTube, у платформы нет. В итоге сотрудничество с брендами и создание спонсорского контента не приносит инфлюенсерам такой же уровень дохода, каким он мог бы быть с других площадок.

Аппетит брендов к рекламе на TikTok пока не такой большой, как в Instagram, считает основательница CORQ Сара Маккоркодейл. Она основала платформу для поиска трендов и блогеров CORQ. По мнению Маккоркодейл, рекламодателям Instagram не только нравится — они понимают его как площадку. В TikTok же для брендов меньше возможностей.

TikTok — стартовая площадка, а не основная платформа для блогеров

Блогеры используют TikTok в качестве отправной точки для заработка на других платформах и в других направлениях: доходы от страницы в TikTok меньше, чем от остальных соцсетей.

Например, 20 июля 2020 года самый популярный блогер соцсети Чарли Д’Амелио с сестрой объявили о запуске линии косметики в партнёрстве с Morphe. Второй по популярности инфлюенсер TikTok Аддисон Рэй анонсировала эксклюзивный подкаст на Spotify.

Rhia, у которой 6,8 млн подписчиков, опубликовала в TikTok видео из своего YouTube — чтобы люди подписывались на канал, где у неё 408 тысяч подписчиков. Кто-то, как Фелисити Харфин, добавляет ссылки на свои аккаунты в других сервисах. Харфин записывает юмористические ролики с двумя сыновьями, а они ведут трансляции на Twitch.

Будущее соцсети неясно

Многие на TikTok не уверены в будущем платформы, пишет I. В конце июня индийские власти заблокировали сервис в стране, появились опасения о её связи с правительством Китая, подмечает МакКоркодейл. К тому же, власти США хотят запретить сервис в стране, поэтому американские инвесторы обсуждают с владельцами TikTok покупку контроля. 29 июля платформу оценили в $50 млрд.

Пользователи видят общее между историями TikTok и Vine. Вторая соцсеть была популярна всего несколько лет, и с её закрытием инфлюенсерам пришлось начинать заново.

К примеру, Леле Понс стала известна благодаря «вайнам», и после провала площадки занялась развитием своего бренда в других соцсетях. У неё свой YouTube-канал и 12 млн подписчиков в TikTok, и она старается увести людей оттуда, почувствовав, что история Vine может повториться.

TikTok беспокоится, что блогеры переводят аудиторию с площадки, и понимает, насколько важно удержать талантливых авторов. 23 июля приложение анонсировало создание фонда на $200 млн, чтобы поддержать амбициозных блогеров. Это первая большая попытка TikTok заплатить им напрямую, замечает I.

Журналист и блогер София Смит-Гэлер рассказала: прямые трансляции и спонсорский контент приносят в TikTok большую часть денег. Но те же усилия, вложенные в YouTube, дадут больше: там легче монетизировать контент, когда подписчиков больше 1000.

При этом многие блогеры в TikTok просто наслаждаются сообществом и славой, не ожидая дохода. Но им тоже стоит задуматься о будущем платформы, указывает Смит-Гэлер.

Аналогичная платформа от Facebook

Facebook воспользовалась неопределённостью с TikTok и открыла собственный аналог соцсети — Reels. Возможно, американской компании пользователи и бренды будут доверять больше, предполагает I. Похожий случай — запуск Stories в Instagram, когда компания скопировала функцию Snapchat и добилась большего успеха.

К тому же 28 июля 2020 года Instagram предложила популярным блогерам TikTok «сотни тысяч долларов» за использование Reels. В августе соцсеть запустится в США и некоторых других странах.

С другой стороны, TikTok предложила рынку то, чего не было у Facebook, — странный и хаотичный алгоритм, который помогает найти аудиторию и стать успешным.